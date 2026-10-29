Vì sao phường có nhiều lăng mộ bề thế ở Huế phải đóng cửa các nghĩa trang?

Phường Thuận An (TP Huế) vừa có thông báo đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa, cấm chôn cất và an táng trên địa bàn từ ngày 31/10 nhận được sự quan tâm của người dân.

Thuận An có nhiều nghĩa trang ven biển với những khu lăng mộ được xây dựng khang trang, bề thế, không ít gia đình đầu tư lớn cho nơi an nghỉ của người thân.

Người dân đồng thuận đóng cửa nghĩa trang

Ông Hà Trọng Duy (70 tuổi, trú phường Thuận An) cho hay, tình trạng xây dựng mộ tự phát kéo dài nhiều năm khiến quỹ đất dành cho người sống ngày càng thu hẹp, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan.

“Gia đình có mộ phần tại địa phương nhưng hoàn toàn ủng hộ chủ trương đóng cửa nghĩa trang. Đưa người thân về nghĩa trang đã quy hoạch có thể xa hơn nhưng sẽ khang trang hơn và ổn định lâu dài”, ông Duy chia sẻ.

Ông mong muốn những khu đất có vị trí đẹp ven biển được quy hoạch thành quảng trường văn hóa, khu du lịch và các công trình phục vụ cộng đồng.

Ông Hà Trọng Duy ủng hộ chủ trương đóng cửa nghĩa trang. Ảnh: N.D

Cùng quan điểm, ông Đào Thống (75 tuổi, trú làng Thai Dương, phường Thuận An) cho biết, việc ma chay ở làng từ lâu được tổ chức chu đáo, nhiều đám tang kéo dài nhiều ngày. Riêng trong làng hiện có khoảng 3.000 lăng mộ.

Theo ông Thống, hai tháng qua, dù địa phương có nhiều người qua đời nhưng rất ít trường hợp để quá 72 giờ mới an táng, cho thấy người dân đang từng bước hưởng ứng việc thực hành tiết kiệm trong tang lễ.

“Về chủ trương đóng cửa nghĩa trang, tôi hoàn toàn đồng ý. Ban đầu có nhiều người sẽ thấy khó chịu nhưng nhìn xa hơn đây là việc có lợi, giúp quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Thống nói.

Ông cho rằng việc an táng tại các nghĩa trang được quy hoạch sẽ giúp ổn định lâu dài, hạn chế tình trạng phải di dời mộ phần khi triển khai các dự án đầu tư.

Một khu nghĩa trang ở phường Thuận An được xây dựng bề thế. Ảnh: N.D

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết trước khi triển khai chủ trương, phường đã nhiều lần gặp gỡ người cao tuổi, đại diện các dòng họ và chức sắc tôn giáo để trao đổi, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Qua các buổi làm việc, chủ trương nhận được sự thống nhất cao từ những người tham dự.

Theo ông Phong, định hướng quy hoạch của thành phố xác định Thuận An không nằm trong khu vực quy hoạch nghĩa trang tập trung.

Việc dừng hoạt động các nghĩa trang nhằm từng bước sắp xếp lại quỹ đất, tạo điều kiện cho con em địa phương có đất xây dựng nhà ở đồng thời phát triển hạ tầng, dịch vụ, các thiết chế văn hóa và du lịch biển. Địa phương cũng hướng đến tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư du lịch theo định hướng phát triển của thành phố.

Thời gian qua, phường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư Bắc sông Hương di dời hơn 1.800 ngôi mộ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, hướng đến phát triển hạ tầng đô thị, mở rộng không gian đô thị ra phía biển.

Huế từng bước thay đổi nếp an táng

Việc vận động người dân thay đổi nếp an táng tại Thuận An nằm trong chủ trương chung của TP Huế về xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, gắn với yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Hàng ngàn ngôi mộ ở phường Thuận An vừa được di dời để làm công viên văn hóa đa năng biển. Ảnh: N.D

Tháng 7/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Thành phố yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy hoạch hệ thống nghĩa trang theo hướng đồng bộ, hiện đại, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời quản lý diện tích, kích thước, khoảng cách và kiến trúc phần mộ, bảo đảm phù hợp quy hoạch, cảnh quan và môi trường.

Thành phố cũng yêu cầu đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đưa tiêu chuẩn về "tang văn minh, tiến bộ" vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố và khu dân cư.

Đáng chú ý, HĐND TP Huế đã thông qua chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030. UBND thành phố cũng ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang, trong đó thời gian tổ chức tối đa không quá 72 giờ kể từ thời điểm người mất đến khi đưa tang. Trường hợp đặc biệt do chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

Tại Lễ phát động và tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn TP Huế, ngày 14/8 vừa qua, ông Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, nhấn mạnh việc tang là một nghi lễ quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghĩa tử là nghĩa tận” và tình cảm đối với người đã khuất.

Tuy nhiên, trong điều kiện đời sống xã hội ngày càng phát triển, một số tập quán không còn phù hợp cần từng bước điều chỉnh; hạn chế mê tín, phô trương, lãng phí; bảo đảm việc tang được tổ chức trang nghiêm, nghĩa tình, văn minh, tiết kiệm và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ông Tài cho rằng các chủ trương của thành phố nhằm hài hòa giữa gìn giữ những giá trị truyền thống với yêu cầu xây dựng Huế văn minh, nhân văn, giàu bản sắc.