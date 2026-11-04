Vì sao nhiều nước khuyên người dân chuẩn bị túi sinh tồn?

Ngày 3/11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) khuyến cáo các hộ gia đình chuẩn bị túi sinh tồn gồm nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ, đề phòng tình huống khẩn cấp khiến các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.

Danh sách được cơ quan này đưa ra gồm nước uống, thực phẩm, thuốc men, vật dụng y tế, thiết bị liên lạc, giấy tờ quan trọng, tiền mặt và quần áo. Túi đồ nên nhẹ, chống thấm nước, đặt ở nơi dễ lấy và được kiểm tra định kỳ để bảo đảm các vật dụng vẫn sử dụng được khi cần, theo The Nation.

DDPM khuyến nghị mỗi người chuẩn bị ít nhất 3 lít nước mỗi ngày, đồng thời cho biết mốc 72 giờ là tiêu chuẩn được áp dụng trong hướng dẫn ứng phó khẩn cấp quốc tế.

Không chỉ Thái Lan, theo thống kê được Newsweek dẫn lại từ các hướng dẫn của chính phủ, ít nhất 33 quốc gia đã đưa ra khuyến cáo tương tự, dù thời gian dự trữ và danh mục vật dụng có khác nhau.

Tại Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản, Mexico và Hà Lan, người dân được khuyến khích chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng trong khoảng 3 ngày. Thụy Điển và Na Uy hướng dẫn các hộ gia đình có thể tự xoay xở trong một tuần, trong khi Đức đưa ra khuyến nghị dự trữ thực phẩm và nước uống trong tối đa 10 ngày.

Tuy nhiên, Cơ quan Bảo vệ Dân sự và Hỗ trợ Thảm họa Liên bang Đức (BBK) cũng khuyên người dân bắt đầu từ mục tiêu chuẩn bị đủ dùng trong 3 ngày.

Lo sợ dịch vụ thiết yếu có thể cùng gián đoạn

Điểm chung trong các khuyến cáo trên là chính phủ không chỉ tính đến một loại thảm họa cụ thể. Những tình huống được đề cập trải rộng từ bão lũ, cháy rừng, động đất đến xung đột vũ trang, tấn công mạng, mất điện và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trong một cuộc khủng hoảng, tác động có thể lan rộng hơn nhiều so với khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp. Thiên tai hoặc sự cố hạ tầng có thể làm gián đoạn giao thông, hoạt động của cửa hàng, hệ thống cấp nước và dịch vụ y tế. Khi đó, người dân có thể không mua được thực phẩm, tiếp cận thuốc men hoặc nhận hỗ trợ ngay lập tức.

Đây cũng là lý do nhiều hướng dẫn tập trung vào khả năng tự ứng phó của từng hộ gia đình trong những ngày đầu, thay vì chỉ yêu cầu chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh hay thiên tai cụ thể.

Tại Anh, chiến dịch “Get Ready” được triển khai từ ngày 22/10, kéo dài ba năm nhằm nâng cao nhận thức và khả năng chuẩn bị của cộng đồng trước các tình huống khẩn cấp. Danh sách khuyến nghị gồm thực phẩm và nước uống, đèn pin, pin dự phòng, thuốc thiết yếu và radio dùng pin. Bộ trưởng phụ trách an ninh nội địa Dan Jarvis cho rằng việc chuẩn bị trước sẽ giúp người dân chủ động hơn khi xảy ra sự cố.

Ở Nhật Bản, chính phủ khuyến nghị mỗi người dự trữ nhu yếu phẩm trong ít nhất 3 ngày và tốt nhất là một tuần. Ngoài thực phẩm, nước uống, thuốc men, túi sơ tán nên có đèn pin, thiết bị liên lạc và nhà vệ sinh di động. Những hướng dẫn này tính đến nguy cơ động đất hoặc thảm họa lớn khiến giao thông, dịch vụ công và hoạt động cung ứng hàng hóa bị đình trệ, National Thailand cho biết.

Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) khuyến nghị các hộ gia đình chuẩn bị thực phẩm không dễ hỏng và khoảng 3,8 lít nước mỗi người mỗi ngày, đủ dùng ít nhất 3 ngày.

Danh mục còn có bộ sơ cứu, đèn pin, pin, radio, thuốc kê đơn và giấy tờ quan trọng. FEMA cũng lưu ý các gia đình cần tính đến nhu cầu riêng của trẻ nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật và vật nuôi.

Có phải cảnh báo về một ngày tận thế?

Dù nhiều chính phủ khuyến khích người dân dự trữ nhu yếu phẩm để ứng phó tình huống khẩn cấp, hiện chưa có bằng chứng cho thấy các khuyến cáo này xuất phát từ dự báo về một thảm họa toàn cầu trong tháng 11 hay kịch bản ngày tận thế, theo Inquirer.

Trên thực tế, các chương trình chuẩn bị được triển khai vào những thời điểm khác nhau, nhằm ứng phó với những nhóm rủi ro riêng.

Nhật Bản vốn có truyền thống xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, trong khi Đức chú trọng hơn đến các mối đe dọa an ninh trên diện rộng. Anh và Mỹ lại tập trung nâng cao khả năng tự ứng phó của từng hộ gia đình trước những tình huống có thể làm gián đoạn sinh hoạt thường ngày.

Hơn 30 quốc gia khuyến cáo người dân nên tích trữ nhu yếu phẩm nhằm chuẩn bị cho các kịch bản khủng hoảng khác nhau. Ảnh: Reuters.

Mốc 72 giờ được nhắc đến phổ biến vì đây là khoảng thời gian người dân cần có khả năng tự xoay xở trong giai đoạn đầu của một tình huống khẩn cấp. Việc chuẩn bị trước giúp các hộ gia đình duy trì những nhu cầu cơ bản, đồng thời giảm áp lực cho lực lượng cứu hộ và hệ thống phân phối hàng hóa khi hoạt động hỗ trợ chưa thể triển khai đồng bộ.

Liên minh châu Âu đã đưa mục tiêu này vào Chiến lược Liên minh Sẵn sàng ứng phó (Preparedness Union Strategy), công bố tháng 3/2025. Theo đó, người dân được khuyến khích chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm để tự ứng phó trong ít nhất 72 giờ. Chiến lược cũng đề cao vai trò của hệ thống cảnh báo sớm, giáo dục cộng đồng và phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Ngoài các chương trình dành cho dân thường, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng triển khai sáng kiến FORTRESS nhằm tăng khả năng duy trì hoạt động độc lập của các cơ sở quân sự trong những tình huống khẩn cấp, với mục tiêu có thể kéo dài đến 90 ngày. Tuy nhiên, đây là kế hoạch dành riêng cho hạ tầng quân sự, không phải khuyến cáo dự trữ áp dụng đối với các hộ gia đình.