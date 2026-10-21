Vì sao phim Việt đang là đối thủ của 'Trại Buôn Người' đổi tên trước khi ra rạp?

Án Mạng Karaoke có hành trình ra mắt khá loằng ngoằng. Ban đầu, phim lên kế hoạch chiếu vào ngày 2/10 nhưng sát dịp đó, Trại Buôn Người vẫn đang hút khách với tốc độ không tưởng, chiếm tới 90% doanh thu phòng vé nên nhà sản xuất Án Mạng Karaoke quyết định dời hẳn sang ngày 30/10. Nhưng mới đây, phim lại có suất chiếu sớm từ ngày 21/10 khi Trại Buôn Người bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

Án Mạng Karaoke nhiều lần đổi lịch chiếu.

Có những thời điểm, doanh thu bán vé của Án Mạng Karaoke nhỉnh hơn Trại Buôn Người nhưng sau đó, phim của Á hậu Minh Kiên vẫn vượt qua Hoa hậu Thiên Ân. Và có lẽ không nhiều người biết rằng Án Mạng Karaoke từng gặp rắc rối về cái tên.

Khi bắt đầu quay, kịch bản này có tên Án Mạng Núi Cấm, bởi bối cảnh diễn ra vụ án là một ngôi nhà biệt lập ở trên núi. Nhưng nhiều khán giả đã liên tưởng ngay đến núi Cấm - địa điểm tâm linh nổi tiếng ở An Giang, nơi thu hút nhiều khách du lịch. Việc nhà sản xuất gắn án mạng với địa danh này có thể gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến núi Cấm ngoài đời thực.

Tên phim cũng phải thay đổi.

Sau đó, ê-kíp đã thanh minh rằng đây chỉ là tên gọi tạm thời chứ chưa phải tên chính thức của phim, địa điểm trong phim ám chỉ vùng núi nguy hiểm, bị cấm lai vãng đến chứ không liên quan gì đến núi Cấm ở An Giang. Và đến khi ra rạp, phim đã đổi thành Án Mạng Karaoke, xuất phát từ việc nạn nhân là một người đam mê hát hò, gây ồn đến mức người xung quanh chịu không nổi. Thuộc thể loại trinh thám nên Án Mạng Karaoke tập trung vào hành trình suy luận và truy tìm hung thủ nhưng việc này không hề đơn giản khi có nhiều nghi phạm, ai cũng có lý do, hiềm khích với nạn nhân.