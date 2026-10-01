Vì sao Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha?

Rạng sáng 1/10 (giờ Việt Nam), Ronaldo thông báo rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha trong dịp FIFA Days lần này.

Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Sau buổi họp báo của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời khỏi đợt tập trung đội tuyển.

Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho toàn thể người dân Bồ Đào Nha biết sự thật đằng sau lý do tôi rời đội tuyển, nơi mà tôi luôn cống hiến hết mình. Hiện tại là lúc gửi lời chúc may mắn nhất tới đội tuyển cùng tất cả các đồng đội của tôi, không trừ một ai”, Ronaldo thông báo.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau đó xác nhận Ronaldo đã rời đội tuyển, nhưng không đưa ra nguyên nhân cụ thể.

Tuy nhiên, Marca cho biết những bất đồng bắt đầu xuất hiện trong khoảng thời gian từ trận Bồ Đào Nha gặp Xứ Wales đến chuyến làm khách trước Na Uy.

Ngày 25/9, Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 tại lượt trận ra quân UEFA Nations League 2026-2027. Anh thi đấu 66 phút trước khi được thay ra.

Theo Marca, kế hoạch ban đầu giữa các bên là Ronaldo sẽ được sử dụng ở một số trận tại UEFA Nations League và mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường sau cuộc đối đầu Xứ Wales.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu xấu đi trước trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy vào ngày 28/9. Marca cho biết, vào buổi sáng ngày thi đấu, HLV Jorge Jesus nói với Ronaldo rằng ông vẫn cần anh nhưng có thể chỉ sử dụng anh trong khoảng 30 phút cuối trận.

Đúng như thông báo, Bồ Đào Nha bước vào màn so tài với Na Uy và Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát. Đến phút 51, khi Erling Haaland ghi bàn gỡ hòa cho đại diện Bắc Âu, Ronaldo bắt đầu khởi động ngoài đường biên.

Nhưng chỉ 3 phút sau, Goncalo Ramos lập công giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1. Theo Marca, diễn biến trận đấu sau đó khiến HLV Jorge Jesus thay đổi tính toán khi ưu tiên bảo vệ lợi thế.

Chính vì lý do đó, dù đã khởi động và sẵn sàng ra sân, nhưng Ronaldo vẫn không được sử dụng do những tính toán của ban huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha.

“Anh khởi động suốt nửa giờ đồng hồ nhưng không được thi đấu và rời sân vận động trong cơn giận dữ”, Marca thuật lại.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Ronaldo đi thẳng vào đường hầm thay vì cùng các đồng đội tiến về phía khán đài để tri ân người hâm mộ.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi đội tuyển Bồ Đào Nha di chuyển sang Đan Mạch chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo.

Tại đây, Ronaldo không tham gia tập luyện cùng toàn đội mà tự tập trong phòng gym. Khi đến Copenhagen, anh cũng được cho là ở khách sạn riêng, tách khỏi phần còn lại của đội tuyển.

Trước tình hình đó, Chủ tịch FPF Pedro Proenca đã đến Copenhagen để trao đổi với Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của cuộc gặp không được công bố.

Ronaldo sẽ không tham dự các trận đấu còn lại của tuyển Bồ Đào Nha trong dịp FIFA Days lần này.

Sau đó, trong cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch, Jorge Jesus tiếp tục khẳng định quyền quyết định nhân sự thuộc về HLV trưởng.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: “Ronaldo sẽ không bao giờ thay đổi được ý định của tôi. Nếu tôi đã nói cậu ấy không vào sân, thì cậu ấy sẽ không vào sân.

Trận này là về Đan Mạch, không phải về Ronaldo. Chúng tôi đến đây để đối đầu một đối thủ mạnh. Ronaldo sẽ không ra sân chỉ vì mọi người đang bàn tán về cậu ấy. Tôi là huấn luyện viên. Tôi là người quyết định kế hoạch”.

Theo Marca, cuộc họp báo này trở thành bước ngoặt khiến Ronaldo nổi giận. Sau đó, Ronaldo yêu cầu chuyên cơ riêng bay tới Copenhagen và quyết định rời nơi đóng quân của đội tuyển.

Nguồn tin của Marca còn cho biết, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch FPF Pedro Proenca đã tới sân bay với hy vọng thuyết phục Ronaldo thay đổi quyết định, nhưng tiền đạo 41 tuổi vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình.