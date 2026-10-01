Vì sao nhiều người vào hiệu sách rồi về tay không?

Độc giả tìm đọc Người ăn chay của nhà văn Han Kang sau khi bà được trao Nobel Văn học 2024, tại một hiệu sách ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/10/2024. Ảnh: Reuters.

Tại Tokyo, Seoul hay nhiều thành phố Trung Quốc, hiệu sách ngày càng xuất hiện trong lịch trình của du khách. Không ít người bước vào chỉ để ngắm kiến trúc, xem các ấn phẩm địa phương, chụp ảnh hoặc nghỉ chân giữa chuyến đi.

Thậm chí, với khách quốc tế, rào cản ngôn ngữ cũng không làm giảm sức hút của những không gian này. Dù chẳng đọc được phần lớn sách trên kệ, họ vẫn có thể dành hàng giờ khám phá mà không nhất thiết phải mua bất cứ thứ gì.

Ngày nay, hiệu sách không còn đơn thuần là nơi mua bán hay đọc sách. Việc nhiều người ghé thăm nhưng không nhất thiết phải mua sách cho thấy sức hút của những không gian này đã vượt ra ngoài chức năng truyền thống. Có nhiều lý do khiến hiệu sách trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, ngay cả với những người không có ý định mua hay đọc sách.

Khám phá văn hóa địa phương

Ghé thăm hiệu sách là một cách để du khách tìm hiểu đời sống và văn hóa tại điểm đến. Những cuốn sách được bày bán phần nào phản ánh thị hiếu, mối quan tâm và thói quen đọc của người dân địa phương. Khác với cửa hàng lưu niệm, hiệu sách trước hết phục vụ độc giả bản địa, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về vùng đất mà du khách đang khám phá.

Chẳng hạn, tại Nhật Bản, những kệ truyện tranh, tiểu thuyết hay sách nghệ thuật có thể hé lộ các xu hướng văn hóa đang thịnh hành. Du khách không nhất thiết phải đọc thông thạo tiếng Nhật để cảm nhận điều này. Họ có thể xem bìa sách, tranh minh họa, tìm hiểu các tác giả được yêu thích hoặc khám phá những ấn phẩm về lịch sử, ẩm thực địa phương.

Du khách lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về khu phố sách Jimbocho trong chuyến tham quan vào buổi tối. Ảnh: Tokyo Up Dates.

Jimbocho, khu phố sách nổi tiếng ở Tokyo, là ví dụ điển hình. Khu vực này tập trung khoảng 130 hiệu sách cũ, bên cạnh các nhà xuất bản, cơ sở in ấn và đóng sách. Mỗi cửa hàng có thế mạnh riêng, từ văn học, lịch sử, nghệ thuật đến truyện tranh và sách ngoại văn.

Đến đây, du khách có thể dành cả buổi dạo quanh những con phố nhỏ, ghé các cửa hàng sách cũ, xem bản đồ cổ, tranh khắc gỗ rồi nghỉ chân trong một quán cà phê lâu đời.

Ngay cả khi ra về tay không, chuyến ghé thăm vẫn mang đến cho du khách cơ hội hiểu thêm về văn hóa, con người và nhịp sống địa phương.

Thưởng thức kiến trúc và không gian

Rào cản ngôn ngữ không đồng nghĩa với việc trải nghiệm tại hiệu sách mất đi giá trị. Với nhiều du khách, sức hấp dẫn còn nằm ở thiết kế, cách bài trí và bầu không khí bên trong hiệu sách.

Tại Trung Quốc, chuỗi hiệu sách Chung Thư Các (Zhongshuge) thu hút khách bằng những không gian kiến trúc khác biệt. Các giá sách uốn cong, cầu thang xoắn ốc, trần gương và cách bố trí ánh sáng khiến việc đi giữa những kệ sách trở thành một trải nghiệm thị giác.

Ở Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, một cơ sở của chuỗi sử dụng những giá sách cao kết hợp trần gương, tạo cảm giác không gian mở rộng bất tận. Thiết kế lấy cảm hứng từ hệ thống thủy lợi cổ Đô Giang Yển, đưa dấu ấn địa phương vào một công trình thương mại hiện đại.

Trong khi đó, Librairie Avant-Garde tại Nam Kinh gây ấn tượng với không gian cải tạo từ công trình cũ, kết hợp sách, nghệ thuật và các hoạt động văn hóa.

Du khách chụp ảnh check-in tại hiệu sách khổng lồ Starfield Library nổi tiếng giữa lòng Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: @dhevianabena.

Một du khách nước ngoài có thể không đọc được phần lớn sách tiếng Trung nhưng vẫn có thể ngắm kiến trúc, xem tranh minh họa, sách ảnh, khám phá cách trưng bày hoặc lựa chọn những món đồ nhỏ gắn với văn hóa địa phương.

Nghiên cứu công bố năm 2025 trên Asia Pacific Journal of Tourism Research về các hiệu sách kiểu mới tại Trung Quốc cũng xem xét trải nghiệm của khách thông qua yếu tố thẩm mỹ và cảm nhận về tính chân thực của điểm đến. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của hiệu sách không chỉ nằm ở nội dung những cuốn sách.

Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng cần kiến trúc ấn tượng để thu hút khách. Một hiệu sách nhỏ với những kệ sách cũ, vài chiếc ghế và góc đọc yên tĩnh cũng có thể trở thành điểm dừng chân thú vị.

Ở đó, du khách có thể cảm nhận không gian qua cách bài trí, ánh sáng, âm nhạc hay những vật dụng được chủ cửa hàng lựa chọn. Những yếu tố này mang lại trải nghiệm không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng đọc hiểu ngôn ngữ địa phương. Với họ, hiệu sách không chỉ là nơi chứa những cuốn sách mà còn là một không gian văn hóa đáng khám phá.

Tìm một khoảng nghỉ không áp lực mua sắm

Giữa lịch trình tham quan dày đặc, hiệu sách mang đến cho du khách một khoảng nghỉ mà không nhất thiết phải chi tiền. Khác với nhà hàng cần gọi món hay điểm tham quan phải mua vé, nhiều hiệu sách cho phép khách tự do bước vào, đi dạo giữa các kệ hàng và xem sách mà không có nghĩa vụ mua bất cứ thứ gì.

Du khách tham quan một hiệu sách cũ ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: *@**moi_bin.*

Họ có thể dành nửa giờ lật giở vài cuốn sách, ngắm những bìa sách đẹp hoặc đơn giản tận hưởng không gian rồi rời đi. Không có lịch trình cố định, cũng không phải chịu áp lực lựa chọn hay thanh toán một món hàng. Chính sự tự do ấy khiến hiệu sách trở thành điểm dừng chân dễ chịu, đặc biệt với những người muốn tạm rời nhịp tham quan hối hả.

Không gian này có nét tương đồng với khái niệm third place (không gian thứ ba), chỉ những địa điểm nằm ngoài nhà ở và nơi làm việc, phục vụ nhu cầu thư giãn, gặp gỡ và kết nối cộng đồng. Với du khách, hiệu sách còn là nơi họ có thể dành thời gian cho bản thân mà không cần tham gia một hoạt động cụ thể.