Saudi Arabia có thể được coi là quốc gia sở hữu lực lượng tên lửa phòng không Patriot lớn thứ hai sau Mỹ, với 108 bệ phóng cho tổ hợp này.

Nhưng dường như trong bối cảnh thiếu hụt tên lửa đánh chặn dành cho tổ hợp Patriot trên toàn cầu, Saudi Arabia đã phải tìm đến những giải pháp phi truyền thống để tự vệ.

Một trong những giải pháp đó là sự tham gia của các trắc thủ phòng không từ Ai Cập, những người vận hành hệ thống S-300VM Antey-2500 với khả năng bắn hạ các mục tiêu đạn đạo, cùng với tổ hợp IRIS-T của Đức.

Ngoại trưởng Ai Cập Abdel-Ati, trong một cuộc phỏng vấn với France24 vào ngày 9/11/2026, thừa nhận rằng quân đội nước này đã hiện diện tại Saudi Arabia trong vài tháng và đang thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ, đặc biệt là phòng không.

Trong câu chuyện này, Ai Cập cho rằng mức độ an ninh của Saudi Arabia ảnh hưởng đến sự an toàn của tất cả các quốc gia trong khu vực, vì vậy việc bảo vệ Riyadh khỏi lực lượng Houthi ở Yemen là một vấn đề chung.

Tuy nhiên chính quyền Cairo không muốn làm leo thang căng thẳng, nên nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Ai Cập không bao gồm tiến hành các hành động tấn công.

Như nhà phân tích của tờ Defense Arabic đã đề xuất thêm, để đảm bảo khả năng phòng không cho Saudi Arabia, Quân đội Ai Cập, ngoài IRIS-T và S-300VM, cũng có thể sử dụng các tổ hợp Buk và Tor do Liên Xô và Nga sản xuất.

Theo nguồn tin từ Defense Express, dựa trên dữ liệu công khai, Ai Cập có thể sở hữu 18 bệ phóng S-300VM, 6 bệ phóng IRIS-T, 40 bệ phóng Buk với nhiều biến thể khác nhau, và khoảng 20 tổ hợp Tor các phiên bản.

Đồng thời chúng ta có thể giả định rằng ngay cả khi có sự xuất hiện của một đối tác bất ngờ trong việc cung cấp phòng không, Saudi Arabia với tư cách là đồng minh "truyền thống" của Mỹ, vẫn sẽ đòi quyền phân phối tên lửa cho hệ thống Patriot của mình.

Đối với S-300VM, đây là hệ thống phòng không tầm xa mạnh mẽ với khả năng phòng thủ trước các loại máy bay, tên lửa hành trình lẫn tên lửa đạn đạo. Antey-2500 là phiên bản nâng cấp của S-300V với sự cải tiến ở hầu hết các thành phần trong tổ hợp.

Theo thông số từ nhà sản xuất, tầm bắn của tên lửa 9M82 trang bị cho tổ hợp là 250 km đối với các mục tiêu hàng không, đạn bay ở tốc độ không chậm hơn 4,5 km/s.

Radar cảnh giới của S-300VM Antey-2500 cũng là các phiên bản nâng cấp mới 9S15M/MV / Bill Board B và 9S19M2 Imbir / High Screen B.

Các loại radar ở trên cũng tăng tầm phát hiện mục tiêu, radar 9S15M2 Bill Board B có tầm phát hiện hơn 320 km so với tối đa 240 km ở Bill Board A, radar 9S18M2 High Screen B tầm bao quát 250 km so với 175 km của 9S18 High Screen A của S-300V cơ sở.

Sự thay đổi nổi bật nhất trong cụm rađa của S-300VM là radar điều khiển hỏa lực đa kênh 9S32M Grill Screen có công suất mạnh hơn và mảng antena to hơn dựa trên thiết kế của radar 9S32 High Screen.

Xét về tầm bắn hiệu quả đối với các mục tiêu hàng không, tên lửa 9M82M/ME và 9M83M/ME của hệ thống S-300VM thua kém một chút so với loại tên lửa “đỉnh cao” 40N6 của hệ thống S-400.

Còn lại thì tên lửa 9M82M/ME ngang ngửa với 48N6E3 của hệ thống S-400, tốt hơn 48N6E2 của hệ thống S-300PMU2 Favorit và các thế hệ tên lửa 48N6 của những tổ hợp S-300 cũ.