Vì sao sản lượng tiêu thụ tăng hơn 36%, lợi nhuận 9 tháng của Phân bón Bình Điền vẫn giảm?

Doanh thu quý III tăng mạnh, lợi nhuận 9 tháng giảm 19,6%

Trong quý III/2026, BFC đạt doanh thu thuần 3.051,3 tỷ đồng, tăng 48,2% so với mức 2.059,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Sản lượng tiêu thụ phân bón tăng 26,9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp trong quý đạt 378,7 tỷ đồng, tăng 71,5% so với mức 220,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 10,7% lên 12,4%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng lên 185,3 tỷ đồng, so với 79,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính đạt 42,4 tỷ đồng, tăng từ 14,3 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay là 31,5 tỷ đồng, so với 13,3 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33,1%, lên 60 tỷ đồng.

Tình hình làm ăn của BFC.

Kết thúc quý III/2026, lợi nhuận kế toán trước thuế của BFC đạt 95,3 tỷ đồng, tăng 5% so với mức 90,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 73 tỷ đồng, gần tương đương mức 73,3 tỷ đồng của quý III/2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 60,3 tỷ đồng, giảm 1,4%.

Phân bón Bình Điền cho biết, trong quý III/2026, thị trường phân bón vẫn gặp nhiều khó khăn, giá nguyên liệu diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, doanh nghiệp đã áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp, qua đó giúp sản lượng tiêu thụ trong quý tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh quý II, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 giảm 19,59% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 65 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của BFC đạt 8.095,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 6.533,5 tỷ đồng, còn doanh thu xuất khẩu đạt 1.561,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp lũy kế đạt 1.035,3 tỷ đồng, tăng 2,7% so với mức 1.008,3 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng lên 102,7 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ; riêng chi phí lãi vay đạt 81,5 tỷ đồng, so với 31,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng tăng 7,8%, lên 441,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 335,4 tỷ đồng, giảm 18,7% so với mức 412,8 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 266,9 tỷ đồng, giảm 19,6%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 218,2 tỷ đồng, giảm 19%.

Về cơ cấu doanh thu theo thị trường, doanh thu xuất khẩu 9 tháng đạt 1.561,8 tỷ đồng, với lợi nhuận gộp 101,6 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 6,5%. Trong khi đó, doanh thu nội địa đạt 6.533,5 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp 14,3%.

Tổng tài sản vượt 4.400 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn tăng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BFC đạt 4.406,8 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 3.783,6 tỷ đồng, chiếm 85,9% tổng tài sản; tài sản dài hạn đạt 623,2 tỷ đồng, chiếm 14,1%.

Hàng tồn kho đạt 2.232,6 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm và chiếm 50,7% tổng tài sản. Trong đó, nguyên liệu, vật liệu có giá trị 1.506,9 tỷ đồng, thành phẩm phân bón đạt 579,9 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.126,7 tỷ đồng, tăng 72,7% so với đầu năm. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 1.127,6 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi được duy trì ở mức 57,1 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 252,1 tỷ đồng, so với 250,3 tỷ đồng đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BFC đạt 2.744,5 tỷ đồng, chiếm 62,3% tổng nguồn vốn, tăng so với mức 2.273,1 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 2.741,9 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng nợ phải trả; nợ dài hạn còn 2,6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 1.662,3 tỷ đồng, giảm so với mức 1.695,7 tỷ đồng đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu ở mức 571,7 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển đạt 234,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 511,3 tỷ đồng. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 65% vốn điều lệ của BFC.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng dư nợ vay tài chính của BFC đạt 1.614,9 tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn đạt 1.612,4 tỷ đồng, còn dư nợ dài hạn là 2,6 tỷ đồng.

Các khoản vay ngắn hạn được phân bổ tại nhiều ngân hàng thương mại. Trong đó, dư nợ tại VietinBank – Chi nhánh TP.HCM đạt 426,4 tỷ đồng; VietinBank – Chi nhánh Ninh Bình đạt 256 tỷ đồng; Agribank – Chi nhánh Tân Định đạt 188,6 tỷ đồng; BIDV – Chi nhánh Bến Nghé đạt 168,6 tỷ đồng và MB – Chi nhánh Ninh Bình đạt 108,4 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí lãi vay của BFC đạt 81,5 tỷ đồng, tăng so với mức 31,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, khoản chi phí này đạt 31,5 tỷ đồng, so với 13,3 tỷ đồng cùng kỳ.