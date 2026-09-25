Vì sao nhiều người vừa uống cà phê xong lại buồn đi vệ sinh?

Cà phê có thể kích thích nhu động ruột

Không ít người có thói quen uống một ly cà phê vào buổi sáng rồi nhanh chóng muốn đi vệ sinh. Đây không hẳn là sự trùng hợp. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể kích thích hoạt động vận động của đại tràng. Trong một nghiên cứu trên những người khỏe mạnh, cả cà phê có caffeine và cà phê decaf đều làm tăng hoạt động của đại tràng, dù cà phê có caffeine tạo ra tác động mạnh hơn.

Một nghiên cứu khác ghi nhận ở những người nhạy cảm với tác dụng này, nhu động vùng đại tràng - trực tràng tăng lên chỉ vài phút sau khi uống cà phê và có thể kéo dài ít nhất 30 phút. Tuy nhiên, không phải ai uống cà phê cũng có phản ứng giống nhau.

Không chỉ caffeine

Nhiều người cho rằng chính caffeine là nguyên nhân duy nhất khiến họ muốn đi vệ sinh sau khi uống cà phê. Tuy nhiên, cơ chế này phức tạp hơn.

Các nghiên cứu cho thấy cà phê decaf cũng có thể kích thích nhu động đại tràng, dù tác động thường thấp hơn cà phê chứa caffeine. Điều này cho thấy caffeine không phải yếu tố duy nhất đứng sau phản ứng của đường ruột.

Các hợp chất khác trong cà phê có thể tác động đến hệ tiêu hóa, đồng thời thức uống này còn liên quan đến sự giải phóng một số hormone tiêu hóa. Vì vậy, cảm giác muốn đi vệ sinh sau một tách cà phê có thể là kết quả của nhiều cơ chế cùng lúc.

Phản xạ dạ dày - đại tràng cũng góp phần

Một yếu tố khác là phản xạ dạ dày - đại tràng. Khi thức ăn hoặc đồ uống đi vào dạ dày, cơ thể có thể phát tín hiệu làm đại tràng tăng hoạt động, tạo cảm giác muốn đi vệ sinh.

Đây cũng là lý do nhiều người dễ buồn đi ngoài sau khi ăn sáng. Nếu thời điểm đó lại uống cà phê, tác động kích thích nhu động ruột có thể khiến nhu cầu đi vệ sinh xuất hiện rõ hơn.

Một tổng quan nghiên cứu về cà phê và hệ tiêu hóa cũng ghi nhận cà phê có thể kích thích hoạt động của đại tràng, dù mức độ đáp ứng khác nhau giữa từng người.

Vì sao có người uống cà phê là muốn đi, người khác lại không?

Cơ thể mỗi người phản ứng khác nhau với cà phê. Có người gần như không nhận thấy thay đổi nào về nhu động ruột, trong khi người khác lại nhanh chóng có cảm giác muốn đi vệ sinh.

Lượng caffeine, thói quen uống cà phê, thời điểm uống và độ nhạy của hệ tiêu hóa đều có thể ảnh hưởng đến phản ứng này. Bên cạnh đó, nếu cà phê được uống cùng bữa sáng, tác động từ việc ăn uống cũng có thể góp phần kích thích đại tràng.

Vì thế, việc uống cà phê rồi muốn đi vệ sinh thường có thể là một phản ứng sinh lý bình thường, đặc biệt nếu tình trạng này không đi kèm các triệu chứng bất thường.

Tuy nhiên, nếu sau khi uống cà phê thường xuyên xuất hiện tiêu chảy, đau bụng dữ dội, đi ngoài kéo dài hoặc các triệu chứng tiêu hóa khác, không nên mặc định nguyên nhân chỉ là do cà phê. Khi đó, việc theo dõi triệu chứng và trao đổi với bác sĩ nếu tình trạng kéo dài sẽ phù hợp hơn.