Vì sao phim 'Huy Bến xe' phát hành cách đây 6 năm mà đến thời điểm này mới bị xử lý?

Phim đăng tải từ 6 năm trước vẫn còn thời hiệu xử lý

Vụ việc liên quan đến phim ca nhạc "Huy Bến xe" được làm rõ trong quá trình Công an TPHCM mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp "đen").

Theo thông tin từ cơ quan công an, bộ phim do ca sĩ Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất, được phát hành trên YouTube từ năm 2020. Nội dung phim có nhiều phân cảnh các nhóm giang hồ sử dụng hình ảnh bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê.

Bộ phim có khoảng 40 - 50 người tham gia, thu hút hơn 42.000 lượt xem trên YouTube. Trong đó, Hiệp "đen" xuất hiện với vai ông trùm, còn nhiều nghệ sĩ như Tấn Bo, Hoàng Mèo, Kim Ny Ngọc tham gia diễn xuất.

Ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố 11 bị can liên quan đến quá trình tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải và phát tán sản phẩm này về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Điều khiến nhiều người thắc mắc là bộ phim đã xuất hiện trên mạng từ năm 2020, tức là cách thời điểm khởi tố khoảng 6 năm. Vì sao vụ việc vẫn có thể được xử lý hình sự?

Bộ phim "Huy Bến xe" đã phát hành trên YouTube cách đây 6 năm.

Theo đó, dù các video được đăng tải từ nhiều năm trước, hành vi vi phạm vẫn còn trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi cơ quan điều tra làm rõ được hành vi phạm tội và xác định người thực hiện, những cá nhân liên quan vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Cụ thể, khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung) quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được chia thành 4 mức: 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng và 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trong vụ án này, các bị can bị khởi tố theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự, có mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Căn cứ cách phân loại tại Điều 9 Bộ luật Hình sự, đây là tội phạm nghiêm trọng. Vì vậy, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 10 năm, tính từ thời điểm tội phạm được thực hiện, trừ những trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định.

Như vậy, việc bộ phim được sản xuất và phát hành từ năm 2020 nhưng đến tháng 11/2026 mới bị xử lý không đồng nghĩa với việc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các đội tượng có liên quan tại cơ quan công an.

Có phải cứ xuất hiện trong phim là sẽ bị xử lý?

Một vấn đề khác được đặt ra là liệu tất cả những người từng tham gia bộ phim, đặc biệt là các diễn viên, có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?

Cần hiểu rằng việc xuất hiện trong một sản phẩm phim ảnh không tự động đồng nghĩa với việc người đó phạm tội. Cơ quan điều tra phải làm rõ vai trò, hành vi và mức độ tham gia của từng cá nhân trong vụ việc.

Đối với "Huy Bến xe", hoạt động bị điều tra không chỉ giới hạn ở việc diễn xuất trước máy quay mà còn bao gồm quá trình tổ chức sản xuất, xây dựng kịch bản, quay phim, biên tập, đăng tải và phổ biến sản phẩm.

Theo thông tin điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) là người tổ chức, đầu tư sản xuất; Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập. Những người khác tham gia vào các công đoạn khác nhau của bộ phim.

Do đó, trách nhiệm pháp lý của từng người cần được xem xét dựa trên hành vi cụ thể, nhận thức và vai trò của họ trong quá trình thực hiện, phổ biến sản phẩm, chứ không đơn thuần căn cứ vào việc có tên trong danh sách diễn viên.

Một điểm cũng cần lưu ý là việc video bị gỡ khỏi YouTube không đồng nghĩa với việc trách nhiệm pháp lý trước đó tự động chấm dứt. Các dữ liệu điện tử, bản lưu hoặc tài liệu liên quan vẫn có thể được cơ quan chức năng sử dụng để xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Vụ án "Huy Bến xe" hiện vẫn đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.