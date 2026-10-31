Vì sao 'Shark' Bình chỉ đạo ngừng cung cấp dịch vụ cho các sàn của Mr Pips?

Hai bị cáo Nguyễn Hoà Bình và Phó Đức Nam tại phiên tòa.

Chiều 31/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.

Trong phiên tòa chiều nay, HĐXX đã dành thời gian cho luật sư tham gia xét hỏi nhóm bị cáo liên quan đến hành vi "rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP Ngân Lượng (Công ty Ngân Lượng).

Các sàn của Mr Pips từng mang lại lợi nhuận tốt cho Ngân Lượng

Trả lời câu hỏi của luật sư Phạm Mai Hồng, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng) cho biết, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) từng thuộc nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho công ty.

Khi luật sư hỏi vì sao vào năm 2022, với tư cách Chủ tịch HĐQT, bị cáo lại chỉ đạo dừng toàn bộ dịch vụ thanh toán đối với các ví điện tử liên quan đến những sàn giao dịch của Phó Đức Nam? Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai rằng quyết định này xuất phát từ những rủi ro pháp lý.

Theo lời khai của bị cáo Bình, khoảng tháng 2 - 3/2022, Bình được nhân viên báo cáo về việc các sàn giao dịch này nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an. Nhận thấy nhóm khách hàng có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, bị cáo đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ.

"Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo tính an toàn của hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng" - bị cáo Bình khai.

Toàn cảnh phiên toà.

Khi luật sư hỏi lại việc dừng cung cấp dịch vụ có nhằm hạn chế rủi ro, tránh gây thiệt hại cho khách hàng hay không, bị cáo xác nhận là đúng.

Liên quan đến mức phí dịch vụ, luật sư đặt câu hỏi về việc Ngân Lượng áp dụng mức phí 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng đối với giao dịch rút tiền. Đây là mức phí chung hay được áp dụng riêng đối với các sàn giao dịch của Phó Đức Nam?

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khẳng định đây là mức phí được niêm yết công khai, áp dụng chung cho nhóm khách hàng sử dụng loại hình dịch vụ này, không phải mức phí riêng dành cho các sàn của Nam.

Theo bị cáo Bình, khi Phó Đức Nam gặp nhân viên Ngân Lượng để đề nghị giảm phí giao dịch, công ty cũng không đồng ý vì không có cơ sở áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt.

Nộp lại 5,7 tỷ đồng tiền phí giao dịch

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình về việc trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã tác động để Công ty Ngân Lượng nộp lại 5,7 tỷ đồng tiền phí thu được từ các giao dịch liên quan đến những sàn của Phó Đức Nam.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trả lời các câu hỏi của luật sư trước Hội đồng xét xử.

Bị cáo Bình xác nhận ngay trong giai đoạn điều tra đã chỉ đạo công ty nộp lại toàn bộ số tiền được xác định là hưởng lợi từ nhóm khách hàng này.

Bị cáo Bình cho biết thêm, nếu quá trình xác minh tiếp tục phát hiện những khoản phí giao dịch phát sinh chưa được thống kê, bản thân sẽ tiếp tục chỉ đạo công ty nộp bổ sung.

Trước lời khai này của thân chủ, luật sư tiếp tục đề cập tài khoản của Công ty Ngân Lượng tại Vietcombank đang bị phong tỏa, với số dư theo tài liệu luật sư thu thập được là khoảng 6,373 tỷ đồng.

Khi được hỏi có đồng ý sử dụng số tiền trong tài khoản bị phong tỏa để nộp bổ sung phần phí giao dịch còn thiếu, nếu được xác định, hay không?

Bị cáo trả lời: "Bị cáo sẵn sàng chỉ đạo công ty nộp thêm nếu phát sinh các khoản phí giao dịch còn được thống kê bổ sung".

Khi trả lời câu hỏi về hoạt động kinh doanh của Công ty Ngân Lượng, bị cáo Bình cho biết, từ năm 2009 đến nay, hệ thống cổng thanh toán trung gian và ví điện tử Ngân Lượng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, trong đó có các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp lớn.

Theo bị cáo Nguyễn Hòa Bình, một số khách hàng được công ty miễn phí dịch vụ, điển hình là Cổng Dịch vụ công quốc gia, được Ngân Lượng cung cấp dịch vụ thanh toán miễn phí trong nhiều năm.

Bị cáo Bình cho rằng trong số lượng lớn khách hàng mà công ty phục vụ, việc phát sinh một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật, khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng là điều đáng tiếc.

"Trong hàng chục nghìn khách hàng tốt thì dính phải một khách hàng xấu như thế này, bị ảnh hưởng và liên lụy cũng rất đáng tiếc" - bị cáo Bình trình bày.

Xin giảm nhẹ hình phạt cho hai nhân viên

Khép lại phần xét hỏi với bị cáo Nguyễn Hòa Bình, luật sư đề cập đến việc trong số các bị cáo trong vụ án có hai bị cáo từng là nhân viên Công ty Ngân Lượng, đồng thời hỏi Bình về nhận thức và suy nghĩ của bị cáo sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Luật sư Phạm Mai Hồng tham gia xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình trong phiên tòa chiều nay.

Trước câu hỏi trên, bị cáo Bình cho biết, hai bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, đều là những nhân viên làm công ăn lương, có nhiều năm gắn bó với Công ty Ngân Lượng.

Theo bị cáo Nguyễn Hòa Bình, hai nhân viên này làm việc với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, nhưng trong quá trình thực hiện công việc đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo cho rằng hai nhân viên chủ yếu làm việc theo sự chỉ đạo và đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt.

Đặc biệt, đối với bị cáo Trần Thị Thanh Tâm, bị cáo Bình cho rằng theo thông tin bản thân được biết, bị cáo Tâm có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời vừa trải qua ca phẫu thuật liên quan đến ung thư tuyến giáp, sức khỏe đang gặp nhiều khó khăn.

Do đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe và vai trò của hai nhân viên trong vụ án để có chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho thuộc cấp của mình.