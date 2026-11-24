Trụ sở Nvidia vỡ òa khi đón Jensen Huang trở lại Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara trong tiếng vỗ tay và reo hò của đông đảo nhân viên. Ông cũng dừng lại trò chuyện ngắn với mọi người tại lối vào tòa nhà.

Ngày 23/11, Nvidia thông báo hội đồng quản trị đã nhất trí khôi phục chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc (CEO) và thành viên hội đồng quản trị cho Jensen Huang, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định được đưa ra chỉ 6 ngày sau khi công ty tuyên bố không có kế hoạch đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo.

Theo thông cáo, hội đồng quản trị đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với ông Huang trước khi đi đến quyết định. Các thành viên cho biết họ hài lòng với sự thẳng thắn của ông trong quá trình giải trình cũng như năng lực điều hành công ty.

Đáng chú ý, Nvidia cho hay hội đồng quản trị đã tiếp nhận ý kiến từ các cấp lãnh đạo cấp cao trong chính phủ Mỹ. Trên cơ sở đó, hội đồng tin tưởng việc ông Huang trở lại không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

“Chúng tôi tin Jensen là người phù hợp để lãnh đạo Nvidia và việc ông trở lại phục vụ lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng”, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey C. Jones tuyên bố.

Theo ông Jones, hội đồng hoàn toàn tin tưởng ông Huang và mong muốn tiếp tục hợp tác với ông trong vai trò lãnh đạo công ty. Trong khi đó, Colette Kress sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức Giám đốc tài chính (CFO), sau thời gian kiêm nhiệm CEO lâm thời.

Sức ép từ Washington và Thung lũng Silicon

Việc ông Huang trở lại đánh dấu bước ngoặt bất ngờ trong cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Nvidia. Chỉ một tuần trước, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones còn khẳng định công ty đã chấp thuận đơn từ chức tự nguyện của ông Huang và không có kế hoạch bổ nhiệm ông trở lại.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm 17/11, ông Jones thông tin hội đồng đặt niềm tin vào CFO Colette Kress trong vai trò CEO lâm thời, đồng thời muốn tìm người kế nhiệm chính thức sớm nhất có thể. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nvidia sẽ không vội vàng mà chỉ đưa ra quyết định khi tìm được “đúng người”.

Lập trường này thay đổi nhanh chóng trong những ngày tiếp theo, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ ông Huang trở lại.

Trả lời CNBC, ông Trump nói đã trao đổi trực tiếp và gián tiếp với hội đồng quản trị Nvidia về vấn đề này. Ông đặc biệt quan tâm tương lai của công ty bởi Nvidia giữ vai trò quan trọng đối với nước Mỹ.

Sau khi quyết định được công bố, ông Trump hoan nghênh đây là lựa chọn “hoàn toàn đúng đắn”. Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định chính phủ không có lý do để tin việc ông Huang trở lại gây ra rủi ro an ninh quốc gia, đồng thời cho biết chưa có bằng chứng ông vi phạm pháp luật.

Nhà Trắng cho biết ông Trump đã can thiệp để Jensen Huang được phục chức. Ảnh: Reuters.

Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm 22/11, ông Bessent tỏ ra cởi mở hơn với khả năng ông Huang trở lại, trái ngược với quan điểm cứng rắn trước đó.

Một tuần trước, ông Bessent từng kêu gọi Nvidia tìm CEO từ bên ngoài công ty và tiến hành một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng ông Huang tái xuất, ông cho rằng cần chờ kết quả điều tra để xác định trách nhiệm trong những vi phạm liên quan xuất khẩu chip AI.

Ông Bessent đặt câu hỏi liệu những sai phạm, nếu có, xuất phát từ nhân viên cấp thấp, cấp trung hay lên đến lãnh đạo cao nhất. Ông cũng cho hay tin tưởng các ủy ban của Nvidia đang khẩn trương làm rõ vấn đề, theo CNN.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày trước khi hội đồng quản trị công bố quyết định khôi phục chức vụ cho ông Huang.

Sức ép đòi ông Huang trở lại cũng lan rộng trong giới công nghệ. Sau khi ông từ chức hôm 12/11, nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon, trong đó có CEO SpaceX và Tesla Elon Musk, công khai ủng hộ ông.

