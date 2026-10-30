Vì sao PV OIL lãi kỷ lục, dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.600 tỷ đồng?

Lợi nhuận quý thiết lập mốc cao nhất lịch sử

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL – Mã: OIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần hơn 90.407 tỷ đồng, tăng gần 176% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn tăng 177%, khiến cho biên lãi gộp thu hẹp từ mức 3,1% cùng kỳ về 2,7% quý này.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 44% so với cùng kỳ, lên khoảng 299 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 53% do bị đội chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh, lần lượt lên 69% và 79%.

Kết quả, PV OIL báo lãi sau thuế 774 tỷ đồng, tăng 457% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 716 tỷ đồng, đánh dấu kết quả cao nhất theo quý của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của đơn vị bán lẻ xăng dầu đạt gần 226.976 tỷ đồng, tăng hơn 115% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.273 tỷ đồng, tăng 243%; lợi nhuận ròng đạt gần 1.100 tỷ đồng.

Với thành quả này, PV OIL , công ty đã vượt khoảng 51% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 194% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Nguồn: BCTC PV OIL.

Theo giải trình từ PV OIL, trong quý III vừa qua, giá dầu Brent DTD trung bình đạt 97 USD/thùng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và giảm 7% so với quý II/2026.

Giá dầu trung bình 9 tháng đầu năm 2026 đạt 94,05 USD/thùng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 36% so với trung bình năm 2025, theo đó giá các sản phẩm xăng cũng tăng bình quân từ 40% đến 42%, giá sản phẩm dầu tăng 64% so với cùng kỳ năm 2025.

Tác động của giá xăng dầu đã góp phần thúc đẩy doanh thu quý III của Công ty mẹ PV OIL tăng so với cùng kỳ năm trước, đồng thời mặt bằng giá nhập khẩu, giá hàng hóa, dịch vụ trong kỳ tăng cũng làm giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tương ứng.

Tuy nhiên, nhờ Tổng công ty chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành kinh doanh, quản lý hàng tồn kho và triển khai hiệu quả các giải pháp kiểm soát chi phí nên tốc độ tăng giá vốn hàng bán thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, qua đó giúp lợi nhuận gộp tăng 265% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 86%, mặc dù chi phí tài chính tăng cao do mặt bằng lãi suất đi lên.

Dòng tiền kinh doanh thâm hụt 2.600 tỷ do nhập thêm hàng tồn kho và phải thu tăng

Mặc dù báo cáo lợi nhuận khả quan song trên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PV OIL cho thấy đang thâm hụt nặng tới 2.611 tỷ đồng sau 9 tháng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 993 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng mạnh.

Nguồn: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ PV OIL.

Tại cuối tháng 9/2026, các khoản phải thu ngắn hạn của PV OIL đã tăng vọt lên mức gần 30.032 tỷ đồng, gấp 1,9 lần ngày đầu năm, chủ yếu phải thu từ khách hàng (hơn 21.000 tỷ) và tiền thu hộ trả hộ tiền dầu thô xuất nhập khẩu ủy thác (hơn 7.700 tỷ).

Ngoài ra, hàng tồn kho cũng cho thấy có sự gia tăng mạnh so với đầu năm, từ mức 2.800 tỷ lên hơn 7.900 tỷ đồng sau 9 tháng trong bối cảnh giá dầu biến động khó lường khiến doanh nghiệp chủ động mua thêm hàng tồn kho tích trữ.

Hai yếu tố là nguyên nhân chính khiến cho tổng tài sản của PV OIL ở mức gần 64.980 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối quý II và hơn 42% so với đầu năm, tính tới hết quý III/2026.

Trong đó, tiền và tiền gửi ngân hàng đạt gần 18.118 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Khoản tiền này đã đem về cho PV OIL tới 653 tỷ đồng lãi tiền gửi cộng thêm 100 tỷ từ lãi chênh lệch tỷ giá.

Để tài trợ cho vốn lưu động, ngoài lượng tiền mặt đang nắm giữ, PV OIL đã đi vay mới thêm hơn 5.900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, đồng thời trả nợ gốc vay 4.400 tỷ.

Qua đó đưa dư nợ vay và thuê tài chính cuối quý III lên hơn 12.336 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cuối quý II và hơn 13% so với đầu năm, đa số là vay ngắn hạn.