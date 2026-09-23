Vì sao Qatar phản đối phương án dẫn khí vòng qua eo biển Hormuz?

Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu, Qatar bác bỏ phương án trên vì giải pháp này buộc nước này phải xây dựng các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới bên ngoài lãnh thổ, điều không khả thi về mặt kinh tế. Ông Saad Sherida Al-Kaabi, Bộ trưởng Năng lượng kiêm Giám đốc điều hành QatarEnergy, cho biết các nước láng giềng đã đề nghị cho Qatar sử dụng tuyến đường thay thế đi qua lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, LNG không thể vận chuyển đơn giản qua đường ống dẫn khí thông thường. Qatar sẽ phải đưa khí tự nhiên đi qua đường ống, rồi xây dựng cơ sở mới ở đầu bên kia để chuyển đổi thành LNG. Theo ông Al-Kaabi, điều này đồng nghĩa với việc xây dựng thêm các cơ sở lớn mà Qatar đang tiến hành trong dự án mở rộng mỏ North Field. Ông khẳng định quyết định trên dựa trên các lý do thương mại và kỹ thuật.

Ông Al-Kaabi cũng bác bỏ dự đoán của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng eo biển Hormuz có thể trở nên "vô giá trị" trong vòng hai năm tới, khi các nước vùng Vịnh phát triển những tuyến đường thay thế. Ông Al-Kaabi gọi đánh giá này là "hoàn toàn sai lầm", bởi eo biển là nơi lưu thông nhiều loại hàng hóa, không chỉ dầu khí.

Kế hoạch mở rộng sản xuất và thiệt hại do gián đoạn

Dự án mở rộng mỏ khí North Field nhằm nâng công suất LNG của Qatar từ 77 triệu tấn/năm lên 142 triệu tấn vào năm 2030. Cơ sở đầu tiên thuộc dự án North Field East dự kiến vận hành trong nửa đầu năm 2027, thay vì năm 2026 như kế hoạch trước đó. Ông Al-Kaabi cho biết các cơ sở tiếp theo cũng có thể bị lùi tiến độ nếu tình trạng gián đoạn khiến trang thiết bị xây dựng không thể đến Qatar.

Hiện Qatar chỉ xuất khẩu một lượng nhỏ LNG qua eo biển Hormuz. Theo ông Al-Kaabi, các cơ sở không bị hư hại tại Ras Laffan có thể hoạt động bình thường trở lại trong vòng vài tuần sau khi eo biển mở cửa trở lại. Các cuộc tấn công vào Ras Laffan hồi tháng 3 năm nay đã làm hư hại hai cơ sở sản xuất LNG, khiến công suất xuất khẩu của Qatar giảm khoảng 17%. Việc sửa chữa hai cơ sở này sẽ mất ba năm. Thiết bị chuyển đổi khí thành chất lỏng bị hư hỏng dự kiến được sửa chữa xong trong quý I/2027.