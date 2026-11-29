Bữa tiệc ăn mừng triệu view đơn giản cùng gia đình

Mới đây, cộng đồng mạng thích thú chia sẻ lại những đoạn clip ghi lại cuộc sống đời thường của buitruonglinh từ nhiều năm trước. Trong đó, gây chú ý nhất là khoảnh khắc nam ca sĩ cùng gia đình ăn gà để ăn mừng cột mốc 1 triệu lượt xem đầu tiên.

Trong đoạn phim, buitruonglinh ngồi quây quần bên mẹ, em trai và bạn gái hiện tại. Cả nhà cùng nhau thưởng thức bữa ăn giản dị, vui vẻ gửi lời chúc mừng nam ca sĩ với thành quả đáng nhớ: Chúc mừng buitruonglinh có MV triệu view đầu tiên.

Trong không gian sinh hoạt chật hẹp, niềm vui của cả gia đình tràn ngập một cách tự nhiên qua những câu nói và tiếng cười.

﻿Chỉ từ một đoạn clip giản dị, người xem cũng đủ cảm nhận được sự kính nghiệp của buitruonglinh dành cho nghệ thuật khi trân trọng thành tích đầu tiên. Nguồn: @minhthuyyyy93.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người rung động bởi sự gần gũi, chân thật. Với một người trẻ đang trên hành trình theo đuổi âm nhạc, cột mốc triệu lượt xem đầu tiên hẳn là một dấu ấn đáng nhớ. Chứng kiến chàng trai thành công của ngày hôm nay tận hưởng niềm vui đạt được thành tựu đầu tiên với những người thân đồng hành qua những ngày khó khăn khiến người xem xúc động.

Chuyện tình 10 năm đi qua những ngày gian khó

Một đoạn clip khác cũng khiến netizen chú ý không kém là khoảnh khắc mẹ, em trai, buitruonglinh và bạn gái cùng đi ăn ở nhà hàng. Đáng yêu hơn cả, mẹ nam ca sĩ còn tự hào gửi lời chúc: "Chúc mừng con dâu mình tốt nghiệp".

Cách gọi thân mật cùng không khí vui vẻ trong bữa ăn khiến đoạn phim nhận được nhiều sự quan tâm.

﻿Có thể thấy, mẹ của nam ca sĩ vô cùng hào hứng khi chia sẻ cột mốc đáng nhớ này của bạn gái anh chàng. Nguồn: @sunnyshiarcher_1.

Những thước phim cũ càng khiến người xem "hạnh phúc lây" khi biết buitruonglinh và bạn gái hiện tại đã có khoảng 10 năm gắn bó, đi qua những năm tháng học tập, rèn luyện thành tài; qua những ngày đầu lập nghiệp vất vả.

Sự trân trọng của mẹ nam ca sĩ tới những cử chỉ tình cảm, thơm má ngọt ngào của buitruonglinh với bạn gái khắc họa bầu không khí gia đình ấm áp, nơi mọi nỗ lực của từng thành viên đều được ghi nhận, cổ vũ, chúc mừng.

﻿Gắn bó cùng nhau 10 năm, Thúy Hằng (bạn gái buitruonglinh) đã đồng hành cùng nam ca sĩ trong nhiều cột mốc quan trọng của cả hai. Ảnh: FBNV.

Giữa những hình ảnh sân khấu, âm nhạc và hoạt động nghệ thuật sôi nổi gần đây khi buitruonglinh đang bước vào giai đoạn sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ, những đoạn clip này mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về chàng hoàng tử ballad/hit-maker.

Khán giả như được chứng kiến cả chặng đường dài anh đã vượt qua cùng gia đình và bạn gái để đến được những thành công hôm nay. Đó là hình ảnh của người nghệ sĩ "trước sau như một", dù khi khó khăn hay lúc thành công vẫn ấm áp, tử tế, kính nghiệp; xứng đáng với tình yêu của những người hâm mộ dành cho anh.