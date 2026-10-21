Vì sao nhiều xe hiện đại có vây nhỏ trên đèn hậu ô tô

Nhiều mẫu xe hiện đại được trang bị các vây nhỏ hình vây cá mập trên đèn hậu, một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại có tác dụng quan trọng trong việc điều hướng luồng khí, giúp xe vận hành ổn định và giảm lực cản khi di chuyển trên đường cao tốc.

Chi tiết vây nhỏ trên đèn hậu giúp cải thiện khí động học, tăng sự ổn định khi xe chạy tốc độ cao. Ảnh: Yahoo

So với những mẫu xe sản xuất cách đây 30 năm, ô tô hiện đại có nhiều thay đổi rõ rệt về công nghệ, thiết kế và trang bị. Bên cạnh những điểm khác biệt dễ nhận thấy như hệ thống giải trí màn hình cảm ứng hay bánh xe kích thước lớn, còn có những chi tiết tinh tế hơn mà ít người để ý, trong đó có các vây nhỏ trên đèn hậu.

Những vây nhỏ này không phải là kiểu vây lớn hoặc đèn hậu hình viên đạn như xe cổ thập niên 1950 mà là các phần nhô ra nhỏ gọn nhưng có ảnh hưởng đáng kể đến khí động học của xe. Từ một số góc nhìn, các vây này trông giống như vây cá mập, tương tự các dãy vây nhỏ trên nóc xe.

Trong ngành công nghiệp ô tô, các vây này được gọi là vây ổn định khí động học hay aero-stabilizing fins (ASF). Chúng được thiết kế và thử nghiệm kỹ lưỡng trong buồng gió để tối ưu vị trí và hiệu quả, giúp điều hướng luồng khí quanh thân xe, đặc biệt là ở khu vực đèn hậu và hai bên thân xe.

Đèn hậu không chỉ là bộ phận bắt buộc để đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần tạo nên phong cách thiết kế cho xe. Các chuyên gia khí động học nhận định rằng các vây nhỏ này tạo ra các xoáy khí nhỏ khi xe chạy tốc độ cao, giúp luồng khí bám sát thân xe hơn, từ đó cải thiện sự ổn định và cảm giác lái chính xác hơn.

Quá trình thử nghiệm sử dụng buồng gió và hiệu ứng khói giúp các kỹ sư xác định vị trí đặt vây sao cho hiệu quả nhất mà không làm tăng tiếng ồn gió hay lực cản tổng thể của xe. Điều này giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Vây nhỏ không chỉ xuất hiện trên đèn hậu mà còn được trang bị ở nhiều vị trí khác như cụm đèn pha, gương chiếu hậu và thậm chí dưới gầm xe. Ví dụ, mẫu bán tải Toyota Tundra thế hệ mới có các vây khí động học tích hợp trên đèn hậu và đèn pha nhằm tối ưu luồng khí quanh xe.

Ngoài việc cải thiện khí động học, các vây này còn góp phần giảm tiếng ồn khi xe chạy và giúp kiểm soát trọng tâm xe tốt hơn, từ đó nâng cao sự ổn định và an toàn khi vận hành. Tương tự, các thiết kế tạo xoáy khí dạng này cũng phổ biến trong ngành hàng không, ví dụ như các vây nhỏ trên động cơ phản lực.

Nhờ những lợi ích về mặt kỹ thuật, các vây nhỏ trên đèn hậu và các vị trí khác ngày càng trở thành chi tiết không thể thiếu trong thiết kế ô tô hiện đại, góp phần nâng cao hiệu suất vận hành và trải nghiệm lái cho người dùng.