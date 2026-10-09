Vì sao Pháp liên tục nâng cấp tên lửa M51 dù phiên bản mới nhất vừa vào biên chế?

Ngày 24-10-2025, tên lửa đạn đạo chiến lược M51.3 chính thức được đưa vào trạng thái hoạt động trong lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Pháp. Nhưng chỉ vài tuần trước đó, Paris đã đặt hàng phát triển phiên bản tiếp theo M51.4.

Ngày 28-8-2025, Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) giao ArianeGroup hợp đồng phát triển và sản xuất tên lửa đạn đạo chiến lược M51.4.

Biến thể này dự kiến được đưa vào hoạt động trong thập niên tới, trên cả tàu ngầm lớp Le Triomphant hiện nay và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ 3 trong tương lai.

Điều này thoạt nhìn có vẻ nghịch lý. Một tên lửa vừa hoàn tất quá trình phát triển và bước vào biên chế, tại sao phiên bản kế tiếp đã được triển khai?

Câu trả lời nằm ở cách Pháp phát triển dòng M51. Đây không phải chương trình chỉ chờ một thế hệ cũ hết thời rồi mới nghiên cứu thế hệ mới.

Tên lửa M51 được nâng cấp theo từng bước tăng cường, cho phép đưa công nghệ mới vào hệ thống khi môi trường chiến lược thay đổi. ArianeGroup cho biết chính cách tiếp cận này giúp M51 duy trì hiệu năng ở mức cao trong dài hạn.

Một trong những động lực quan trọng là sự phát triển của phòng thủ tên lửa. Khi hệ thống đánh chặn ngày càng hiện đại, tên lửa chiến lược cũng phải tiếp tục cải thiện.

Pháp xác định M51.4 sẽ có năng lực tốt hơn về tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá phòng thủ đối phương.

Vì vậy, M51.4 không xuất hiện vì M51.3 đã nhanh chóng trở nên lạc hậu. Ngược lại, việc nghiên cứu phiên bản tiếp theo ngay khi phiên bản hiện tại bắt đầu phục vụ giúp Pháp tránh khoảng trống công nghệ trong tương lai.

Đây cũng là cuộc đua đặc biệt dài hạn. Một hệ thống răn đe hạt nhân phải duy trì độ tin cậy trong nhiều thập niên.

Trong khoảng thời gian đó, công nghệ cảm biến, phòng thủ tên lửa, vật liệu, dẫn đường và các hệ thống tác chiến khác đều tiếp tục thay đổi.

Bởi vậy, với Pháp, M51.3 không phải điểm kết thúc mà chỉ là một bước trên chuỗi hiện đại hóa liên tục.

Phiên bản M51.4 được khởi động gần như song song với thời điểm M51.3 vào biên chế chính là minh chứng rõ nhất cho chiến lược này.