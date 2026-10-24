Vì sao Porsche, Ferrari vẫn chưa muốn từ bỏ động cơ xăng?

Tháng 6/2026, CEO Porsche Michael Leiters xác nhận hãng không có kế hoạch sản xuất phiên bản thuần điện của 911. Theo Reuters ngày 10/6, thông tin này được hãng tin Đức dpa dẫn lại sau một sự kiện của tạp chí ô tô Auto, Motor und Sport.

Quyết định đáng chú ý bởi 911 là một trong những dòng xe định hình bản sắc Porsche, gắn với động cơ đốt trong và trải nghiệm lái được duy trì qua nhiều thế hệ. Nhưng Porsche không từ bỏ xe điện. Hãng vẫn phát triển cả ba hướng truyền động: động cơ đốt trong, hybrid sạc ngoài và thuần điện.

Với những thương hiệu siêu xe, bài toán không chỉ là tạo ra chiếc xe có công suất lớn hơn hay tăng tốc nhanh hơn. Thiết kế, âm thanh động cơ, phản ứng của hệ truyền động và cảm giác điều khiển cũng góp phần tạo nên giá trị sản phẩm. Điện hóa vì thế đặt ra một câu hỏi khó hơn việc thay động cơ xăng bằng mô-tơ điện: làm thế nào để công nghệ mới vẫn mang lại trải nghiệm mà khách hàng mong đợi?

Porsche giữ 911, điều chỉnh chiến lược xe điện

Số liệu giao xe năm 2025 cho thấy nhu cầu đối với các dòng xe Porsche không diễn biến đồng nhất.

Theo báo cáo công bố ngày 16/1/2026 trên Porsche Newsroom, hãng giao 279.449 xe trên toàn cầu trong năm 2025, giảm 10% so với năm trước. Taycan, mẫu xe thể thao thuần điện được Porsche đưa ra thị trường từ năm 2019, đạt 16.339 xe giao, giảm 21,6%.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào kết quả của Taycan để kết luận khách hàng Porsche quay lưng với xe điện. Macan đạt 84.328 xe giao trong năm 2025, trong đó các phiên bản thuần điện chiếm 45.367 xe, nhiều hơn một nửa. Tỷ trọng xe thuần điện trong tổng lượng xe Porsche giao toàn cầu đạt 22,2%, nằm ở mức cao của mục tiêu 20–22% mà hãng đặt ra cho năm 2025.

Ở chiều ngược lại, 911 đạt kỷ lục 51.583 xe giao trong năm 2025, tăng 1,3% so với năm trước. Đây là dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, bao gồm cả phiên bản T-Hybrid hiệu năng cao. Kết quả cho thấy 911 tiếp tục duy trì sức hút, dù tổng lượng xe Porsche giao toàn cầu giảm. Tuy nhiên, số liệu này không đủ để khẳng định động cơ xăng là nguyên nhân duy nhất khiến khách hàng lựa chọn mẫu xe.

Porsche tiếp tục duy trì động cơ đốt trong trên dòng 911 biểu tượng, kết hợp công nghệ hybrid để nâng cao hiệu năng thay vì chuyển sang hệ truyền động thuần điện.

Porsche đang điều chỉnh hệ truyền động theo từng dòng xe thay vì áp dụng một lộ trình điện hóa giống nhau cho toàn bộ danh mục sản phẩm. Macan có phiên bản thuần điện, Cayenne được mở rộng sang xe điện nhưng vẫn duy trì các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid, trong khi 911 tiếp tục phát triển quanh nền tảng động cơ truyền thống kết hợp công nghệ hybrid.

Lựa chọn đó phản ánh sự khác biệt về vai trò của từng dòng xe. Macan là SUV có lượng giao xe lớn nhất của Porsche, còn 911 là mẫu xe thể thao gắn bó lâu đời với hình ảnh thương hiệu. Khách hàng chọn hai dòng xe này có thể có những kỳ vọng khác nhau, nên kết quả của một mẫu xe không thể đại diện cho toàn bộ danh mục.

Đối với 911, câu hỏi không đơn giản là mô-tơ điện có thể tạo ra công suất và mô-men xoắn lớn đến đâu. Một phiên bản thuần điện còn phải đáp ứng kỳ vọng về cách tăng tốc, phản ứng khi vào cua, khả năng kiểm soát thân xe và cảm giác người lái nhận được qua vô-lăng, bàn đạp ga. Những đặc điểm ấy không thể quy hoàn toàn về một vài thông số kỹ thuật.

Động cơ đốt trong cũng không đồng nghĩa với việc Porsche giữ nguyên công nghệ cũ. Hệ thống T-Hybrid trên 911 mới là ví dụ về cách hãng kết hợp động cơ truyền thống với điện khí hóa để cải thiện hiệu năng. Thay vì chuyển thẳng sang xe thuần điện, Porsche có thể đưa công nghệ điện vào những dòng xe mà hãng cho rằng vẫn cần duy trì đặc trưng vận hành hiện hữu.

