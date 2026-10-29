Vì sao ô tô hiện đại trang bị nhiều camera đến vậy?

Từ năm 2018, các mẫu xe mới tại Mỹ bắt buộc phải có camera lùi nhằm giảm thiểu điểm mù và tai nạn. Hiện nay, nhiều xe còn được trang bị hàng loạt camera xung quanh thân xe để hỗ trợ hệ thống an toàn và giám sát người lái.

Camera gắn dưới gương chiếu hậu giúp xe hiện đại giảm điểm mù và tăng cường an toàn khi di chuyển. Ảnh: SlashGear

Luật tại Mỹ từ năm 2018 yêu cầu tất cả ô tô mới phải trang bị camera lùi nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn do điểm mù. Ban đầu, đây là giải pháp đơn giản để tăng cường an toàn cho người đi bộ và người lái xe khi lùi xe.

Tuy nhiên, công nghệ camera trên ô tô ngày nay đã phát triển vượt xa hệ thống camera lùi truyền thống. Nhiều mẫu xe hiện đại được trang bị camera ở các vị trí như gương chiếu hậu bên, lưới tản nhiệt trước, giúp quan sát toàn diện xung quanh xe.

Hệ thống hỗ trợ người lái như phanh khẩn cấp tự động khi phát hiện người đi bộ (PAEB) đã chứng minh hiệu quả khi giảm 32% nguy cơ tai nạn vào ban ngày, theo dữ liệu từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS). Sự cải thiện về điểm số an toàn cũng góp phần thúc đẩy các hãng xe tăng cường trang bị camera.

Camera còn giúp thu thập thông tin quan trọng như biển báo giao thông, vạch kẻ đường và vật thể trên đường, đồng thời chi phí sản xuất và tích hợp camera ngày càng rẻ hơn so với các công nghệ khác.

Ở cấp độ lái tự động 2, các hệ thống như Super Cruise của General Motors cho phép xe tự điều khiển tay lái trên một số đoạn đường cao tốc mà không cần người lái giữ vô lăng. Tuy nhiên, tài xế vẫn phải sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào, do đó các xe này được trang bị camera nội thất để giám sát sự chú ý của người lái.

Không phải tất cả camera nội thất đều ghi hình và truyền dữ liệu lên mạng. Một số hệ thống chỉ theo dõi sự tập trung của tài xế mà không lưu hay gửi video. Tuy nhiên, một số hãng xe có thể thu thập dữ liệu hình ảnh và hành vi lái xe nếu người dùng đồng ý chia sẻ, phục vụ mục đích phân tích hoặc bán cho bên thứ ba như công ty bảo hiểm.

Việc các hãng xe thông báo về thu thập dữ liệu thường được ghi trong chính sách bảo mật dài dòng, do đó người dùng cần chủ động tìm hiểu thông tin mà xe của mình đang thu thập.

Mặc dù ô tô hiện đại có nhiều camera, các hệ thống camera hành trình tích hợp sẵn từ nhà máy vẫn chưa phổ biến rộng rãi, chủ yếu xuất hiện ở các dòng xe cao cấp như BMW hay Mercedes-Benz. Nguyên nhân là chi phí tăng cao và việc cập nhật phần cứng không nhanh chóng khiến các nhà sản xuất dè dặt trong việc trang bị camera hành trình nguyên bản.