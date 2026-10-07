Vì sao Quân đội Nga đưa vào biên chế hàng loạt tổ hợp phòng không Pechora-2M?

Dấu hiệu Quân đội Nga nhận tổ hợp phòng không Pechora-2M thể hiện qua việc Nhà máy sản xuất máy kéo bánh lốp Minsk (MZKT) đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần hệ thống Oboronitelnye có trụ sở tại Moskva để cung cấp 30 khung gầm xe tải chuyên dụng.

Theo các điều khoản của hợp đồng, khách hàng Nga sẽ nhận được 20 khung gầm MZKT-8021-021, cũng như 5 khung gầm MZKT-8022-021 và 5 khung gầm MZKT-80211-021.

Hợp đồng có thời hạn dài và quy định việc cung cấp thiết bị đến năm 2029. Được biết dòng khung gầm chuyên dụng MZKT-8021/8022 có thiết kế đặc biệt để chứa các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không Pechora-2M.

Theo giới quan sát, khối lượng đơn đặt hàng cho thấy ý định của phía Nga là sử dụng các tổ hợp phòng không Pechora-2M trên chiến trường, điều này đặt ra một số thắc mắc.

Tuy vậy trong bối cảnh thiếu hụt trang thiết bị phòng không, việc quay trở lại sử dụng các hệ thống từ thời Liên Xô là một bước đi thiết thực, do nguồn dự trữ đạn dược còn rất dồi dào.

Pechora-2M là một trong những gói hiện đại hóa nổi tiếng nhất dành cho hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-125 Pechora (SA-3 Goa) được sản xuất dưới thời Liên bang Xô Viết.

Phiên bản nâng cấp toàn diện Pechora-2M do Liên doanh Oboronitelnye Sistemy (Nga và Belarussia) hợp tác cùng phát triển nhằm mục đích xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Tổ hợp tên lửa phòng không tự hành cơ động này được đánh giá rất cao do toàn bộ tổ hợp được đặt trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp 6x6 MZKT-8021/8022.

Trên xe mang phóng tự hành là 2 đạn tên lửa đánh chặn V-600 (5V27) sẵn sàng phóng, nó nhận lệnh trực tiếp từ đài radar qua kênh vô tuyến đã mã hóa với độ bảo mật cao, không yêu cầu phải rải cáp điều khiển như ở một số phiên bản tự hành hóa khác.

Thời gian triển khai thu hồi của Pechora-2M được rút ngắn xuống còn khoảng 30 phút so với trên 60 phút như nguyên bản, chậm hơn nhiều nếu đặt cạnh Buk hay S-300 nhưng vẫn là cải tiến vượt bậc.

Hệ thống đã tăng gấp đôi số kênh dẫn bắn, điều khiển được 4 đạn tên lửa xạ kích đồng thời 2 mục tiêu bay diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ cơ động với vận tốc tối đa 700 m/s.

Thiết bị quang điện tử mới tích hợp bổ sung cho tổ hợp Pechora-2M giúp phát hiện và bám mọi loại mục tiêu trên không một cách hiệu quả cả ban ngày cũng như ban đêm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo mức độ bảo vệ cao hơn tổ hợp có trang bị các phương tiện bảo vệ chống tên lửa tự động điều khiển theo phát sóng và gây nhiễu tích cực.

Tầm bắn tối đa của Pechora-2M với mục tiêu đường không là máy bay lên tới 35 km, tầm hiệu quả 15 - 18 km, trần bay 20.000 m, nó đã tiệm cận tính năng với tổ hợp Buk-M2 hiện đại.

Tổ hợp Pechora-2M bao gồm các thành phần: đài radar dẫn tên lửa phòng không S-125-2M (cabin điều khiển UNK-2M và anten UNV-2M) lắp trên khung bệ ôtô; đến 8 bệ phóng tự hành 5P73-2M, mỗi bệ có hai thanh dẫn (cho hai quả tên lửa).

Bên cạnh đó là đến 8 xe chở - nạp đạn TZM dùng xe cơ sở Ural-4210 hoặc ZiL-131; tên lửa phòng không có điều khiển loại 5V27U, 5V27D, 5V27DE, cũng như hệ thống nguồn điện (trạm điện diesel 5E96A và cabin phân phối RKU-N).

Bên cạnh đó, tổ hợp có thể được bổ sung xe xưởng sửa chữa cơ động, xe thu cáp KU-03T cùng một bộ cáp, cũng như tổ hợp phương tiện bảo vệ kỹ thuật vô tuyến KRTZ-125-2M.

Ngoài khả năng tác chiến độc lập, Pechora-2M của Syria còn được cho là đã có khả năng liên kết tác chiến với các đài radar cảnh giới của Buk, S-300 và S-400 để tạo ra lưới lửa phòng không hợp nhất.