Vì sao 'Nuôi con trai bản lĩnh' trở thành bộ sách được nhiều cha mẹ tìm đọc?

Khi con lớn nhanh hơn sự chuẩn bị của cha mẹ

Nuôi dạy một cậu con trai bước vào tuổi dậy thì chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Nhiều bậc cha mẹ ngỡ ngàng nhận ra cậu bé vô tư, hay quấn quýt ngày nào bỗng chốc trở nên trầm lặng, dễ nổi cáu hoặc thu mình sau cánh cửa phòng đóng kín.

Ở lứa tuổi này, cơ thể con bắt đầu xuất hiện những biến đổi rõ rệt: vỡ giọng, mụn trứng cá, sự phát triển của cơ quan sinh dục và những rung động đầu đời. Kéo theo đó là sự xáo trộn mạnh mẽ trong thế giới nội tâm: con muốn tự quyết định nhiều hơn nhưng chưa đủ trải nghiệm để lường trước hậu quả; con dễ bị cuốn vào game, mạng xã hội; con lo sợ bị bạn bè chê cười hay tẩy chay nên ngập ngừng không dám từ chối những lời rủ rê.

Trăn trở lớn nhất của phụ huynh lúc này là: Làm sao để định hướng cho con mà không biến thành những lời cấm đoán, giáo điều? Làm sao để nói với con về những vấn đề nhạy cảm như giới tính, vùng kín, nguy cơ xâm hại khi chính cha mẹ cũng cảm thấy ngượng ngùng?

Chính từ những khoảng trống khó giãi bày ấy, bộ sách “Nuôi con trai bản lĩnh” của tác giả Hải Trình Books (do Nhà xuất bản Văn học ấn hành) nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh ngay từ khi ra mắt.

Bộ sách gồm 2 tập của tác giả Hải Trình Books đồng hành cùng các bé trai từ độ tuổi tiền dậy thì trở lên, giúp con vững vàng vượt qua tuổi mới lớn và hình thành lối sống tự chủ.

Viết trực tiếp cho con bằng ngôn ngữ của một “người anh lớn”

Khác với phần lớn các tài liệu nuôi dạy con trên thị trường vốn viết cho người lớn đọc để áp dụng lên con, điểm đắt giá nhất của “Nuôi con trai bản lĩnh” là được viết trực tiếp dành cho chính các bé trai.

Tác giả Hải Trình Books khéo léo chọn cách xưng hô gọi “em”, trò chuyện bằng giọng điệu gần gũi, ấm áp và thẳng thắn của một người anh đi trước. Ở đó hoàn toàn không có sự phán xét hay những bài giảng đạo đức khô cứng. Những thắc mắc thầm kín nhất của tuổi mới lớn – từ hiện tượng mộng tinh, mùi cơ thể, cảm giác tò mò giới tính, cho đến việc bị bạn bè trêu chọc hay cảm giác thích một ai đó – đều được giải thích một cách khoa học, văn minh và tự nhiên.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, sách gắn liền với từng tình huống đời thường mà các cậu bé tuổi mới lớn thường gặp phải ở nhà, ở trường hay trên không gian mạng: Làm gì khi bị bạn khích bác? Làm sao để dừng chơi game đúng giờ mà không ấm ức? Xử lý thế nào khi bắt gặp hình ảnh nhạy cảm trên mạng? Nội dung giải thích cặn kẽ nguyên nhân vì sao và gợi ý các bước hành động cụ thể để con tự suy nghĩ và tự đưa ra lựa chọn.

Hai tập sách – Hai bệ phóng toàn diện cho con

Bộ sách được cấu trúc chặt chẽ thành 2 tập bổ trợ, tạo nên một bệ phóng vững vàng cả về nhận thức lẫn nhân cách:

Tập 1: “Giải mã tâm sinh lý tuổi dậy thì” – Hiểu mình để biết tự bảo vệ:

Tập trung tháo gỡ những bỡ ngỡ về sinh lý và cảm xúc qua 5 phần: từ những thay đổi của cơ thể, kỹ năng giữ gìn vệ sinh và nhận diện hành vi xâm hại, cho đến việc làm chủ cơn giận, đối diện áp lực bạn bè và xây dựng lối sống lành mạnh. Tập 1 giúp con hiểu rõ cơ thể mình, tôn trọng ranh giới cá nhân và biết tìm kiếm sự trợ giúp đúng lúc.

Tập 2: “Dạy con trai bản lĩnh” – Rèn ý chí để sống tự chủ và trách nhiệm:

Được xem là “khung rèn luyện” thói quen và tính cách. Sách hướng dẫn con cách kỷ luật với thời gian sử dụng màn hình điện tử, kiên trì trước thất bại, bình tĩnh trước lời chê bai và rèn luyện tư duy phản biện. Đặc biệt, phần định hướng quản lý tiền bạc và tinh thần trách nhiệm từ việc nhỏ giúp các em từng bước định hình phong thái của một người đàn ông trưởng thành.

Cầu nối nhẹ nhàng mở ra những cuộc trò chuyện gia đình

Nhiều cha mẹ chia sẻ, điều quý giá nhất khi mang bộ sách về nhà không chỉ là việc con chịu ngồi đọc, mà là cuốn sách đã trở thành chiếc cầu nối xóa tan khoảng cách vô hình giữa hai thế hệ.

Thay vì những câu hỏi tra vấn khiến con phòng thủ, cha mẹ có thể cùng con lật mở một trang sách, mượn một tình huống trong bài viết để bắt đầu cuộc trò chuyện: “Hôm nay ở trường em có thấy bạn nào gặp chuyện giống bài này không?”. Từ đó, những chủ đề khó nói nhất cũng có thể được giãi bày một cách tự nhiên bên mâm cơm hay trước giờ đi ngủ.

Không nặng về lý thuyết giáo điều, bộ sách 2 tập “Nuôi con trai bản lĩnh” của tác giả Hải Trình Books không chỉ là món quà trang bị kỹ năng sống thiết thực cho con trước ngưỡng cửa dậy thì, mà còn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho các bậc phụ huynh: Bản lĩnh của một đứa trẻ không đến từ sự bao bọc thái quá, mà được bồi đắp khi cha mẹ biết buông tay đúng lúc, trao cho con sự hiểu biết và niềm tin để tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.