Vì sao oanh tạc cơ Tu-160 được gọi là 'Thiên Nga Trắng'?

Nhìn từ xa, oanh tạc cơ Tu-160 gây ấn tượng bởi màu trắng gần như toàn bộ thân máy bay.

Đặt cạnh kích thước khổng lồ và khả năng bay siêu thanh, ngoại hình này tạo ra một sự tương phản đặc biệt: một cỗ máy chiến đấu nặng hàng trăm tấn nhưng lại mang dáng vẻ được ví như một con thiên nga.

UAC - tập đoàn chế tạo máy bay Nga, cho biết Tu-160 nhận biệt danh không chính thức “White Swan”, tức “Thiên Nga Trắng”, nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ thanh thoát của thiết kế. Trong khi đó, NATO đặt tên định danh cho máy bay là Blackjack.

Điểm tạo nên sự thay đổi lớn nhất về hình dáng của Tu-160 là cánh cụp biến đổi. Phần cánh ngoài có thể thay đổi góc cụp tùy chế độ bay.

Khi cánh mở, Tu-160 có hình dáng rộng và mềm hơn, phù hợp với tốc độ thấp và các giai đoạn cất, hạ cánh.

Khi cánh cụp về phía sau, toàn bộ máy bay trở nên gọn và sắc hơn, phục vụ bay tốc độ cao. Chính sự thay đổi này khiến Tu-160 gần như biến thành 2 hình dáng khác nhau trong một chuyến bay.

Phía sau thân là 4 động cơ phản lực NK-32, bố trí thành 2 cụm dưới phần cánh cố định. Cách bố trí này tạo cho Tu-160 phần đuôi rất lớn, tương xứng với kích thước tổng thể của máy bay.

Phần mũi kéo dài về phía trước, trong khi thân rộng và khoang vũ khí lớn giúp máy bay đáp ứng yêu cầu mang tên lửa tầm xa.

UAC xác định Tu-160 là máy bay siêu thanh lớn nhất trong lịch sử hàng không quân sự và là máy bay chiến đấu có khối lượng cất cánh lớn nhất thế giới.

Màu trắng cũng có câu chuyện riêng. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhiều máy bay ném bom mang vũ khí hạt nhân của Mỹ,

Liên Xô và Anh sử dụng các lớp sơn sáng màu nhằm phản xạ một phần bức xạ nhiệt từ vụ nổ hạt nhân.

Các lớp sơn này thường được gọi là sơn chống ánh chớp hạt nhân, hay anti-flash white. Tu-160 là trường hợp đặc biệt khi lớp sơn trắng được sử dụng trên gần như toàn bộ máy bay, góp phần tạo nên biệt danh “Thiên Nga Trắng”.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị. Tu-160 được thiết kế cho nhiệm vụ chiến lược, nhưng lại có màu trắng rất dễ nhận biết.

Tuy nhiên, màu sơn không phải yếu tố quyết định khả năng sống sót của máy bay. Tu-160 không được thiết kế để dựa vào ngụy trang thị giác khi xuyên sâu vào hệ thống phòng không. Vai trò chính của nó là mang tên lửa tầm xa và phóng vũ khí từ khoảng cách lớn.

Vì thế, “Thiên Nga Trắng” không phải một biệt danh chỉ dựa vào vẻ ngoài. Nó phản ánh cả hình dáng đặc biệt, lớp sơn trắng và vai trò chiến lược của một trong những máy bay ném bom nổi bật nhất thời kỳ cuối Liên Xô.