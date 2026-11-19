Nvidia muốn tìm cách mở rộng các động lực tăng trưởng, trong đó có việc thiết lập quan hệ đối tác trị giá 1.000 tỷ USD với Phố Wall. Ảnh minh họa: barrons.com

Tham vọng huy động nửa nghìn tỷ USD

Mùa Xuân năm nay, CEO Nvidia khi đó, Jensen Huang, bắt đầu cảm nhận được những dấu hiệu bất lợi đối với công ty. Tháng 6, hai tập đoàn tài chính lớn là Apollo Global Management và Blackstone công bố thỏa thuận giúp Broadcom, một trong những đối thủ chính của Nvidia, huy động 35 tỷ USD để tài trợ chip cho Anthropic.

Theo những người am hiểu sự việc, ông Huang không hài lòng với tiến độ xây dựng một chương trình tài trợ tương tự mà Nvidia đang theo đuổi. Ông đã triệu tập các lãnh đạo tài chính hàng đầu đến California, thúc đẩy một thỏa thuận có quy mô lớn hơn và được triển khai nhanh chóng.

Đến tháng 8, Nvidia nhận được cam kết từ sáu tập đoàn gồm Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs và KKR về việc huy động 500 tỷ USD. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp của CNBC, Chủ tịch Goldman Sachs David Solomon gọi đây là "thời khắc mang tính bước ngoặt trong chu kỳ đầu tư AI lịch sử".

Mục tiêu của chương trình là giúp các khách hàng của Nvidia, từ OpenAI, Anthropic đến những startup nhỏ hơn có tiềm lực tài chính hạn chế, tiếp cận nguồn vốn để mua chip. Qua đó, Nvidia có thể duy trì nhu cầu đối với sản phẩm của mình trong nhiều năm tới, đồng thời từng bước hình thành một thị trường tài trợ chip theo hướng tiêu chuẩn hóa.

Tuy nhiên, theo những người am hiểu vấn đề, đến nay chưa có khoản vốn nào thực sự được giải ngân. Bản ghi nhớ thỏa thuận giữa các bên chỉ dài vài trang, nêu mục tiêu huy động vốn, nhóm khách hàng hướng tới và khả năng Nvidia xem xét bảo lãnh tín dụng theo từng trường hợp.

Đáng chú ý, các tập đoàn tài chính tham gia không có nghĩa vụ phải thực sự huy động tiền. Con số 500 tỷ USD vì thế không phải một cam kết tài chính có tính ràng buộc.

Thỏa thuận chủ yếu nhằm phát đi tín hiệu rằng nguồn vốn sẽ sẵn có cho các khách hàng của Nvidia, đồng thời khuyến khích các định chế tài chính lớn tìm kiếm phương án giải quyết bài toán tài trợ vốn cho ngành AI.

Những nút thắt phía sau lời hứa tỷ USD

Ý tưởng của ông Huang xuất phát từ áp lực duy trì sức hấp dẫn của Nvidia trên thị trường chứng khoán. Đầu năm nay, dù lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, hệ số định giá cổ phiếu Nvidia vẫn suy giảm. Ông Huang vì thế muốn tìm cách mở rộng các động lực tăng trưởng, trong đó có việc thiết lập quan hệ đối tác trị giá 1.000 tỷ USD với Phố Wall.

Nvidia đã đàm phán trong nhiều tháng với Goldman Sachs, Blackstone và Apollo về việc hỗ trợ bảo lãnh các khoản vay có tài sản bảo đảm dành cho những khách hàng có mức độ tín nhiệm thấp hơn. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận diễn ra chậm do tính chất phức tạp của những giao dịch này.

Sau khi Broadcom công bố thỏa thuận tài trợ cho Anthropic, Nvidia càng đẩy nhanh tiến trình. Tuy nhiên, thông tin Nvidia cân nhắc cung cấp khoản bảo lãnh 250 tỷ USD cho một trung tâm dữ liệu của OpenAI tại bang Ohio đã khiến thị trường phản ứng tiêu cực. Ngay ngày hôm sau, cổ phiếu Nvidia giảm 5%, làm bốc hơi 250 tỷ USD vốn hóa.

Theo báo Wall Street Journal, phản ứng này khiến Nvidia phải điều chỉnh thỏa thuận, giảm một nửa cam kết tài chính ban đầu dành cho OpenAI. Công ty lo ngại các nhà đầu tư cho rằng mình đang gánh quá nhiều rủi ro và muốn chứng minh rằng những định chế tài chính khác cũng sẵn sàng tham gia tài trợ cho hoạt động mua chip.

Một trở ngại lớn khác nằm ở mức độ bảo lãnh tín dụng mà Nvidia sẵn sàng cung cấp. Hồi tháng 8, ông Huang cho biết công ty chỉ dự kiến bảo lãnh tối đa 25% chi phí dự án.

Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với các thỏa thuận của Broadcom. Trong dự án Big Sky trị giá 35 tỷ USD dành cho Anthropic, Broadcom bảo lãnh giá trị còn lại cho khoảng 85% khoản tài trợ. Với dự án North Star trị giá 63 tỷ USD tiếp theo, tỷ lệ bảo lãnh cũng đạt gần 75%.

Trong khi đó, thị trường tín dụng ngày càng thận trọng với các doanh nghiệp AI có mức xếp hạng tín nhiệm thấp. Các nhà đầu tư muốn có mức bảo lãnh cao hơn 25% để yên tâm cho vay, tạo thêm sức ép đối với Nvidia khi công ty không muốn mở rộng các cam kết tài chính.

Nvidia đối mặt sức ép duy trì dòng vốn cho AI

Những trở ngại trên càng đáng chú ý khi Nvidia bắt đầu thu hẹp các biện pháp bảo lãnh và hỗ trợ tín dụng dành cho khách hàng. Một trong những người thúc đẩy cách tiếp cận thận trọng này là Giám đốc tài chính Colette Kress, hiện đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền sau khi ông Huang rời vị trí lãnh đạo.

Trong cuộc họp trao đổi về kết quả kinh doanh hôm 17/11, bà Kress nhấn mạnh Nvidia sẽ đánh giá kỹ lưỡng các khoản đầu tư, cam kết và bảo lãnh trong tương lai.

"Chúng tôi tự hào về vai trò đã đảm nhận trong việc hỗ trợ hệ sinh thái cho đến nay. Chúng tôi đang đánh giá một cách nghiêm túc các khoản đầu tư, cam kết và bảo lãnh trong tương lai", bà Kress nói.

Dù doanh số và triển vọng kinh doanh của Nvidia trong quý gần nhất vẫn tích cực, khả năng khách hàng tiếp tục huy động vốn để mua chip đang trở thành vấn đề quan trọng đối với các nhà đầu tư. Bởi lẽ, nhu cầu chip AI không chỉ phụ thuộc vào năng lực công nghệ hay kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu, mà còn gắn chặt với khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp mua chip.

Các cuộc đàm phán về thương vụ tài trợ chip đầu tiên dành cho khách hàng Nvidia vẫn đang diễn ra, nhưng theo những người am hiểu vấn đề, chưa có giao dịch nào dự kiến hoàn tất trước năm 2027.

Như vậy, dù con số 500 tỷ USD chưa trở thành dòng vốn thực tế, cả Nvidia và Phố Wall vẫn có động lực để tìm kiếm một cơ chế tài trợ khả thi. Vấn đề là liệu các bên có thể thống nhất được mức độ chia sẻ rủi ro trong bối cảnh thị trường AI ngày càng đòi hỏi sự thận trọng về tài chính.