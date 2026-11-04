Vì sao phim 'Chị chị em em 3' gây tranh cãi?

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đạt doanh thu hơn 84 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 1 tuần công chiếu. Nhưng trái với đà tăng trưởng doanh thu vượt trội từng ngày, bộ phim liên tục vấp phải những tranh luận trái chiều.

Nhiều cảnh “nóng” và đánh ghen

Lấy bối cảnh không gian Kinh Bắc xưa, kịch bản của Chị chị em em 3 được triển khai xoay quanh mạng lưới quan hệ phức tạp của các nhân vật, đầy rẫy ghen tuông, toan tính.

Câu chuyện bắt đầu từ mối tình tưởng chừng viên mãn giữa Tài (Quốc Anh đóng) và Thị Mầu (Kỳ Duyên đóng) - cặp đôi trai tài gái sắc đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Thế nhưng, sự trở về của Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc đóng) - chị gái cùng cha khác mẹ của Mầu sau 15 năm xa cách - đã khiến mọi thứ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bởi Liễu không chỉ là chị gái của cô dâu mà còn là người từng có mối tình “thanh mai trúc mã” với Tài.

“Chị chị em em 3” gây tranh cãi vì kịch bản và thông điệp.

Cuộc hội ngộ giữa những người cũ vô tình khơi lại cảm xúc tưởng đã ngủ quên. Trớ trêu thay, Liễu giờ đã là vợ của Văn Cường (Steven Nguyễn đóng). Ngoài ra, Thị Nương (Chi Pu) - em gái nuôi của Tài - cũng dành cho anh tình cảm vượt quá giới hạn. Từ những mối quan hệ chồng chéo ấy, Chị chị em em 3 khai thác các góc khuất trong tình yêu và hôn nhân, từ ngoại tình, phản bội đến ghen tuông, chiếm hữu và lòng ích kỷ.

Suốt hơn 120 phút, phim chỉ quanh quẩn chuyện ngoại tình, đánh ghen và những màn trả thù. Nhiều người xem bày tỏ sự hụt hẫng khi kỳ vọng vào một bộ phim khai thác tình chị em và thân phận phụ nữ, nhưng những yếu tố gây chú ý lại chủ yếu xoay quanh các mối quan hệ tình ái và cảnh nhạy cảm.

Việc cả 3 nhân vật nữ trong phim tranh giành một người đàn ông khiến cho cách nhìn về phụ nữ trở nên méo mó. Kịch bản liên tục đặt phái đẹp vào thế đối đầu, hãm hại và trừng phạt lẫn nhau. Hình ảnh và vai trò người phụ nữ bị thu hẹp vào chuyện tình ái, ghen tuông.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đặt câu hỏi liệu những cảnh nóng có thực sự cần thiết để khắc họa tâm lý nhân vật hay chủ yếu được sử dụng nhằm kích thích sự tò mò của người xem. Tranh luận vì thế không chỉ nằm ở mức độ táo bạo của các cảnh quay mà còn liên quan đến chất lượng kịch bản, cách phát triển nhân vật và thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải.

Điển hình như cảnh ân ái giữa nhân vật của Steven Nguyễn và Chi Pu trong tình trạng say xỉn cũng tạo cảm giác khiên cưỡng, chưa cho thấy vai trò rõ ràng trong việc phát triển câu chuyện.

Những cảnh quay nhạy cảm được dàn dựng thiên về phô diễn, đôi lúc trực diện và thiếu ẩn ý. Thậm chí, nhà sản xuất còn từng tiết lộ đã cắt giảm khoảng 40% cảnh nóng so với ban đầu. Điều này càng cho thấy kịch bản gốc của phim tập trung nhiều vào những cảnh nhạy cảm.

Phim tập trung nhiều vào nhiều cảnh nhạy cảm chỉ để câu khách.

Trước đó tại buổi công chiếu phim, nhà sản xuất khẳng định điều tuyệt vời nhất của dự án này chính là dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn. Theo anh, Chị chị em em 3 khai thác những tâm tư phức tạp, dữ dội mà cũng rất đỗi dịu dàng, mong manh của phụ nữ khi đứng trước những thứ mà họ khao khát.

