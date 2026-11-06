Vì sao nữ tài xế VF3 ở Lào Cai bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng?

Từ mâu thuẫn xin đường đến màn chèn ép, tông ngã thai phụ giữa phố

Nữ tài xế Võ Tuyết Sang tại buổi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Lào Cai phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 01.11.2026, chị Phạm Thị T. (36 tuổi, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường Hoàng Liên theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường.

Khi di chuyển đến khu vực gần chung cư Tecco (phường Lào Cai), xe của chị T. gặp ô tô điện nhãn hiệu VinFast VF3 màu hồng mang biển kiểm soát 24A-376.24 do Võ Tuyết Sang điều khiển đi cùng chiều. Do Sang nhập làn, chuyển hướng nhưng không bật đèn tín hiệu (xi-nhan) nên giữa hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại trên đường.

Thay vì kiềm chế để tiếp tục lưu thông, Võ Tuyết Sang lại điều khiển ô tô bám theo trên quãng đường khoảng 200m, liên tục đánh lái áp sát, chèn ép xe máy điện của chị T. vào sát lề đường, thậm chí có thời điểm quay ngang đầu xe chắn lối di chuyển.

Khi chị T. vượt lên phía trước và dừng chờ đèn đỏ tại nút giao cầu Kim Tân (thuộc khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai), Sang tiếp tục nhấn ga cho ô tô tiến sát, đâm thẳng vào đuôi xe máy điện khiến cả người và phương tiện của chị T. ngã văng xuống lòng đường.

Bức xúc trước cú đâm từ phía sau, chị T. đứng dậy tiến về phía cửa phụ ô tô để nói chuyện thì hai bên tiếp tục xảy ra giằng co, xô đẩy và cự cãi gay gắt. Sau khi được người dân xung quanh can ngăn, Võ Tuyết Sang lái ô tô rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai ở tuần thứ 24 (thai nhi thụ tinh trong ống nghiệm) và phải nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai để theo dõi, điều trị với chẩn đoán dọa sinh non. Rất may sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của thai phụ hiện đã ổn định.

Cơ quan điều tra tiến hành dựng lại hiện trường ép xe và tông ngã người phụ nữ mang thai tại phường Lào Cai. Ảnh: Công an cung cấp

Vì sao hành vi của nữ tài xế cấu thành tội gây rối trật tự công cộng?

Dưới góc độ pháp lý, nhiều ý kiến thắc mắc vì sao một vụ va chạm giao thông trên đường lại dẫn đến việc khởi tố hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thay vì chỉ xử phạt hành chính.

Thực tế dữ liệu camera an ninh và kết quả thực nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra cho thấy hành vi của Võ Tuyết Sang không phải là lỗi vô ý trong tham gia giao thông, mà là chuỗi hành động cố ý dùng phương tiện giao thông để chèn ép, uy hiếp người khác nơi công cộng.

Việc nữ tài xế nhiều lần lạng lách ép xe, quay ngang ô tô cản trở dòng phương tiện trên trục đường chính Hoàng Liên rồi trực tiếp đâm đổ xe của thai phụ ngay tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông cầu Kim Tân đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội, gây cản trở giao thông và đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người đi đường.

Bên cạnh đó, màn xô xát giữa đường khi được đăng tải lên mạng xã hội đã tạo ra làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận. UBND phường Lào Cai ngày 04.11 cũng đã có văn bản đánh giá vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm minh.

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm hoặc gây cản trở giao thông nghiêm trọng thì khung hình phạt có thể lên đến từ 2 năm đến 7 năm tù.

Quyết định khởi tố kịp thời đối với Võ Tuyết Sang là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho những tài xế thiếu kiềm chế, coi thường tính mạng người khác và quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.