Vì sao 'quái vật công binh' Kodiak bị loại biên chỉ sau 12 năm phục vụ?

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết họ có kế hoạch thay thế các xe công binh đa năng Kodiak hiện có và mua thêm xe bắc cầu bọc thép Leguan với sự hợp tác của Đức.

Kế hoạch loại biên số phương tiện trên được nêu rõ trong một bức thư từ Bộ Quốc phòng Hà Lan gửi Quốc hội, quân đội nước này đã sử dụng các xe công binh Kodiak từ năm 2014, tức là chúng mới phục vụ được 12 năm.

Những phương tiện này bị xem là đã lỗi thời vì khả năng bảo vệ không còn đáp ứng được các mối đe dọa trên chiến trường hiện đại. Bên cạnh đó, những chiếc xe công binh nói trên có tỷ lệ sẵn sàng hoạt động thấp do sự cố trục trặc của nhiều hệ thống và bộ phận riêng lẻ.

Ban đầu Quân đội Hà Lan đã xem xét khả năng hiện đại hóa những chiếc Kodiak như một phần của gói Nâng cấp Giữa vòng đời (MLU), nhưng họ đã từ bỏ phương án này do độ phức tạp về kỹ thuật và thời gian thực hiện kéo dài.

Giới chức quân sự Hà Lan nhấn mạnh rằng kinh nghiệm chiến trường Ukraine đã chứng minh sự cần thiết phải có các phương tiện mới để trực tiếp khắc phục những trở ngại về kỹ thuật trong điều kiện chiến đấu.

Ngân sách dành cho việc thực hiện chương trình thay thế và tăng số lượng xe công binh đã được ấn định ở mức từ 250 triệu đến 1 tỷ euro (tính theo thời giá năm 2026), bao gồm cả khoản dự phòng rủi ro.

Bộ Quốc phòng Hà Lan dự kiến ​​hoàn thành giai đoạn nghiên cứu và chuẩn bị mua sắm trong nửa đầu năm 2028, sau đó sẽ trình bản kế hoạch tiếp theo lên Quốc hội, tuy nhiên loại xe công binh thế hệ mới vẫn chưa được xác định.

AEV 3 Kodiak là một loại xe công binh bọc thép, được nghiên cứu phát triển bởi Công ty Rheinmetall của Đức phối hợp với RUAG của Thụy Sĩ, phương tiện này sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2.

Kodiak được thiết kế để tạo lối đi trong bãi mìn, vượt qua chướng ngại vật, hỗ trợ các vị trí phòng thủ và thực hiện công tác san lấp mặt bằng. Năm 2014, Hà Lan đã nhận được 10 chiếc xe loại này cho các đơn vị công binh của mình.

Xe công binh này có trọng lượng 62 tấn, được trang bị gàu xúc gắn ở phía trước thân xe, lưỡi ủi và hai tời kéo. Nếu cần thiết, nó có thể thay thế lưỡi ủi bằng cơ cấu xới đất chuyên dụng để tạo lối đi trong bãi mìn.

Bên cạnh mua sắm xe công binh mới, Bộ Quốc phòng Hà Lan cũng có kế hoạch mua thêm xe bắc cầu tăng Leguan để tăng cường cho các đơn vị công binh. Dự kiến ​​họ sẽ ký kết thỏa thuận tương ứng với nhà cung cấp Đức vào quý đầu tiên năm 2027.

Ngân sách dành cho việc mua thêm các phương tiện loại này được dự trù từ 50 đến 250 triệu euro (tính theo giá năm 2026), bao gồm cả khoản dự phòng rủi ro. Số lượng thiết bị chính xác vẫn chưa được công bố.

KNDS Leguan được thiết kế để nhanh chóng xây dựng cầu vượt qua các chướng ngại vật trên mặt nước và trên đất liền. Hệ thống này cũng sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2, có thể lắp đặt một cây cầu dài 26 mét, hoặc hai cây cầu dài 14 mét.

Bên cạnh Hà Lan, vào tháng Giêng năm nay, Bỉ đã ký hợp đồng với KNDS để đặt mua 8 chiếc xe tăng bắc cầu Leguan với trị giá khoảng 80 triệu euro, đây là con số để tham chiếu gói thầu mà Hà Lan lựa chọn.

Cũng trong tháng năm nay, thông tin về kế hoạch của Hà Lan mua các xe sửa chữa và cứu hộ bọc thép WiSENT 2 để trang bị cho các đơn vị mới đã được công bố.