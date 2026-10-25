Vì sao Paris Hilton 17 lần hủy phỏng vấn cho sách của Kim Kardashian

Theo People, ngày 27/10, cuốn sách tiểu sử Citizen Kim: The Woman Who Created the Future (Tạm dịch: Công dân Kim: Người phụ nữ kiến tạo tương lai) của tác giả Jonathan Van Meter sẽ chính thức phát hành. Để hoàn thành tác phẩm này, nhà báo Van Meter đã dành 5 năm tiếp cận và phỏng vấn hàng loạt người thân, bạn bè xung quanh ngôi sao truyền hình thực tế 46 tuổi. Tuy nhiên, Paris Hilton - nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến giai đoạn đầu sự nghiệp của Kim - lại là một trong những cái tên vắng mặt đáng chú ý nhất.

Paris Hilton và Kim Kardashian thân thiết ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Ảnh: FilmMagic.

Trả lời phỏng vấn trên The Hollywood Reporter, tác giả Van Meter cho biết ông đã chủ động đề nghị phỏng vấn Paris Hilton. Kim Kardashian tỏ ra rất ủng hộ và trực tiếp nhắn tin hỏi ý kiến Paris. Mặc dù tiểu thư nhà Hilton đồng ý, nhưng khác với các khách mời khác (vốn chỉ cần kết nối qua tin nhắn cá nhân của Kim), nhà báo lại được yêu cầu làm việc thông qua người đại diện và trợ lý.

"Tôi đã gửi câu hỏi và liên hệ với trợ lý của Paris. Thế nhưng, buổi phỏng vấn đã bị hủy tới 17 lần trong suốt 4 tháng", Van Meter chia sẻ. "Cuối cùng, tôi nhận ra việc cô ấy liên tục hủy lịch còn thú vị hơn bất kỳ điều gì cô ấy định nói".

Khi biết chuyện, Kim Kardashian được cho là đã rất tức giận. Van Meter nhận xét phản ứng này dường như đã khơi lại "những bất hòa xưa cũ" giữa hai người - một kịch bản điển hình của việc "sản phẩm quay lưng lại với người sáng tạo".

Ngược lại, phía Paris Hilton lại đưa ra giải thích nhẹ nhàng hơn. Đại diện của cô cho biết sự cố xuất phát từ trợ lý cũ và lịch trình công tác quá dày đặc, hoàn toàn không có mâu thuẫn cá nhân. "Kim không hề giận. Trên thực tế, cả hai vẫn tham gia vào các dự án sắp tới của nhau và luôn hỗ trợ lẫn nhau", nguồn tin khẳng định.

Trong quá khứ, Kim Kardashian từng là trợ lý và stylist cá nhân cho Paris Hilton trong chương trình The Simple Life. Chính bước đệm này đã giúp Kim gây chú ý trước khi bứt phá thành ngôi sao toàn cầu nhờ Keeping Up with the Kardashians vào năm 2007.

Bên cạnh Paris Hilton, hai nhân vật quan trọng khác trong đời Kim là tình cũ Ray J và chồng cũ Kanye West cũng không góp mặt trong cuốn sách.

Nói về Kanye West - người gắn bó với Kim từ năm 2014 đến 2021 và có chung 4 người con - tác giả Van Meter thừa nhận ban đầu Kim đồng ý để nam rapper tham gia. Tuy nhiên, trước những khủng hoảng về sức khỏe tinh thần và hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi của Kanye, nhà báo quyết định rút lại ý định: "Khi anh ấy vướng vào những sự cố phát ngôn gay gắt, tôi nghĩ điều đó có thể làm hỏng cuốn sách. Kanye từng là trung tâm cuộc sống của Kim, nhưng đột ngột trở thành một kẻ bị tẩy chay. Dù vậy, việc anh ấy vắng mặt vô tình lại giúp cuốn sách tập trung hoàn toàn vào câu chuyện của riêng Kim".

Theo mô tả từ nhà xuất bản, Citizen Kim là một góc nhìn chân thực và sâu sắc chưa từng có về một trong những biểu tượng giải trí và kinh doanh quyền lực nhất hiện nay. Tác giả Van Meter chia sẻ ông quyết định viết cuốn sách vì nhận thấy Kim là "người phụ nữ bị hiểu lầm nhiều nhất". Trái ngược với hình ảnh một chiều mà công chúng thường thấy, Kim ngoài đời là một người cực kỳ bản lĩnh, tháo vát và sắc bén.