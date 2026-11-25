Jensen Huang đã trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia hôm 23/11, kéo theo đợt tăng mạnh của thị trường chứng khoán.

Diễn biến này gửi đi thông điệp: Gương mặt đại diện cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) giờ là mắt xích khó thay thế trong ngành công nghệ, theo Bloomberg.

Màn đảo ngược quyết định của hội đồng quản trị Nvidia gây chú ý không kém chuỗi sự kiện dẫn đến việc Huang từng rời ghế CEO, kéo theo đợt bán tháo cổ phiếu khiến chỉ số S&P 500 mất 5.000 tỷ USD giá trị và rơi vào vùng điều chỉnh.

“Báu vật quốc gia”

Các doanh nhân nổi tiếng như Elon Musk, Bill Ackman và Travis Kalanick đã công khai ủng hộ việc ông Huang quay lại.

"Trí tuệ tập thể đã thắng thế", Bill Ackman, CEO của Pershing Square, viết trên mạng xã hội X.

Elon Musk nhận xét: "Sai lầm đã được sửa chữa".

Trong khi đó, Sam Altman, người từng bị sa thải khỏi vị trí CEO OpenAI năm 2023 trước khi được phục chức chỉ vài ngày sau đó, đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Jensen!".

Tổng thống Donald Trump cũng hoan nghênh quyết định của Nvidia. Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal tối 23/11, ông nhận xét phản ứng tích cực của thị trường cho thấy đây là quyết định đúng đắn.

Theo tổng thống Mỹ, không ai có thể hiểu rõ lộ trình phát triển chip tiên tiến của Nvidia như Huang.

Theo tổng thống Mỹ, không ai có thể hiểu rõ lộ trình phát triển chip tiên tiến của Nvidia như Huang. Ảnh: Reuters.

Ông cũng cho rằng cuộc điều tra của chính phủ cho thấy vị CEO này có những phán đoán yếu kém, nhưng không phạm tội hoặc gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ thậm chí đặt ra kịch bản Huang có thể chuyển sang làm việc cho đối thủ cạnh tranh nếu không được đưa trở lại Nvidia.

"Ông ấy là báu vật quốc gia", Trump nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC. "Tôi điều hành đất nước, chứ không điều hành Nvidia. Nhưng Nvidia là một phần quan trọng của nền kinh tế Mỹ".

Thông điệp từ Phố Wall cũng tương tự: làn sóng AI đang thúc đẩy thị trường chứng khoán, và tăng trưởng kinh tế Mỹ đã mang tính hệ thống đến mức không thể để một bê bối nội bộ làm chệch hướng.

Trong phiên giao dịch ngày 23/116, cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 31% (có thời điểm tăng tới 36%), giúp vốn hóa thị trường tăng thêm khoảng 950 tỷ USD - mức tăng vốn hóa trong một ngày lớn nhất lịch sử đối với một doanh nghiệp Mỹ, đưa tổng vốn hóa lên gần 3.980 tỷ USD.

Trước đó, nhiều tuần bất ổn tại Nvidia không chỉ gây sức ép lên cổ phiếu công ty mà còn làm dấy lên lo ngại về vị thế của Mỹ trong cuộc đua AI toàn cầu, đồng thời có thể tạo ra những hệ lụy trên thị trường tài chính.

“Cơn sốt AI quá lớn để sụp đổ trên phạm vi toàn cầu”, Sal Naro, giám đốc đầu tư tại Coherence Credit Strategies, nhận định. “Tổng thống và nhiều lãnh đạo cấp cao đã vận động mạnh mẽ để mọi người bình tĩnh lại và đưa Jensen trở lại”.

Tầm quan trọng của Huang và Nvidia

Nvidia chiếm thị phần áp đảo trong phân khúc chip tiên tiến phục vụ các tác vụ AI. Vị thế thống trị này một phần đến từ lợi thế đi trước nhiều năm. Từ trước khi làn sóng AI bùng nổ, công ty đã đầu tư phát triển các ứng dụng của bộ xử lý đồ họa (GPU) ngoài lĩnh vực trò chơi điện tử.

Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Hãng duy trì vị trí dẫn đầu bằng cách tung ra các thiết kế mới mỗi năm. Quy mô hoạt động cùng sức mua khổng lồ giúp hãng củng cố lợi thế cạnh tranh, đồng thời tạo ra khoảng cách khiến các đối thủ nhỏ hơn khó lòng bắt kịp.

Quyết định chuyển hướng trọng tâm từ chip đồ họa phục vụ chơi game sang các bộ tăng tốc AI của CEO Jensen Huang đã đưa Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

Ngày 30/11/2022, OpenAI, khi đó vẫn còn là một cái tên ít được biết đến, ra mắt chatbot ChatGPT, châm ngòi cho làn sóng bùng nổ nhu cầu đối với một loại chip điện toán mà Nvidia có lợi thế đặc biệt trong việc cung ứng.

Công ty sau đó tiếp tục chứng kiến nhu cầu tăng vọt từ các khách hàng trung tâm dữ liệu, bao gồm Alphabet, Amazon.com và Microsoft. Giữa năm 2024, lần đầu tiên công ty này vượt qua cả ba công ty trên về vốn hóa thị trường.

Năm 2025, Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa 4.000 tỷ USD, rồi tiếp tục vượt mốc 5.000 tỷ USD.

Vào thời kỳ đỉnh cao, đầu tháng 10, vốn hóa thị trường của Nvidia đạt khoảng 5.800 tỷ USD - con số lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức. Những chuyến vận động hành lang khắp thế giới của ông Huang cũng giúp công ty giữ vững vị thế thống trị.

Tuy nhiên, những lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư về tình trạng định giá quá cao của cổ phiếu AI và làn sóng vay nợ ồ ạt trong ngành đã khiến Nvidia mất vị trí công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới vào tay Apple.

Từ năm 2024, Nvidia không chỉ đóng vai trò nhà cung cấp chip cho ngành công nghiệp AI mà còn trở thành một trong những nhà đầu tư tài chính chủ chốt của lĩnh vực này. Hãng rót vốn lớn vào các nhà phát triển nền tảng AI hàng đầu, trong đó có OpenAI, SpaceX của Elon Musk và Mistral của Pháp, cũng như những doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Mối quan hệ này mang tính cộng sinh: Nvidia góp vốn thúc đẩy mở rộng hạ tầng AI, qua đó tạo thêm nhu cầu đối với chính những dòng chip mà hãng cung cấp.

Ngày trở lại đầy cảm xúc của Jensen Huang Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia trong tiếng reo hò của đông đảo nhân viên. Ông xin lỗi vì những biến động vừa qua và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Với tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường, tình hình kinh doanh của Nvidia có khả năng tác động đáng kể đến giá trị chung của chỉ số S&P 500, thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ, nơi tập trung lượng vốn đầu tư khổng lồ.

Trước bê bối, Huang nổi tiếng với phong cách điều hành chặt chẽ tại Nvidia. Trong vai trò CEO trước đây, mọi quyết định quan trọng đều phải thông qua ông.

Ông cũng trực tiếp can dự vào nhiều khía cạnh, kể cả những vấn đề nhỏ trong hoạt động kinh doanh. Huang có khoảng 60 người báo cáo trực tiếp, nhiều hơn hẳn mức trung bình của các lãnh đạo công nghệ.

Những người này gửi email cho ông, trong đó nêu "5 vấn đề quan trọng nhất" mà họ đang xử lý. Huang đọc và phản hồi các email này vào bất cứ thời điểm nào.

Tuy nhiên, những bê bối xoay quanh ông sau này đã làm nổi bật rủi ro phụ thuộc vào nhân sự chủ chốt tại Nvidia. Ở tuổi 63, ông được xem là nhân vật gắn liền với thành công của công ty.

Việc hội đồng quản trị đổi ý chỉ chấm dứt thời kỳ bị gạt ra ngoài của ông Huang, chứ chưa chấm dứt thử thách của ông.

Huang dự kiến lần đầu điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 3/12. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến đời tư của ông, hoạt động kinh doanh chip tại Trung Quốc và quyết định can thiệp của ông Trump nhiều khả năng tiếp tục thu hút sự chú ý.

Nhân viên Nvidia ôm chầm Jensen Huang sau bài phát biểu ngày trở lại Sau khi được phục chức CEO, Jensen Huang nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các nhân viên Nvidia. Ông cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hứa sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ thứ hai.