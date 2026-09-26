Vì sao ông Tập mang bình giữ nhiệt đến quốc yến Nhà Trắng?

Sự kỹ lưỡng trong từng cử chỉ ngoại giao không chỉ thể hiện qua những cái bắt tay hay cái vỗ lưng trên hành lang. Khi bước vào bàn tiệc quốc yến trang trọng, giới quan sát nhanh chóng chú ý đến một chi tiết nhỏ nhưng khá bất ngờ trên bàn tiệc.

Hai chiếc bình giữ nhiệt trên bàn tiệc quốc yến

Giữa bàn tiệc quốc yến tại Nhà Trắng tối 24/9, bên cạnh những bộ dao nĩa bạc sáng loáng và ly pha lê sang trọng, có thể nhìn thấy hai chiếc bình giữ nhiệt xuất hiện trên bàn tiệc, ngay cạnh chỗ ngồi của ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viên.

Hai chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập và phu nhân được đặt ngay trên bàn tiệc trong suốt quốc yến, với bình màu đen của ông Tập và bình màu trắng của bà Bành

Việc mang theo một vật dụng quen thuộc trong đời sống thường ngày đến quốc yến tại Nhà Trắng cũng phần nào phù hợp với nét đặc biệt của chính nước chủ nhà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi tiếng với sở thích uống Diet Coke đến mức trong phòng Bầu dục có một nút bấm màu đỏ chuyên dụng để gọi loại nước này.

Hình ảnh những chiếc bình giữ nhiệt xuất hiện trong một khung cảnh trang trọng như vậy có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn quen thuộc với những ai am hiểu văn hóa Trung Quốc, theo South China Morning Post.

Chiếc bình giữ nhiệt trên bàn quốc yến ở Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Ở Trung Quốc, nhiều người bắt đầu mang theo bình giữ nhiệt đựng đồ uống nóng khi đến một độ tuổi nhất định. Theo quan niệm phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc, nhiều người tin rằng đồ ấm phù hợp với cơ sở hơn. Bình giữ nhiệt cũng có thể được dùng để hãm trà, thảo dược hoặc các loại nguyên liệu truyền thống.

Thói quen này cũng được thể hiện trong các sự kiện chính trị lớn ở Trung Quốc. Tại những kỳ họp quan trọng ở Bắc Kinh, như kỳ họp quốc hội thường niên, ông Tập thường có hai cốc trà đặt trước mặt. Đây là cách phục vụ riêng, bởi quan chức cấp cao khác thường chỉ có một cốc và được nhân viên rót thêm khi cần.

Bên cạnh câu chuyện về chiếc bình giữ nhiệt mang đậm nét văn hóa Trung Hoa, từng chi tiết tương tác như cái bắt tay, ánh mắt, động tác chạm vào cánh tay hay nụ cười của hai nhà lãnh đạo cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Những cử chỉ đáng chú ý

Màn tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên diễn ra tại Căn cứ Không quân Andrews, nơi Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump trực tiếp ra đường băng đón Chủ tịch Tập và phu nhân.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood, việc Tổng thống Mỹ trực tiếp có mặt tại đường băng để đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc mang ý nghĩa biểu tượng và là một động thái hiếm thấy.

“Không phải lúc nào tổng thống cũng ra tận đường băng để làm điều đó. Với tôi, đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng”, bà nói, đồng thời nhận xét ông Tập trông rất thoải mái trong suốt màn đón tiếp.

Tổng thống Donald Trump thể hiện sự thân thiện khi đón Chủ tịch Tập Cận Bình, với nụ cười và nhiều lần vỗ nhẹ lên vai nhà lãnh đạo Trung Quốc trong lễ đón tại Căn cứ Không quân Andrews. Ảnh: Reuters.

Ông Trump ra tận đường băng đón ông Tập Ngay khi chuyên cơ chở Chủ tịch Tập Cận Bình hạ cánh tại căn cứ Andrews, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania ra đón. Hai lãnh đạo sau đó đứng cạnh nhau trên đường băng.

Sáng 24/9, hai nhà lãnh đạo tiếp tục gặp nhau tại Nhà Trắng. Khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, ông Tập thực hiện động tác cúi đầu theo nghi thức phù hợp với văn hóa Trung Quốc. Ông Trump lập tức đưa tay ra bắt, không thực hiện động tác tương ứng. Bà Wood nhận định cách chào hỏi này mang phong cách thường thấy của ông Trump, đồng thời phản ánh sự khác biệt trong nghi thức chào đón của hai nền văn hóa.

Trong lúc bắt tay, Tổng thống Trump vỗ lên phần trên cánh tay người đồng cấp Trung Quốc. Đây là cử chỉ thường thấy trong cách giao tiếp của ông Trump và có thể được nhìn nhận như một biểu hiện của sự gần gũi trong giao tiếp, theo bà Wood.