Một bản kiến nghị kêu gọi Nvidia khôi phục chức vụ cho ông Huang thu hút hơn 200.000 chữ ký từ nhân viên đương nhiệm, cựu nhân viên và cổ đông công ty. Điều này cho thấy mức độ ủng hộ đáng kể dành cho nhà lãnh đạo đã xây dựng Nvidia thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Theo Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, rất khó xác định chính xác mức độ can thiệp của chính quyền Mỹ hay sức ép từ cổ đông đối với quyết định của Nvidia. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy ông Huang có vị thế đặc biệt tại công ty.

“Ở một khía cạnh nào đó, điều này cho thấy Jensen Huang đã trở thành nhân vật quá quan trọng để có thể bị sa thải”, ông Sosnick nhận định.

Nvidia và ngành AI vẫn phụ thuộc lớn vào Huang

Theo phân tích từ Reuters, ông Huang đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chiến lược phát triển chip, xây dựng quan hệ với những khách hàng lớn và duy trì kết nối với chính phủ Mỹ. Ông cũng nổi tiếng với phong cách điều hành trực tiếp, thường xuyên tham gia giải quyết các vấn đề ở nhiều bộ phận và quản lý khoảng 60 lãnh đạo cấp dưới.

Ngày trở lại đầy cảm xúc của Jensen Huang Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia trong tiếng reo hò của đông đảo nhân viên. Ông xin lỗi vì những biến động vừa qua và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, Nvidia dưới sự dẫn dắt của ông Huang còn sử dụng nguồn tiền mặt dồi dào để đầu tư vào hệ sinh thái AI, từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây như CoreWeave, Nebius đến những doanh nghiệp cung ứng linh kiện như Marvell và Corning.

Do đó, việc ông Huang từ chức từng gây chấn động không chỉ tại Thung lũng Silicon mà còn lan tới các trung tâm công nghệ và tài chính như Đài Bắc, Washington. Nvidia là mắt xích quan trọng trong làn sóng đầu tư AI toàn cầu, khi chip của hãng được sử dụng để huấn luyện và vận hành nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Thông tin ông Huang trở lại đã thúc đẩy mạnh mẽ cổ phiếu Nvidia, giúp vốn hóa thị trường của công ty dự kiến tăng khoảng 900 tỷ USD. Đà tăng của cổ phiếu này cũng hỗ trợ nhóm doanh nghiệp bán dẫn và các nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây hưởng lợi từ làn sóng AI.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, Elon Musk đăng trên mạng xã hội X dòng trạng thái ngắn: “It is done” (Mọi chuyện đã xong).

Nvidia tăng cường kiểm soát an ninh và tuân thủ

Dù khôi phục chức vụ cho ông Huang, hội đồng quản trị Nvidia cho rằng các cuộc điều tra liên quan ông vẫn được tiến hành đến cùng.

Trước đó, sau thông tin cho rằng ông Huang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài, hội đồng đã thành lập một ủy ban gồm toàn bộ thành viên độc lập để điều tra. Ủy ban này thuê luật sư độc lập hỗ trợ quá trình xác minh. Ông Huang tuyên bố hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác đầy đủ.

Song song việc phục chức cho ông Huang, Nvidia đang siết chặt các biện pháp kiểm soát tuân thủ. Ảnh: Reuters.

Nvidia đồng thời thành lập một ủy ban riêng về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu, cũng gồm toàn bộ thành viên độc lập trong hội đồng quản trị. Cơ quan này có nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định thương mại và đánh giá những rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia.

Ủy ban đang tìm kiếm luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, đồng thời sẽ thuê thêm các cố vấn chuyên môn để hỗ trợ hoạt động giám sát.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Nvidia bắt đầu tìm kiếm nhân sự cho vị trí Giám đốc tuân thủ (Chief Compliance Officer) mới. Người đảm nhiệm chức vụ này sẽ giám sát hoạt động tuân thủ trên toàn công ty và báo cáo trực tiếp với Ủy ban Đề cử và Quản trị doanh nghiệp của hội đồng quản trị.

Nvidia cũng cam kết tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra và hoạt động xác minh đang được chính phủ Mỹ tiến hành.