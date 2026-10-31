Vì sao nhiều người đi xin kẹo vào dịp Halloween? Nguồn gốc ấm áp đến bất ngờ

Tóm tắt chung: Đi xin kẹo là một trong những phong tục quen thuộc nhất mỗi dịp Halloween, nhưng ít người biết tập tục này có liên hệ với một truyền thống tưởng nhớ người đã khuất từ thời Trung cổ.

Phong tục mang tên souling từng phổ biến ở một số vùng thuộc Anh và Ireland, khi người nghèo đi xin bánh để đổi lấy lời cầu nguyện cho linh hồn người đã mất.

Qua nhiều thế kỷ, tập tục này biến đổi, kết hợp với những truyền thống hóa trang và dần hình thành hoạt động trẻ em gõ cửa xin kẹo như ngày nay.

Mỗi dịp Halloween, hình ảnh những đứa trẻ hóa trang, gõ cửa từng nhà để xin kẹo đã trở nên quen thuộc tại nhiều quốc gia. Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài ma quái của ngày lễ, nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là một trò vui gắn với không khí rùng rợn. Tuy nhiên, đằng sau phong tục ấy lại có một câu chuyện mang ý nghĩa tưởng nhớ, sẻ chia ấm áp.

Một trong những nguồn gốc thường được nhắc đến của việc đi xin kẹo là souling, phong tục xuất hiện tại Anh và một số vùng thuộc Ireland từ thời Trung cổ. Tập tục này thường diễn ra vào giai đoạn 31/10 - 2/11 hằng năm, nhằm tưởng nhớ những người đã qua đời. Vào dịp này, người nghèo hay trẻ em sẽ đi từ nhà này sang nhà khác để xin những chiếc "bánh linh hồn" nhỏ. Đổi lại, họ đọc lời cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất trong gia đình chủ nhà.

Đáng chú ý, những chiếc bánh ấy không đơn thuần là món ăn miễn phí. Chúng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự kết nối giữa người sống và người đã mất, đồng thời thể hiện tinh thần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình trao bánh vừa chia sẻ thức ăn, vừa nhận lại lời cầu nguyện cho người thân đã khuất.

Chiếc "bánh linh hồn" được trao tặng vào dịp Halloween.

Ngoài souling, một truyền thống khác cũng góp phần hình thành hoạt động xin kẹo là guising, phổ biến tại Scotland và Ireland từ khoảng thế kỷ 16. Trong phong tục này, trẻ em thường hóa trang thành nhân vật kỳ quái rồi đi gõ cửa từng nhà. Thay vì cầu nguyện, các em sẽ hát, đọc thơ, kể chuyện cười hoặc biểu diễn một tiết mục nhỏ để nhận lại thức ăn hoặc tiền xu.

Hoạt động hóa trang kỳ quái thời xưa để đổi lấy thức ăn, tiền.

Cho đến khi những cộng đồng người này di cư sang Mỹ, họ mang theo phong tục Halloween truyền thống. Qua thời gian, chúng dần biến đổi, kết hợp với các hoạt động hóa trang, đi xin thức ăn và trò đùa trong cộng đồng và trở thành việc đi xin kẹo như ngày nay.