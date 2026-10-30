Vì sao phải hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bảo kê cát tặc?

Bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tại phiên tòa.

Trong vụ án này, 4 bị cáo: Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa); Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa); Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng thuộc Sở NN&MT Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

4 bị cáo: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát) và Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (đều là thành viên góp vốn của Cty Thiên An Phát) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo: Nguyễn Công Bắc (trú phường Đông Tiến, Thanh Hóa); Trần Văn Linh (trú xã Thiệu Hòa, Thanh Hóa) bị xét xử về tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Tâm) bị xét xử về tội: “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, Cty Thanh Tâm được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác mỏ số 2 (xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ). Năm 2022, Nguyễn Thị Tâm thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Cty Thiên An Phát về việc bán quyền khai thác tại mỏ số 2, giá trị 62 tỷ đồng. Tuy nhiên trên hợp đồng, các bị cáo chỉ ký với số tiền 2 tỷ đồng, qua đó bị cáo Nguyễn Thị Tâm đã trốn thuế, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi ký hợp đồng với Cty Thanh Tâm, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng đến gặp bị cáo Lê Đức Giang (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) đề nghị giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng. Bị cáo Lê Đức Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa (cũ) cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Cty Thiên An Phát trái quy định.

Ngày 10-12-2020, Lê Đức Giang ký giấy phép cho Cty Thiên An Phát được khai thác hơn 46.000m3. Hành vi này đã vi phạm Nghị định 158/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản. Kết luận định giá thể hiện, hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên có giá trị hơn 5,1 tỷ đồng.

Cáo trạng quy kết, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đồng phạm đã nể nang và vụ lợi, làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ số 2 cho Cty Thiên An Phát, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Sau khi được cấp phép, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần tặng quà cho một số bị cáo trong vụ án vào các dịp lễ, tết. Trong đó, bị cáo Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; bị cáo Phạm Văn Hoành nhận 60 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thế Hùng nhận 35 triệu đồng và bị cáo Nguyễn Văn Tâm nhận 20 triệu.

Ở hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng xác định, từ năm 2023-2025, Cty Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000m3 cát, nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000m3. Như vậy, công ty này khai thác trái phép hơn 434.000m3, có giá trị hơn 75,8 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm bị cáo tại Cty Thiên An Phát còn để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000m3 cát cũng như doanh thu có được, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Được biết, đến nay, tổng số tiền các bị cáo, gia đình các bị cáo và cá nhân liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 87 tỷ đồng.

Thông tin tại phiên tòa diễn ra sáng 29-10, Tòa án đã triệu tập 60 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng khi phiên xử mở ra chỉ có khoảng 1/2 số người này có mặt và bị cáo Trần Văn Linh cũng vắng mặt.

Trước sự vắng mặt của những người trên, đại diện Viện kiểm sát có ý kiến cho rằng, do vắng mặt bị cáo Linh và nhiều người liên quan nên đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc cho hoãn tòa để bảo đảm quyền lợi cho những người này.

Sau khi HĐXX hội ý, chủ tọa phiên tòa cho hay, xét đề nghị của đại diện VKS về việc hoãn phiên tòa là có căn cứ, tòa quyết định hoãn phiên xử. HĐXX ấn định này xét xử lại phiên tòa là vào sáng ngày 12 và 13-11 tới.