Vì sao Samsung dần thất thế trước thương hiệu Trung Quốc?

Samsung từng giữ vị thế đáng gờm trên thị trường điện tử thế giới, nhưng cuộc cạnh tranh tại Trung Quốc đang cho thấy một thực tế khác. Các thương hiệu nội địa như Haier, TCL, Hisense và Xiaomi ngày càng củng cố vị thế nhờ sản phẩm có giá cạnh tranh, tích hợp nhiều công nghệ và phù hợp với nhu cầu người dùng. Sự thay đổi này cũng phản ánh bước chuyển của ngành sản xuất Trung Quốc, từ gia công giá rẻ sang phát triển sản phẩm và làm chủ công nghệ.

Sự suy giảm sức cạnh tranh của Samsung tại Trung Quốc không diễn ra trong một sớm một chiều. Tập đoàn Hàn Quốc đã trải qua nhiều đợt tái cơ cấu hoạt động tại thị trường này, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone tại Trung Quốc năm 2019, sau đó tiếp tục điều chỉnh hoạt động sản xuất và kinh doanh ở một số lĩnh vực khác.

Samsung phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất điện tử Trung Quốc.

Một trong những nguyên nhân là lợi thế giá bán của các hãng Trung Quốc ngày càng rõ rệt. Nhờ kiểm soát nhiều khâu trong chuỗi cung ứng, từ phát triển linh kiện đến lắp ráp, doanh nghiệp nội địa có thể tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự cân bằng giữa giá thành, tính năng và chất lượng, thay vì chỉ lựa chọn thương hiệu quốc tế.

Trong cuộc đua này, Haier nổi bật với hệ sinh thái thiết bị gia dụng và chiến lược điều chỉnh sản phẩm theo từng thị trường. TCL tập trung phát triển công nghệ màn hình, củng cố vị thế trong ngành tivi, còn Hisense mở rộng cạnh tranh ở những phân khúc có giá trị cao hơn. Xiaomi lại lựa chọn hướng đi khác khi kết nối các thiết bị gia dụng vào hệ sinh thái nhà thông minh, cho phép người dùng quản lý nhiều sản phẩm thông qua một nền tảng.

Các thương hiệu như TCL, Haier và Xiaomi đang mở rộng hiện diện trong nhiều phân khúc điện tử, điện máy. (Ảnh: ET Retail)

Điểm chung của những doanh nghiệp này là khả năng phản ứng nhanh với thị trường và liên tục cải tiến sản phẩm. Việc chủ động hơn về sản xuất, công nghệ và phân phối giúp họ tạo sức ép lên các đối thủ lâu năm như Samsung hay Sony. Tuy nhiên, lợi thế không chỉ nằm ở giá rẻ mà còn ở khả năng đưa các tính năng từng xuất hiện trên dòng cao cấp xuống những sản phẩm phổ thông.

Sự trỗi dậy của các hãng điện tử Trung Quốc mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Khi cạnh tranh gia tăng, các thương hiệu quốc tế phải cải thiện công nghệ, điều chỉnh giá bán hoặc tập trung vào những phân khúc cao cấp để duy trì khác biệt. Với các sản phẩm như tivi, máy giặt và tủ lạnh, người mua có thể tiếp cận nhiều tính năng hiện đại ở mức giá dễ chịu hơn trước.

Dù vậy, không thể kết luận mọi sản phẩm Trung Quốc đều tốt hơn hoặc các thương hiệu Hàn Quốc, châu Âu chắc chắn sẽ mất thị phần. Độ bền, dịch vụ hậu mãi, khả năng sửa chữa và chi phí sử dụng lâu dài vẫn là những yếu tố quan trọng khi chọn mua thiết bị. Sự thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở việc người tiêu dùng ngày càng đánh giá sản phẩm dựa trên giá trị thực tế thay vì xuất xứ thương hiệu. Trong cuộc cạnh tranh mới, danh tiếng có thể giúp một hãng thu hút sự chú ý, nhưng chất lượng và mức giá mới là những yếu tố quyết định khả năng giữ chân khách hàng.

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