Ferrari và Lamborghini chọn hai hướng khác

Ferrari đã đưa xe thuần điện vào danh mục sản phẩm, nhưng không từ bỏ các dòng xe dùng động cơ đốt trong và hybrid.

Ngày 25/5/2026, Ferrari giới thiệu Luce, mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng. Theo Reuters, đây là mẫu sedan bốn cửa, năm chỗ, được phát triển cùng LoveFrom, studio thiết kế do Jony Ive và Marc Newson sáng lập. Mức giá được Reuters đưa tin khoảng 550.000 euro, với kế hoạch giao xe từ quý IV/2026.

Luce cho thấy Ferrari phải giải quyết bài toán về trải nghiệm chứ không chỉ hiệu năng. Hãng chú trọng thiết kế khoang lái, các nút điều khiển vật lý và hệ thống âm thanh nhằm tạo cảm giác khác biệt cho mẫu xe điện. Thay vì đơn thuần mô phỏng tiếng động cơ xăng, hệ thống âm thanh khai thác những rung động thực từ hệ truyền động để tạo âm thanh riêng.

Với Luce, mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ferrari, hãng vẫn chú trọng các nút điều khiển vật lý và trải nghiệm tương tác giữa người lái với chiếc xe.

Đó là một nỗ lực xây dựng bản sắc cho sản phẩm không còn động cơ đốt trong. Nhưng khả năng chinh phục khách hàng của Luce vẫn là vấn đề cần theo dõi khi xe bắt đầu được giao rộng rãi.

Diễn biến đặt hàng ban đầu cho thấy Ferrari chưa gặp trở ngại rõ rệt về nhu cầu. Ngày 29/7, Reuters dẫn thông tin từ Financial Times cho biết Luce đã đạt mục tiêu doanh số năm 2026 của Ferrari, với số xe dự kiến bán chưa đến 500 chiếc. Một ngày sau, CEO Benedetto Vigna nói với Reuters rằng hãng hài lòng với diễn biến đặt hàng. Tuy nhiên, đây là mục tiêu bán hàng ban đầu của một mẫu xe có sản lượng giới hạn, không phải bằng chứng cho thấy xe điện đã có thể thay thế các dòng Ferrari truyền thống.

Ferrari cũng điều chỉnh kỳ vọng về tốc độ điện hóa. Theo Reuters, hãng đặt mục tiêu xe thuần điện chiếm 20% danh mục sản phẩm vào năm 2030, thấp hơn mục tiêu 40% từng được công bố trước đó. Các dòng xe dùng động cơ đốt trong và hybrid vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược của hãng.

Lamborghini chọn hướng thận trọng hơn. Theo Autocar ngày 19/3/2026, hãng chuyển dự án Lanzador từ xe thuần điện sang hybrid sạc ngoài, đồng thời lùi kế hoạch ra mắt xe thuần điện đầu tiên sang sau năm 2030.

CEO Stephan Winkelmann cho biết Lamborghini vẫn nghiên cứu xe điện nhưng cần theo dõi mức độ chấp nhận của khách hàng đối với dòng xe hiệu năng cao. Ông nhấn mạnh rằng một chiếc Lamborghini điện phải tạo được sức hấp dẫn riêng, thay vì chỉ đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật. Với thương hiệu gắn liền với động cơ công suất lớn và âm thanh đặc trưng, đây là yêu cầu đáng kể trong quá trình phát triển sản phẩm.

Như vậy, Lamborghini chưa từ bỏ xe điện, mà thay đổi thời điểm và cách tiếp cận. Lanzador vẫn được phát triển, nhưng hệ truyền động chuyển sang hybrid sạc ngoài. Hãng tiếp tục nghiên cứu một mẫu xe thuần điện khác với mục tiêu ra mắt sau năm 2030.

Ba thương hiệu đang có ba cách xử lý khác nhau. Porsche giữ động cơ đốt trong cho 911, đồng thời mở rộng xe điện và hybrid ở những dòng khác. Ferrari đưa Luce vào danh mục sản phẩm, nhưng vẫn duy trì các hệ truyền động truyền thống và đặt mục tiêu điện hóa thận trọng hơn. Lamborghini chuyển một dự án quan trọng sang hybrid sạc ngoài và lùi thời điểm ra mắt xe điện.

Những quyết định này không chứng minh xe điện thất bại ở phân khúc siêu xe mà cho thấy các hãng đang cân nhắc thời điểm chuyển đổi, đặc điểm sản phẩm và mức độ sẵn sàng của khách hàng, thay vì áp dụng một lộ trình giống nhau cho mọi dòng xe.

Khảo sát do McKinsey công bố ngày 28/3/2025 cung cấp thêm góc nhìn về động cơ mua xe sang. Nghiên cứu khảo sát 147 người trên thế giới đã mua hoặc đang cân nhắc mua xe có giá trên 150.000 USD. Trong nhóm này, 86% cho biết niềm vui khi lái xe là động cơ mua xe, trong khi 36% đề cập đến mong muốn thể hiện vị thế. Nghiên cứu cũng ghi nhận vai trò của thiết kế, tính độc quyền, di sản thương hiệu và khả năng giữ giá trị.