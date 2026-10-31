Vì sao phòng gym có thể gặp khó khi khách hàng đi tập quá chăm?

Một người mua thẻ tập cả năm nhưng ít đến phòng gym có thể khiến người dùng tiếc tiền nhưng nhìn từ phía doanh nghiệp, phí đã được thu trong khi khách hàng ít sử dụng thiết bị và dịch vụ. Ngược lại, một hội viên đến tập đều đặn mỗi ngày sẽ sử dụng phòng tập nhiều hơn, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải bảo đảm máy móc, không gian và các dịch vụ luôn đáp ứng được nhu cầu. Đó là nghịch lí trong mô hình kinh doanh phòng gym: khách hàng càng ít đến, doanh nghiệp càng dễ phục vụ với mức chi phí thấp hơn; nhưng nếu khách hàng bỏ tập quá nhiều, họ cũng có thể không gia hạn thẻ. Phòng gym vì thế phải tìm được điểm cân bằng giữa việc thu hút hội viên, duy trì thói quen tập luyện của khách và kiểm soát chi phí vận hành.

Bán được nhiều thẻ hội viên chưa chắc đã có lãi

Phòng gym thường phải chi trả nhiều khoản cố định như tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, phí vận hành, khấu hao thiết bị và chi phí bảo dưỡng. Những khoản này vẫn phát sinh ngay cả khi phòng tập vắng khách. Trong khi đó, lượng người đến tập càng đông, doanh nghiệp càng phải chú ý đến việc vệ sinh, bảo trì máy móc, điều hòa, điện nước và khả năng đáp ứng vào giờ cao điểm.

Nếu quá nhiều hội viên cùng đến tập trong một khung giờ, phòng tập có thể rơi vào tình trạng đông đúc, thiếu thiết bị hoặc phải chờ đợi. Trải nghiệm không tốt khiến khách hàng không hài lòng, dù họ đã trả tiền cho gói tập.

Tuy nhiên, không thể từ đó kết luận rằng hội viên chăm chỉ là nguyên nhân khiến phòng gym thua lỗ. Lượng khách đông cũng giúp doanh nghiệp khai thác mặt bằng và thiết bị hiệu quả hơn, đồng thời tạo cơ hội bán thêm dịch vụ huấn luyện cá nhân hoặc các gói tập bổ sung. Vấn đề nằm ở khả năng dự báo lượng khách, phân bổ công suất và kiểm soát chi phí.

Chuỗi phòng tập thể hình California bất ngờ thông báo tạm đóng cửa loạt chi nhánh khiến khách hàng lo lắng. (Ảnh: Fanpage California Fitness & Yoga)

Bài toán vận hành của những chuỗi phòng gym lớn

Những biến động của các chuỗi phòng gym lớn tại Việt Nam khiến câu chuyện kinh doanh trong ngành được chú ý. Citigym đã đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động tại một số cơ sở, trong khi California Fitness & Yoga cũng trải qua đợt thu hẹp hoạt động/tạm ngừng hoạt động tại nhiều địa điểm, hiện tại chỉ còn mở cửa 2 cơ sở phòng tập.

Dù vậy, việc một số cơ sở đóng cửa không đủ để kết luận toàn bộ hệ thống đã phá sản. Những thông tin được công bố về khó khăn của doanh nghiệp còn đề cập đến áp lực mở rộng hệ thống, chi phí vận hành và dòng tiền.

Do đó, bài toán trong ngành này không đơn giản là bán càng nhiều thẻ càng tốt. Doanh nghiệp cần tính toán số lượng hội viên phù hợp với quy mô cơ sở, quản lý lượng khách vào giờ cao điểm và duy trì chất lượng dịch vụ để khách hàng tiếp tục gia hạn. Bởi sau cùng, một phòng tập có thể thu hút đông người đăng ký, nhưng để hoạt động bền vững, doanh thu vẫn phải đủ bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận.