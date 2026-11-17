Nếu đến nhà một gia đình Trung Quốc và muốn báo hiệu mình đang đứng ngoài cửa, bạn hãy gõ ba tiếng rồi chờ chủ nhà ra mở. Đừng gõ liên tiếp bốn tiếng, nhất là vào ban đêm, nếu không muốn khiến người bên trong giật mình.

Đây là một điều kiêng kỵ được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, bắt nguồn từ nỗi ám ảnh về con số 4 và những câu chuyện tâm linh xoay quanh nó.

Nghe có vẻ khó tin, bởi với phần lớn chúng ta, gõ cửa bốn lần chẳng khác gì gõ ba hay năm lần. Thế nhưng, trong một số gia đình Trung Quốc coi trọng tập tục truyền thống, số lần gõ cửa không đơn thuần là chuyện tùy ý. Đằng sau nó là những liên tưởng ngôn ngữ và tín ngưỡng đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Con số 4 gợi đến điều đáng sợ nhất

Muốn hiểu vì sao bốn tiếng gõ cửa khiến nhiều người Trung Quốc bất an, trước hết phải hiểu cách họ nhìn nhận con số 4.

Trong tiếng Trung phổ thông, số 4 được viết là 四, đọc là sì; còn chữ 死, nghĩa là chết, được đọc là sǐ. Hai âm này có thanh điệu khác nhau nhưng khá gần nhau về cách phát âm. Sự tương đồng ấy khiến số 4 bị liên tưởng với cái chết, từ đó mang ý nghĩa không may mắn trong một số quan niệm văn hóa.

Dân gian Trung Quốc lưu truyền câu “người gõ ba tiếng, ma gõ bốn tiếng”. (Ảnh: Adobe)

Đây không chỉ là một nỗi e ngại xuất hiện trong chuyện gõ cửa. Sự kiêng kỵ số 4 còn thể hiện trong nhiều lựa chọn đời sống. Một số người tránh chọn số điện thoại, biển số xe hoặc số phòng có chứa số 4. Tại một số tòa nhà, khách sạn và bệnh viện ở những cộng đồng chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, tầng 4 hoặc phòng số 4 có thể bị bỏ qua, đổi thành ký hiệu khác.

Một nghiên cứu về kiêng kỵ con số trong văn hóa Trung Quốc cũng ghi nhận sự liên tưởng giữa 四 (sì) và 死 (sǐ) là một trong những nguyên nhân khiến số 4 bị tránh né trong nhiều hoàn cảnh. Tuy nhiên, mức độ kiêng kỵ không giống nhau giữa các vùng, cộng đồng và từng cá nhân.

Khi một con số đã gắn với ý niệm chết chóc, những hành động lặp lại số lần tương ứng cũng có thể khiến người ta liên tưởng đến điềm xấu. Bốn tiếng gõ cửa vì thế không còn đơn thuần là bốn âm thanh nối tiếp nhau, mà trở thành một tín hiệu khiến người nghe liên tưởng đến điều chẳng lành.

Quan niệm dân gian “người gõ ba tiếng, ma gõ bốn tiếng”

Ngoài yếu tố ngôn ngữ, câu chuyện gõ cửa bốn lần còn được bao phủ bởi màu sắc tâm linh.

Dân gian Trung Quốc lưu truyền câu nói “người gõ ba tiếng, ma gõ bốn tiếng”. Theo cách lý giải này, ba tiếng gõ là cách người sống báo hiệu sự hiện diện của mình, còn bốn tiếng lại bị gắn với những vị khách không thuộc về thế giới con người.

Bởi vậy, dân gian xưa cho rằng nếu đang ở nhà, đặc biệt vào ban đêm, mà nghe thấy tiếng gõ cửa đúng bốn lần thì không nên vội vàng mở cửa. Âm thanh ấy có thể khiến họ nghĩ đến chuyện ma quỷ hoặc một điềm báo không may.

Những câu chuyện truyền miệng càng làm nỗi sợ trở nên sinh động. Người ta kể về những lần có tiếng gõ cửa lúc đêm khuya, chủ nhà mở cửa nhưng không thấy ai, hoặc gặp những hiện tượng kỳ lạ sau đó. Đây chỉ là lời kể không kiểm chứng nhưng trong đời sống dân gian, những câu chuyện ma quái thường có sức sống dai dẳng, nhất là khi chúng gắn với một điều kiêng kỵ đã tồn tại từ trước.

Vì sao ba tiếng gõ lại được xem là phù hợp?

Nếu bốn tiếng gõ bị xem là không may mắn, ba tiếng thường được nhắc đến như cách báo hiệu lịch sự, vừa đủ để người bên trong nhận ra có khách mà không tạo cảm giác thúc giục.

Một số cách giải thích dân gian còn gắn số 3 với sự hài hòa, trọn vẹn. Con số này xuất hiện trong nhiều thành ngữ, câu chuyện và nghi thức truyền thống của Trung Quốc. Chẳng hạn, điển tích “tam cố thảo lư” kể chuyện Lưu Bị ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng ra giúp mình. Những biểu tượng ấy góp phần khiến số 3 có vị trí đáng chú ý trong đời sống văn hóa.

Ngày nay, nhiều người trẻ Trung Quốc xem chuyện tránh gõ cửa bốn tiếng là tập tục cũ hoặc một câu chuyện vui được người lớn nhắc lại. (Ảnh: Istock)

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng người Trung Quốc có một quy tắc giao tiếp bắt buộc phải gõ đúng ba tiếng. Trên thực tế, số lần gõ cửa còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, thói quen và cách ứng xử của mỗi người. Có người gõ hai tiếng, có người gõ liên tiếp nhiều lần hoặc đơn giản là bấm chuông.

Điều đáng chú ý hơn là cách một niềm tin về con số có thể len vào những hành động nhỏ nhất của đời sống thường ngày. Khi đã tin số 4 gắn với điều không may, người ta có thể chủ động tránh nó, kể cả trong những việc tưởng như chẳng liên quan đến vận mệnh.

Ngày nay, cùng với quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong lối sống, không phải người Trung Quốc nào cũng còn để ý đến những kiêng kỵ như vậy. Nhiều người trẻ có thể xem chuyện tránh gõ cửa bốn tiếng là tập tục cũ hoặc một câu chuyện vui được người lớn nhắc lại. Nhưng trong nhiều gia đình coi trọng tín ngưỡng truyền thống, việc tránh số 4 vẫn có thể được duy trì như một cách giữ gìn thói quen và thể hiện sự tôn trọng người lớn tuổi.

Thực ra, bốn tiếng gõ cửa không tự nhiên mang sức mạnh đáng sợ. Điều khiến nó trở nên đặc biệt là ý nghĩa mà con người gán cho âm thanh ấy. Từ sự gần giống trong phát âm, một con số bị liên tưởng với cái chết; từ đó, những câu chuyện ma quỷ và tập tục kiêng kỵ tiếp tục bồi đắp nỗi e ngại qua nhiều thế hệ.

Vì thế, nếu có dịp đến nhà một người Trung Quốc, gõ cửa nhẹ nhàng ba tiếng rồi chờ đợi vẫn là cách ứng xử an toàn và lịch sự. Không phải vì tiếng gõ thứ tư có thể gọi ma quỷ, mà vì hiểu và tôn trọng những điều kiêng kỵ của chủ nhà, nếu có, cũng là một cách ứng xử tinh tế trong giao tiếp.