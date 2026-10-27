Vì sao Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án của Mr Pips Phó Đức Nam?

Khi người đầu tư chuyển tiền vào một sàn giao dịch, lịch sử nạp, rút giúp xác định tiền đã đi đâu. Trong vụ án Mr Pips, việc che giấu những thông tin này là một phần cáo buộc liên quan đến Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, người bị truy tố về tội rửa tiền.

Shark Bình được dẫn giải đến tòa vào sáng 26/10. Ảnh: TPO

Shark Bình bị cáo buộc đã làm những gì?

Công ty Ngân Lượng mà Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT tiếp nhận và cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch do Mr Pips điều hành. Ngân Lượng thu phí đối với các giao dịch nạp, rút. Bộ phận chăm sóc khách hàng còn hỗ trợ xử lý các giao dịch nạp tiền của nhà đầu tư.

Từ giữa năm 2020, Ngân Lượng nhận nhiều văn bản của cơ quan Công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến các sàn giao dịch của Mr Pips. Shark Bình biết các sàn đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn cho hệ thống ví điện tử hoạt động để tiếp tục hưởng phí.

Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên báo tin cho phía Mr Pips, phối hợp tạo dữ liệu nạp, rút của một ví khác (ví giả) để trả lời cơ quan điều tra. Các văn bản trả lời được Shark Bình duyệt trước khi gửi.

Những hành vi này nhằm che giấu hoạt động thực tế của các ví điện tử liên quan, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền của các bị hại.

Shark Bình (áo trắng xanh đứng giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa sáng 26/10. Ảnh: TPO

Vì sao Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền chứ không phải giả mạo chứng từ?

Điểm c khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định hành vi che giấu hoặc cản trở xác minh thông tin về tiền, tài sản có nguồn gốc phạm tội cũng thuộc phạm vi tội rửa tiền, khi đáp ứng điều kiện luật định.

Vì vậy, không phải cứ sửa số liệu hoặc cung cấp thông tin sai là phạm tội rửa tiền, mà điều đáng lưu ý ở đây là tiền có nguồn gốc phạm tội và người thực hiện biết hoặc có cơ sở để biết nguồn gốc đó.

Trong vụ án Mr Pips, cáo buộc đối với Shark Bình không chỉ liên quan đến việc cung cấp dữ liệu sai lệch, mà còn là việc biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì ví thanh toán, cản trở việc xác minh dòng tiền của bị hại. Đây là những hành vi được nêu làm căn cứ truy tố Shark Bình về tội rửa tiền.