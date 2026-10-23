Vì sao những triệu phú bóng đá thích đọc sách?

Không ít những ngôi sao bóng đá có sở thích đọc sách.

Cầu thủ bóng đá sống trong một thế giới đặc biệt, nơi sự nghiệp có thể thay đổi chỉ sau một trận đấu, một chấn thương hoặc quyết định của huấn luyện viên. Giữa những biến động ấy, sách mang đến cho nhiều ngôi sao một không gian để suy ngẫm, tìm kiếm sự cân bằng và hiểu rõ con đường mình đang theo đuổi.

Mohamed Salah từng chia sẻ tại Hội chợ sách Sharjah rằng sách đóng vai trò rất lớn trong thành công của anh. Ngôi sao người Ai Cập đặc biệt quan tâm đến tâm lý học và xây dựng thư viện cá nhân với những tác phẩm bằng cả tiếng Arab lẫn tiếng Anh.

Juan Mata lại tìm thấy sự đồng điệu trong văn chương của Haruki Murakami. Tình yêu dành cho nhà văn Nhật Bản thậm chí góp phần ảnh hưởng đến quyết định gia nhập Vissel Kobe của cựu tiền vệ Chelsea và Manchester United năm 2023. Những câu chuyện này cho thấy việc đọc sách không chỉ phục vụ mục tiêu cải thiện phong độ mà còn mở rộng thế giới quan của các cầu thủ.

Đọc sách có vai trò quan trọng trong thành công của Salah. Ảnh: Reuters.

Khi sân cỏ không còn nằm trong tầm kiểm soát

Trong bóng đá, tài năng và nỗ lực không phải lúc nào cũng bảo đảm kết quả như mong muốn. Một cầu thủ có thể tập luyện chăm chỉ nhưng vẫn mất vị trí vì chiến thuật thay đổi. Một chấn thương bất ngờ có thể làm gián đoạn nhiều tháng thi đấu. Ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng phải thích nghi với việc chuyển đội bóng, chuyển thành phố hoặc đối diện sự đánh giá liên tục từ công chúng.

Đó là lý do các tác phẩm về tâm lý và phát triển bản thân có sức hấp dẫn đặc biệt. The Chimp Paradox của Steve Peters tập trung vào việc nhận diện và kiểm soát phản ứng cảm xúc. Cuốn sách giúp người đọc suy nghĩ về cách những cảm xúc bộc phát có thể ảnh hưởng đến quyết định, nhất là trong các tình huống áp lực cao.

Với một cầu thủ đứng trước quả phạt đền quyết định, việc kiểm soát tâm lý có thể quan trọng không kém kỹ thuật sút bóng. Tương tự, khả năng bình tĩnh sau một sai lầm có thể giúp họ tránh những quyết định nóng vội trong phần còn lại của trận đấu.

Tìm kiếm ý nghĩa ngoài những danh hiệu

Không phải mọi cầu thủ đều tìm đến sách chuyên môn. Tiểu thuyết cũng có vị trí đáng kể trong thói quen đọc của giới thể thao. Nhà giả kim của Paulo Coelho là một ví dụ nổi bật, được nhiều nhân vật thể thao yêu thích, trong đó có Zlatan Ibrahimovic và cựu thủ môn Liverpool Jerzy Dudek.

Tác phẩm kể về một chàng chăn cừu trẻ lên đường tìm kiếm kho báu và theo đuổi ước mơ. Câu chuyện mang màu sắc ngụ ngôn, đề cập đến hành trình khám phá bản thân, những lựa chọn và niềm tin vào con đường riêng.

Ibrahimovic thích tác phẩm Nhà giả kim.

Dudek từng cho biết anh nhìn thấy chính mình trong nhân vật chính, người phải đọc những dấu hiệu trên hành trình và lựa chọn hướng đi phù hợp. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, điều đó có thể gợi nhắc những quyết định quan trọng như lựa chọn câu lạc bộ, chấp nhận thử thách ở môi trường mới hay xác định thời điểm rời xa sân cỏ.

Cựu huấn luyện viên Manchester City, Manuel Pellegrini, cũng từng nói rằng ông học được từ Nhà giả kim bài học về việc theo đuổi con đường riêng và toàn tâm toàn ý với công việc.

Đọc để làm chủ hành trình của mình

Điểm chung giữa nhiều cuốn sách được cầu thủ yêu thích là mong muốn tìm kiếm quyền chủ động. Họ không thể kiểm soát mọi kết quả trên sân, nhưng có thể học cách phản ứng trước thất bại, đưa ra lựa chọn sáng suốt và xác định điều gì thực sự có ý nghĩa với bản thân.

Sách không thể ngăn chấn thương, bảo đảm danh hiệu hay quyết định thay huấn luyện viên. Tuy nhiên, những góc nhìn mới có thể giúp cầu thủ hiểu rằng giá trị của sự nghiệp không chỉ nằm ở số bàn thắng hay chiếc cúp giành được.

Với những người sống dưới áp lực thành công mỗi ngày, đọc sách đôi khi là cách để chậm lại, nhìn nhận bản thân từ một khoảng cách khác và nhớ rằng họ vẫn có quyền lựa chọn thái độ của mình trước những biến động của cuộc đời.

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