Vì sao oanh tạc cơ B-21 quan trọng với chiến lược của Mỹ tại Thái Bình Dương?

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một trong những môi trường đặc biệt đối với lực lượng không quân Mỹ. Khoảng cách giữa các căn cứ, đảo và khu vực tác chiến rất lớn, trong khi nhiều loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hệ thống phòng không có tầm bắn ngày càng xa.

Trong bối cảnh đó, một oanh tạc cơ có khả năng hoạt động đường dài và xuyên thâm nhập như máy bay ném bom B-21 Raider được Mỹ xem là một thành phần quan trọng của năng lực răn đe và tấn công tầm xa.

Không quân Mỹ mô tả B-21 là oanh tạc cơ tàng hình có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa trong môi trường bị tranh chấp.

Khả năng tiếp nhiên liệu trên không là một phần quan trọng của thiết kế này. Tháng 4/2026, B-21 đã thực hiện thử nghiệm tiếp nhiên liệu với máy bay KC-135, hoạt động được Không quân Mỹ đánh giá là bước quan trọng để hoàn thiện năng lực tấn công tầm xa và triển khai sức mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt tại Thái Bình Dương. Một lực lượng không quân phụ thuộc quá nhiều vào các căn cứ nằm gần khu vực chiến đấu sẽ phải đối mặt với nguy cơ các căn cứ đó bị tên lửa tầm xa tập kích.

Ngược lại, khả năng hoạt động từ những địa điểm xa hơn có thể tạo thêm lựa chọn cho việc bố trí lực lượng.

Một phân tích của CSIS năm 2026 nhận định các oanh tạc cơ tàng hình như B-21 có thể được triển khai từ những vị trí nằm ngoài tầm của nhiều hệ thống tấn công thông thường, trong đó có lãnh thổ Mỹ và Australia, rồi sử dụng vũ khí tầm xa để giảm nhu cầu tiến sâu vào vùng nguy hiểm.

Guam vì vậy có vị trí đáng chú ý trong cấu trúc sức mạnh của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương. Hòn đảo này cho phép Mỹ duy trì lực lượng không quân ở một vị trí gần khu vực tác chiến hơn lãnh thổ lục địa Mỹ, nhưng vẫn cách xa phần lớn các điểm nóng trong khu vực.

Tuy nhiên, chính khoảng cách này cũng khiến Guam trở thành một phần trong bài toán phòng thủ căn cứ, hậu cần và bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của lực lượng Mỹ.

Australia mang đến một lựa chọn khác. Quan hệ quân sự Mỹ - Australia ngày càng được xây dựng theo hướng tăng khả năng phối hợp, chia sẻ thông tin và sử dụng cơ sở hạ tầng của nhau.

Trong một môi trường mà các căn cứ tiền phương có thể bị đe dọa, mạng lưới căn cứ và điểm tiếp cận phân tán có thể giúp Mỹ tránh phụ thuộc vào một địa điểm duy nhất. Đây cũng là lý do vai trò của đồng minh và đối tác ngày càng được nhấn mạnh trong các tính toán an ninh tại khu vực.

Nhưng B-21 không chỉ dựa vào khoảng cách. Tàng hình cho phép máy bay tìm cách giảm nguy cơ bị phát hiện và đánh chặn khi hoạt động trong môi trường phòng không phức tạp. Kết hợp với vũ khí tầm xa, B-21 có thể có nhiều phương án thực hiện nhiệm vụ hơn thay vì buộc phải tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần.

Một yếu tố khác là khả năng kết nối. Oanh tạc cơ B-21 được thiết kế như một thành phần của hệ thống rộng hơn, có thể kết hợp với cảm biến, mạng lưới liên lạc và những nền tảng khác.

Trong một chiến trường rộng lớn như Thái Bình Dương, dữ liệu từ vệ tinh, máy bay trinh sát, máy bay chiến đấu và các phương tiện không người lái có thể bổ sung cho nhau.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ đây là định hướng kiến trúc và năng lực kết nối được Mỹ công bố, không phải bằng chứng rằng máy bay B-21 đã được triển khai thực tế với một đội hình UAV cụ thể.

B-21 cũng có thể đóng vai trò trong răn đe. Không quân Mỹ xác định máy bay này là một thành phần quan trọng của quá trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, đồng thời có khả năng mang tải trọng thông thường và hạt nhân.

Việc một nền tảng có thể hoạt động đường dài, tiếp nhiên liệu trên không và mang nhiều loại vũ khí tạo thêm lựa chọn cho các nhà hoạch định quân sự trong việc duy trì năng lực răn đe.

Điều quan trọng là sự xuất hiện của B-21 không đồng nghĩa Mỹ đã xác định một kịch bản chiến tranh cụ thể. Giá trị chiến lược của máy bay nằm ở khả năng tạo thêm lựa chọn trong nhiều tình huống, từ răn đe đến tác chiến tầm xa, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một số căn cứ tiền phương.

Trong một khu vực rộng lớn như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khoảng cách có thể trở thành một yếu tố quyết định không kém tốc độ hay tải trọng.

B-21 được xây dựng chính cho bài toán đó: một oanh tạc cơ tàng hình có thể hoạt động ở tầm xa, kết nối với mạng lưới tác chiến và sử dụng vũ khí ngoài vùng nguy hiểm khi điều kiện cho phép.

Nếu B-2 từng được tạo ra để xuyên qua các hệ thống phòng không của thời kỳ Chiến tranh Lạnh...

Thì B-21 được phát triển cho một môi trường phức tạp hơn, nơi tên lửa tầm xa, cảm biến, vệ tinh, chiến tranh điện tử và khoảng cách địa lý cùng quyết định khả năng sống sót của lực lượng.

Đó cũng là lý do oanh tạc cơ B-21 được đặt ở vị trí quan trọng trong kế hoạch xây dựng năng lực tấn công tầm xa của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.