Sau đó, ông Tập cũng được ghi lại cảnh vỗ vào lưng ông Trump. Bà Wood cho rằng việc hai nhà lãnh đạo sử dụng những cử chỉ tương tự cho thấy sự tương tác khá tự nhiên giữa hai bên nhưng có thể cũng mang thông điệp riêng.

Các nhà phân tích ngôn ngữ cơ thể đặc biệt chú ý đến cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Một khoảnh khắc khác thu hút sự chú ý là khi ông Trump dẫn ông Tập đi dọc hành lang Nhà Trắng và dừng tại “Hành lang Danh vọng Tổng thống”, nơi trưng bày những bức ảnh chân dung được đóng khung.

Ông Trump lần lượt chỉ vào chân dung của mình rồi hướng sang vị trí dành cho cựu Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, thay vì ảnh ông Biden, khu vực này lại trưng bức ảnh chiếc bút ký tự động.

Ông Trump nhiều lần nhắc đến chiếc bút ký tự động và cho rằng thiết bị này từng được sử dụng để ký các văn bản thay mặt ông Biden. Trong khoảnh khắc đó, ông Tập bật cười thành tiếng. Tiếp đó, ông Trump thân mật vỗ vai nhà lãnh đạo Trung Quốc khi cả hai tiếp tục chuyến tham quan.

Khoảnh khắc ông Tập bật cười khi ông Trump nhắc đến Biden Một khoảnh khắc bất ngờ tại Nhà Trắng khiến ông Tập Cận Bình bật cười, khi ông Donald Trump dừng lại trước hình “autopen” được đặt thay chân dung của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng

Không chỉ dừng lại ở những thông điệp ngầm qua ngôn ngữ cơ thể, bầu không khí của cuộc gặp tiếp tục được duy trì tại buổi tiệc tối, nơi những tuyên bố chính thức phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng quan hệ song phương.

Những thông điệp tại quốc yến

Tổng thống Trump vui mừng giới thiệu phòng khiêu vũ mới tới Chủ tịch Tập và các quan khách tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tối 25/9. Ảnh: NYT.

Tối 24/9, ông Trump chủ trì quốc yến tại Nhà Trắng để chiêu đãi ông Tập. Trong bài phát biểu tại buổi tiệc, ông Trump nhắc lại dấu mốc cách đây 158 năm khi các nhà ngoại giao Trung Quốc lần đầu đến Mỹ và gặp gỡ những trí thức như Henry David Thoreau cùng nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng của nước này.

“Tối nay, chúng ta làm sống lại tinh thần của cuộc gặp gỡ đầu tiên đó trên đất Mỹ khi cùng hội tụ với những lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa và chính quyền thời nay”, ông nói.

Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu hai bên đại diện cho những thể chế khác nhau, nhưng mối liên kết giữa người dân hai nước vẫn bền chặt và chúng ta chưa bao giờ hòa hợp đến thế”, ông Trump tuyên bố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại quốc yến được tổ chức tại Nhà Trắng tối 24/9. Ảnh: Reuters.

Về phần mình, ông Tập cho biết các cuộc hội đàm với ông Trump trong chuyến thăm đã giúp hai bên đạt được “tiếng nói chung trên nhiều vấn đề”, đồng thời gợi ý Washington và Bắc Kinh cần tìm kiếm một phương thức hợp tác mới.

Chủ tịch Trung Quốc không phủ nhận cạnh tranh giữa hai cường quốc, nhưng nhấn mạnh hai bên cần “thể hiện vai trò của các nước lớn có trách nhiệm”.

Hai cụm từ “mang tính xây dựng” và “ổn định” được ông Tập sử dụng trong cuộc hội đàm và tiếp tục nhắc lại tại quốc yến.

Tại buổi lễ, ông Tập cảm ơn Tổng thống Trump và phu nhân vì đã dành nhiều sự chuẩn bị và sắp xếp cho chuyến thăm. “Sự chú trọng đến từng chi tiết và sự chu đáo của họ được thể hiện trong mọi khía cạnh”, ông Tập nói.

Ông cũng nhắc đến Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington, người từng sở hữu một bộ sưu tập lớn đồ sứ Trung Quốc. Theo ông Tập, những hiện vật này là một phần minh chứng cho lịch sử giao thương lâu dài giữa hai nước, theo SCMP.

Nhân dịp Tết Trung thu, ông Tập gửi lời chúc tốt đẹp tới ông Trump và gia đình, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người có một mùa lễ an lành, hạnh phúc. Tết Trung thu năm nay rơi vào thứ Sáu, ngày 25/9.