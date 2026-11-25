The Simple Life (tựa Việt: Cuộc sống giản dị) ra mắt năm 2003 và kéo dài 5 mùa đến năm 2007. Chương trình theo chân hai cô gái giàu có Paris Hilton và Nicole Richie rời cuộc sống tiện nghi để làm nông, dọn phòng, phục vụ thức ăn nhanh hay làm cố vấn trại hè. Hơn 20 năm kể từ ngày lên sóng, show thực tế này đang được đông đảo khán giả Gen Z tại Việt Nam lẫn quốc tế tìm xem lại.

Sức nóng của chương trình bắt nguồn từ TikTok, với những phân cảnh đạt hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau vài ngày đăng tải. The Simple Life vốn phù hợp với định dạng video ngắn, mỗi tập đều có nhiều pha xin việc “dở khóc dở cười” cùng loạt câu thoại viral như “That's hot” hay “What is Walmart?” của Paris Hilton. Chỉ với một clip vài chục giây, người xem đã có thể cảm thấy thích thú mà không cần nắm trước toàn bộ diễn biến.

Phân cảnh “What is Walmart?” nổi tiếng của Paris Hilton.

Bên cạnh đó, ý tưởng đảo ngược mô-típ quen thuộc cùng sự tự nhiên của các nhân vật cũng là yếu tố giữ chân nhiều bạn trẻ. Trong khi các chương trình cùng thời như Big Brother hay The Bachelor đặt người bình thường vào hoàn cảnh xa lạ, The Simple Life lại đưa hai gương mặt nổi tiếng về môi trường bình dân. Giữa nhiều nội dung trên mạng xã hội được dàn dựng kỹ lưỡng, phản ứng vụng về của hai cô gái lại mang đến cảm giác chân thực cho người xem.

Thêm vào đó, vì ra đời khi mạng xã hội chưa phổ biến, chương trình không bị cuốn vào những cuộc tranh cãi như nhiều nội dung giải trí hiện nay. Sự đối lập giữa lối sống hào nhoáng của hai cô gái thành thị với nếp sinh hoạt giản dị nơi thôn quê nhờ vậy dừng ở việc tạo tiếng cười thay vì mang lại cảm giác nặng nề.

Bên cạnh sức hút từ các tập cũ, sự trở lại của hai ngôi sao từ tập đặc biệt kỷ niệm 20 năm Paris & Nicole: The Encore đã giúp cái tên The Simple Life được hâm nóng trở lại. Nhờ tính giải trí gần gũi và sự tương thích với nền tảng trực tuyến, chương trình đang tiếp cận thêm tệp khán giả mới sau hơn 20 năm phát hành.

Màn tái hợp của Paris Hilton và Nicole Richie góp phần khiến khán giả trẻ tìm xem lại tập gốc.