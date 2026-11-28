Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em.

Bác sĩ Nguyễn Như Thái, phụ trách đơn vị tiêm chủng (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) cho biết: Một số bệnh truyền nhiễm như: rubella, thủy đậu, sởi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi nếu người mẹ mắc bệnh trong thai kỳ. Đặc biệt, nhiễm rubella trong những tháng đầu mang thai có thể dẫn đến sảy thai, thai chết lưu hoặc dị tật bẩm sinh. Vì vậy, phụ nữ cần chủ động tiêm các loại vaccine cần thiết trước khi mang thai theo khuyến cáo của bác sĩ.

Đối với phụ nữ mang thai, tiêm chủng đúng khuyến cáo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng cho cả mẹ lẫn con. Vaccine cúm được khuyến cáo sử dụng trong thai kỳ nhằm phòng bệnh cúm và các biến chứng. Vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván giúp người mẹ tạo kháng thể, truyền qua nhau thai để bảo vệ trẻ khỏi bệnh ho gà nguy hiểm trong những tháng đầu đời.

Với trẻ sơ sinh, vaccine viêm gan B cần được tiêm trong vòng 24 giờ đầu sau sinh nhằm phòng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con, giảm nguy cơ nhiễm bệnh mạn tính. Trẻ cũng cần được tiêm vaccine phòng bệnh lao theo hướng dẫn. Trong những tháng tiếp theo, cha mẹ cần đưa trẻ tiêm các vaccine phòng bệnh bạch hầu - ho gà - uốn ván, bại liệt, vaccine phối hợp 6 trong 1, viêm phổi do phế cầu, sởi… đúng lịch và theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Như Thái khuyến cáo: Cha mẹ cần lưu giữ sổ tiêm chủng, chủ động theo dõi lịch tiêm và đưa trẻ đi tiêm đúng thời gian. Không tự ý bỏ mũi tiêm hoặc tiêm bù khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.