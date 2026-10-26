Vì sao quảng cáo 'chui' vẫn ngang nhiên tồn tại?

Công trình quảng cáo “chui” này đã bị UBND phường Xuân Hòa ra quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ nội dung quảng cáo, nhưng hơn 2 tháng trôi qua vẫn tồn tại

Điển hình là bảng quảng cáo ốp tường tại tòa nhà Bảo Minh Tower, số 217 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa) của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và Quảng cáo Trứng Vàng có nội dung quảng cáo: “Ultherapy Prime Nâng cơ - Căng da không phẫu thuật công nghệ của Hoa Kỳ, AH - www. ultherapyvietnam.vn, 0939033066” và hình ảnh nam diễn viên Lee Minho”.

Liên quan đến công trình quảng cáo này, sau khi Văn Hóa có bài phản ánh vào tháng 8 vừa qua, UBND phường Xuân Hòa (TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 49/QĐ-XPHC ngày 10.8.2026, xử phạt Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Quảng cáo Trứng Vàng (TP.HCM) số tiền 25 triệu đồng về hành vi không gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định, và buộc tháo dỡ nội dung quảng cáo. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Xuân Hòa cũng nêu rõ, quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Quảng cáo Trứng Vàng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Hóa vào ngày 25.10 cho thấy, công trình quảng cáo “chui” vẫn tồn tại công khai như chưa hề có quyết định xử lý nào. Hàng ngàn lượt người và phương tiện lưu thông qua đây mỗi ngày vẫn bị “ép” tiếp cận với nội dung quảng cáo không phép.

Dù không được cơ quan quản lý chấp thuận về nội dung, bảng quảng cáo điện thoại “iPhone 18 Pro” vẫn ngang nhiên xuất hiện

Ngoài vị trí nói trên, tình trạng quảng cáo “chui” còn diễn ra công khai tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất. Cụ thể là tại cửa hàng kinh doanh điện tử CellphoneS, số 190B đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Nhất) xuất hiện bảng quảng cáo pano kích thước lớn che chắn toàn bộ vị trí mặt tiền ngôi nhà, nội dung quảng cáo chủ đạo là hình ảnh chiếc điện thoại “iPhone 18 Pro”.

Qua tìm hiểu của phóng viên Văn Hóa, bảng quảng cáo thương hiệu sản phẩm “iPhone 18 Pro” tại cửa hàng kinh doanh điện tử CellphoneS chưa được cơ quan quản lý chấp thuận về nội dung theo quy định hiện hành. Cần nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên quảng cáo “chui” xuất hiện tại cửa hàng kinh doanh điện tử CellphoneS nói trên; trước đó vào tháng 8.2026, cửa hàng kinh doanh này cũng đã thực hiện hành vi quảng cáo “chui” với nội dung sản phẩm máy tính xách tay thương hiệu MacBook Neo, Văn Hóa đã có bài phản ánh.

Việc một công trình quảng cáo ngoài trời với diện tích lớn nhưng nhiều lần thực hiện hành vi quảng cáo “chui” cho các thương hiệu nước ngoài, và tồn tại công khai ngay vị trí thu hút hàng ngàn lượt người qua lại mỗi ngày, cho thấy thái độ xem thường quy định pháp luật của đơn vị thực hiện.

Đáng nói hơn, phóng viên Văn Hóa đã nhiều lần phản ánh đến lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Sơn Nhất thế nhưng tình trạng quảng cáo “chui” vẫn “lộng hành” công khai trên địa bàn phường này.

Trước thực trạng nói trên, dư luận có quyền nghi vấn phải chăng doanh nghiệp đang “nhờn” luật, sẵn sàng chấp nhận “phạt cho tồn tại” để tiếp tục thu lợi từ hoạt động quảng cáo chui; hay công tác quản lý của chính quyền địa phương đang bị “bỏ ngỏ”, tạo kẽ hở cho quảng cáo “chui” ung dung tồn tại?

Dưới góc độ nội dung, những bảng quảng cáo cỡ lớn ngoài trời chưa được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và chấp thuận nội dung nhưng vẫn ngang nhiên xuất hiện tại các khu vực đông đúc người qua lại sẽ khiến người tiêu dùng có nguy cơ tiếp nhận những nội quang quảng cáo sai sự thật. Để chấn chỉnh tình trạng trên, thiết nghĩ cần có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền địa phương nhằm trả lại sự nghiêm minh của pháp luật.