Vì sao Ronaldinho trở lại thi đấu ở tuổi 46?

Ronaldinho gây chú ý khi tái xuất sân cỏ ở tuổi 46.

Sân Stadio Bruno Benelli sẽ trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Italy lẫn thế giới vào ngày 15/11. Tại đây, huyền thoại Ronaldinho dự kiến ra mắt trong cuộc đối đầu với Forli sau 8 năm rời xa sân cỏ chuyên nghiệp.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Hồi tháng 8, Ravenna công bố Ronaldinho gia nhập đội bóng, tạo nên làn sóng tranh luận lớn. Việc CLB Italy xác nhận kế hoạch để huyền thoại người Brazil trực tiếp thi đấu cho thấy dự án không đơn thuần dừng lại ở vai trò quảng bá hình ảnh.

Dù vậy, khả năng đóng góp về chuyên môn của Ronaldinho vẫn là dấu hỏi lớn. Cựu sao Barcelona đã không còn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp thường xuyên trong nhiều năm. Vì thế, việc anh có thể chơi trọn vẹn 90 phút hay không vẫn chưa rõ ràng.

Ronaldinho sắp trở lại sân cỏ.

Theo Goal, ngoài kế hoạch thi đấu, Ronaldinho còn đảm nhận vai trò đại sứ và trở thành nhà đầu tư, cổ đông của Ravenna. Truyền thông châu Âu cho rằng màn hợp tác giữa hai bên chủ yếu phục vụ mục đích thương mại.

Tuy nhiên, cả Ronaldinho lẫn đội bóng Italy đều khẳng định mong muốn đưa huyền thoại bóng đá Brazil trở lại sân cỏ. Đáng chú ý, cựu danh thủ Barcelona và AC Milan từng công khai ý định ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp trước khi chính thức khép lại hành trình thi đấu chuyên nghiệp.

Bên cạnh màn tái xuất gây chú ý của Ronaldinho, Ravenna cũng đang hướng đến mục tiêu giành quyền lên chơi tại Serie B. Đội hiện đứng thứ hai tại bảng B Serie C, xếp sau Spezia.

Cuộc đua thăng hạng tại Serie C diễn ra phức tạp. Đội dẫn đầu chung cuộc giành suất thăng hạng trực tiếp, trong khi các CLB xếp từ thứ hai đến thứ 10 phải tham dự vòng play-off để cạnh tranh cơ hội lên hạng.

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