“Tôi rất vui khi ở mỗi phần, chúng tôi đều có thể thể hiện những khía cạnh khác nhau của phụ nữ, mà ở phần 3 này là cách họ đối diện với tình yêu”, nhà sản xuất chia sẻ.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh điều anh muốn khai thác là những khao khát rất con người nhưng lại bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Anh hy vọng điều cuốn hút khán giả không chỉ là những drama tranh đấu mà còn là những câu chuyện cay đắng, éo le của số phận.

Phim chỉ đẹp thôi chưa đủ!

Không thể phủ nhận Chị chị em em 3 đẹp hoàn hảo từ dàn diễn viên, phục trang đến bối cảnh. Việc quy tụ cả 5 diễn viên chính đều là những nam thần, mỹ nhân màn ảnh Việt là yếu tố giúp bộ phim được quan tâm. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng không ngại chi một khoản lớn để đầu tư từ phục trang tới những chi tiết nhỏ của bối cảnh. Khán giả cho rằng đây được xem là một điểm cộng lớn của phim.

Với dàn diễn viên đình đám, bộ phim cho thấy nhiều tiềm năng nếu kịch bản được trau chuốt và chỉ đạo diễn xuất chắc tay hơn. Chị chị em em 3 có thể đẹp và tạo sức hút phòng vé nhưng chỉ đẹp thôi thì chưa đủ.

Đáng nói phải nhắc đến diễn xuất của Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu chính là tâm điểm của tranh cãi. Lần thứ hai đóng phim, màn thể hiện của nàng hậu được một bộ phận khán giả đánh giá là có sự tiến bộ. Vẻ ngoài sắc lạnh, đường nét gương mặt và phong thái vốn có giúp cô dễ dàng tạo nên hình ảnh một tiểu thư quyền quý.

Diễn xuất của Kỳ Duyên còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, về mặt diễn xuất, nhân vật Thị Mầu được xem là cái áo hơi rộng so với người đẹp. Nhân vật này được đặt vào vị trí quan trọng trong cuộc đối đầu, trong khi đó Kỳ Duyên lại chưa có đủ chiều sâu diễn xuất để tạo nên sức nặng cho câu chuyện. Biểu cảm của Kỳ Duyên trong phim bị cho rằng kém tự nhiên, khiến người xem cảm thấy khó chịu.

Ninh Dương Lan Ngọc được xem là điểm sáng về phần diễn xuất. Tuy nhiên một mình nữ diễn viên cũng khó cứu được phần kịch bản nhiều lỗ hổng. Trong khi đó nhân vật của Chi Pu bị cho là thừa thãi, không có nhiều đất diễn. Ở tuyến nam, Quốc Anh và Steven Nguyễn chủ yếu dừng ở mức tròn vai.

Nhà sản xuất Phát Lê chia sẻ, vấn đề lớn nhất của Chị chị em em 3 nằm ở phần kịch bản khá tùy tiện. Các sự kiện xuất hiện như thể biên kịch chỉ cần nhân vật xảy ra chuyện gì thì chuyện đó lập tức xảy ra, bất kể có hợp lý hay không. Theo anh, phim có nhịp kể thiếu nhất quán, lời thoại cố gắng tạo sự thời thượng lại càng khiến bộ phim trở nên lạc quẻ.

Ngoài ra, anh cũng thừa nhận tâm lý nhân vật trong phim cũng là điều vô lý. Trong một đoạn mà tâm lý nhảy từ bạo hành sang yêu thương rồi oán hận và cảm thông.

Cũng theo nhà sản xuất, điểm khen duy nhất của phim chỉ là phần trang phục đẹp và dàn mỹ nhân. “Quá tiếc cho một dự án quy tụ những nghệ sĩ danh tiếng và diễn viên thực lực”, anh nói thêm.

“Chị chị em em 3” quy tụ dàn mỹ nhân đình đám showbiz Việt.

Với nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, anh đánh giá cách phát triển câu chuyện còn bộc lộ nhiều điểm thiếu hợp lý, đặc biệt trong mối quan hệ và diễn biến tâm lý của các nhân vật.

Theo chuyên gia, tác phẩm vẫn có những lợi thế về hình ảnh. Nhà phê bình ghi nhận bối cảnh, phục trang được đầu tư, tạo nên nhiều khung hình đẹp. Dàn diễn viên đều là những gương mặt có độ nhận diện trên mạng xã hội giúp phim được chú ý. Tuy nhiên ngoài hình ảnh đẹp thì diễn xuất của họ chưa có nhiều đột phá.