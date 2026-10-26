Vì sao nhiều xe mới chuyển từ phanh tay cơ sang phanh điện tử?

Nhiều mẫu xe mới hiện nay đã thay thế phanh tay cơ bằng phanh điện tử chỉ bằng một nút bấm, mang lại sự tiện lợi và tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại. Xu hướng này được ghi nhận rõ qua báo cáo mới nhất của CarGurus U.K. về phanh tay năm 2024.

Phanh tay cơ truyền thống đang dần được thay thế bằng phanh điện tử hiện đại, giúp thao tác dễ dàng và tích hợp nhiều tiện ích. Ảnh: SlashGear

Theo báo cáo CarGurus U.K. Manual Handbrake Report 2024, tỷ lệ xe mới sử dụng phanh tay cơ đã giảm mạnh từ 37% năm 2018 xuống còn 8% năm 2024. Phần lớn xe mới hiện nay đều trang bị phanh điện tử (EPB), một hệ thống phanh được kích hoạt bằng điện thay vì dùng cần kéo truyền thống.

Phanh điện tử mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là sự tiện dụng cho người dùng có thể lực hạn chế. Thay vì phải kéo cần phanh tay, người lái chỉ cần nhấn hoặc kéo nhẹ nút bấm để kích hoạt hoặc nhả phanh. Động cơ điện sẽ tác động lên má phanh để giữ xe đứng yên, đồng thời hệ thống có thể tự động nhả phanh khi người lái đạp ga, đạp côn hoặc sử dụng tính năng giữ xe trên dốc.

Ngoài ra, phanh điện tử giúp hạn chế thói quen đỗ xe sai cách có thể làm biến dạng đĩa phanh, đồng thời giải phóng không gian trên bảng điều khiển trung tâm để bố trí các tiện ích khác như hộc để cốc lớn hơn.

Phanh tay cơ đã tồn tại từ những ngày đầu của ngành công nghiệp ô tô, ban đầu là bàn đạp đặt bên trái bàn đạp côn, sau đó chuyển sang cần kéo đặt giữa hai ghế trước. Cả hai loại đều sử dụng hệ thống cáp để truyền lực phanh và có thể điều chỉnh khi cần thiết.

Trong khi đó, hệ thống phanh điện tử phức tạp hơn nhiều với các mô tơ điện và cảm biến điều khiển. Khi xảy ra sự cố, chi phí sửa chữa có thể cao và phức tạp, đặc biệt khi xe hết bảo hành. Ngoài ra, nhiệt độ thấp có thể làm kẹp phanh bị đóng băng, mô tơ điện hỏng hoặc pin yếu khiến phanh không thể nhả, buộc xe phải được kéo về gara sửa chữa.

Sự chuyển đổi nhanh chóng sang phanh điện tử diễn ra gần như không có cảnh báo trước và ít được người dùng quan tâm. Mặc dù các dòng xe thể thao hay xe dành cho người đam mê như Mazda Miata, Ford Mustang hay Subaru BRZ/Toyota 86 vẫn giữ phanh tay cơ, nhưng phần lớn thị trường đại chúng đã lựa chọn sự tiện lợi của phanh điện tử.