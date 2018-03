Vì sao ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria?

Tổng thống Donald Trump đã có tuyên bố bất ngờ về việc các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria do IS đã hoàn toàn bị tiêu diệt và Mỹ cần tăng cường phòng vệ ở các khu vực biên giới cũng như tái thiết cơ sở hạ tầng mục nát.

“Chúng ta sẽ sớm rút khỏi Syria. Hãy để cho người khác canh chừng ở Syria”, RT dẫn lời ông Trump phát biểu tại thành phố Richfield thuộc bang Ohio hôm 29/3.

Ông Trump nhấn mạnh, Mỹ đã chi 7 ngàn tỷ USD ở khu vực Trung Đông do đó, không có lý gì Mỹ bỏ tiền đi xây các trường học để sau đó quân khủng bố phá hủy trong khi Mỹ lại không có ngân sách chi cho việc xây dựng trường học ở Ohio.

Quân đội Mỹ hoạt động tại làng al-Kherbeh thuộc tỉnh Aleppo hồi tháng 10/2016.

Ông Trump còn nhắc tới một “bức tường” và việc 32.000 quân nhân Mỹ đang bảo vệ khu vực biên giới giữa Hàn – Triều trong khi khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico lại không được quan tâm bảo vệ.

Tuyên bố sớm rút khỏi Syria của ông Trump đưa ra hôm 29/3 trùng khớp với những gì mà Tổng thống Mỹ đề cập tới trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ở Washington hồi tháng trước.

“Chúng ta ở đó vì một lý do duy nhất là tấn công IS và loại bỏ IS sau đó trở về nước. Chúng ta sẽ không hoạt động ở đó vì lý do khác và chúng ta sẽ thi hành mục tiêu của mình”.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ từng tuyên bố.

Hồi tháng Một, cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson đã cho công bố một bản kế hoạch mà trong đó Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện ở Syria nhằm đảm bảo việc chuyển giao quyền lực trong hòa bình ở quốc gia này.

Còn trong tháng 12 năm ngoái, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ vẫn ở lại Syria “chừng nào còn cần thiết và để hỗ trợ các đối tác cũng như ngăn chặn lực lượng khủng bố quay trở lại”.

Minh Thu (lược dịch)