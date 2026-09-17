Vì sao nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu trong cơn mưa sáng nay?

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, tính đến 9h sáng nay (17.9), nhiều khu vực trên địa bàn đã ghi nhận lượng mưa cực lớn.

Cơn mưa lớn sáng nay khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Trong đó, Yên Sở đạt mức 570,8mm; Hai Bà Trưng 550,3mm; Cầu Giấy 439,2mm; Thanh Liệt 435,0mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 421,8mm; Từ Liêm 414,3mm; Yên Nghĩa 411,5mm; Ô Chợ Dừa 408,7mm; Hoàn Kiếm 404,6mm; Tây Mỗ 402,0mm; Hoàng Mai 401,6mm và Phú Thượng 383,9mm.

Cùng với lượng mưa cực lớn, mực nước trên các sông dâng cao. Sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 5,27m; Đập Thanh Liệt TL 4,62m/HL 5,49m; sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 1 đạt 5,38m, tại cầu Hà Đông là 5,28m (vượt báo động 2 là 0,09m).

Đặc biệt, sông Tích dao động từ 8,33m đến 8,64m (vượt báo động 3 từ 0,24m đến 0,33m); sông Bùi đạt 7,45m (vượt báo động 3 là 0,45m); sông Đáy 6,62m (vượt báo động 2 là 0,12m) và sông Mỹ Hà đạt 5,72m (vượt báo động 1 là 0,22m).

Giải thích về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt hiện nay, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, lý do chủ yếu là đợt mưa kéo dài liên tục trên diện rộng từ ngày 14.9 đến nay.

Tổng lượng mưa tích lũy quá lớn (phổ biến trên 400mm, có nơi trên 500mm) làm hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì ở mức cao, khiến khả năng trữ và điều tiết bị giảm.

Nhiều xe máy bị hư hỏng khi đi qua các tuyến đường bị ngập

Bên cạnh đó, mực nước sông Nhuệ và một số sông vượt báo động 2, báo động 3 làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy, giảm tốc độ hạ mực nước trên hệ thống, đặc biệt là tại các khu vực phía Tây và Tây Nam thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ.

Trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước bổ sung liên tục tăng trong khi khả năng tiêu ra sông phụ thuộc vào mực nước nguồn nhận, dẫn đến một số điểm trũng thấp cục bộ rút nước chậm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Trung tâm đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất.

Các đơn vị đã chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; huy động toàn bộ lực lượng với hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị tập trung khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các ga thu, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối.

Nước ngập tại nhiều tuyến đường cản trở việc di chuyển của các phương tiện

Trạm bơm Yên Sở đã vận hành tối đa 20/20 tổ bơm. Các trạm bơm khác như Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng và các trạm bơm thoát nước đều hoạt động phù hợp với diễn biến mưa.

Đồng thời, lực lượng thoát nước phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành trạm bơm Yên Nghĩa (4/10 bơm do mực nước sông Đáy đang trên mức báo động 1), Đào Nguyên (25/25 bơm), cầu Sa (11/11 bơm), Khê Tang (9/10 bơm) để hạ mực nước trên hệ thống, hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị. Lực lượng chức năng cũng phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm ngập sâu.

Nhờ vận hành đồng bộ các giải pháp và công trình khẩn cấp, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn duy trì hoạt động ổn định. Tại khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đã được đầu tư công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ không xuất hiện tình trạng ngập lụt.

Nhiều khu vực ngập ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân

Đến thời điểm hiện tại, một số điểm đã rút nước, chỉ còn ngập nhẹ khoảng 0,1m, giao thông đi lại bình thường như: Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, đường Mỹ Đình, Nguyễn Trác (chân cầu HH2), Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Hồi, Chiến Thắng, Tổng cục V Tân Triều, Đặng Trần Đức, Tổ dân phố số 1+4 phường Yên Nghĩa, Tổ dân phố 10P (phường Phú La cũ), TT1-TT2 khu đô thị Văn Phú, Yên Xá, Bến xe Yên Nghĩa.

Trong khi đó, một số khu vực nước đang tiếp tục rút nhưng giao thông đi lại còn khó khăn do còn úng ngập bao gồm: hầm 2, 5, 6 và hầm km 9+656 Đại lộ Thăng Long (ngập 0,30m); đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ Cầu Vượt An Khánh đến Hầm 6 (ngập 0,25m); Cổng Chào An Khánh (ngập trung bình 0,30m); Tố Hữu - ngã 3 Lương Thế Vinh (ngập 0,20m);

Tiếp đến là các điểm: Triều Khúc (ngập 0,20m); Quyết Thắng KT (ngập 0,20m); Tây Mỗ (ngập 0,35m); Phú Viên (ngập 0,25m); Xuân Phương (ngập 0,35m); Đường 32 đoạn cổng chào An Khánh (ngập 0,25m); Đường Văn Tiến Dũng - QL32 (ngập 0,25m); Ngọa Long (ngập 0,25m) và Do Nha từ số nhà 1 đến 122 (ngập 0,20m).

Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì ứng trực bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa, đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng chủ động ứng phó với các diễn biến tiếp theo.