Vì sao nhiều ngân hàng khuyên cập nhật iPhone? Cảnh báo về mã độc nào?

Tóm tắt nhanh: · Nhiều ngân hàng khuyến nghị người dùng cập nhật iOS trước nguy cơ iPhone bị nhiễm mã độc, đánh cắp thông tin. · Mã độc được nhắc tới là DarkSword, có thể nhiễm dù người dùng không bấm vào link lạ, không cài ứng dụng lạ. · Người dùng nên kiểm tra xem iPhone của mình đang chạy iOS nào để biết có cần cập nhật không.

Các ngân hàng đang cảnh báo gì?

Trong thông báo ngày 29/10, ngân hàng ACB cho biết đã ghi nhận chiến dịch sử dụng mã độc tại Việt Nam, bao gồm mã độc DarkSword, có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin bảo mật.

Một phần thông báo của ngân hàng ACB. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, VietinBank cũng nhắc tới DarkSword trong thông báo ngày 24/10, khuyến nghị người dùng cập nhật iOS để giảm nguy cơ mất thông tin, tài sản.

Một phần thông báo của ngân hàng VietinBank, trong đó P7 DarkSword được nhắc đến là một biến thể mới được phát hiện của DarkSword. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là hai trong số các ngân hàng đã gửi thông báo nhắc đến DarkSword.

Vậy DarkSword là mã độc gì? Mức độ nguy hiểm ra sao?

Mã độc DarkSword không "đòi hỏi" người dùng phải cài ứng dụng lạ

Theo trang Kaspersky, DarkSword có thể tấn công khi người dùng truy cập một trang web vốn hoàn toàn hợp pháp nhưng đã bị chèn mã độc. DarkSword sẽ tự cài đặt mà không cần bất kỳ sự tương tác nào từ người dùng: Không cần bấm link, không cần cài ứng dụng…

Đây được gọi là kỹ thuật lây nhiễm "không cần nhấp chuột" (zero-click). Theo các nhà nghiên cứu, đã có rất nhiều thiết bị bị tấn công theo cách này.

Sau khi đã xâm nhập thành công, DarkSword sẽ thu thập dữ liệu từ thiết bị bị nhiễm, bao gồm: Mật khẩu, hình ảnh, các cuộc trò chuyện và dữ liệu từ một số ứng dụng nhắn tin như iMessage, Telegram…, lịch sử trình duyệt, thông tin từ các ứng dụng Lịch (Calendar), Ghi chú (Notes)...

Coruna, được nhắc đến trong thông báo của ngân hàng ACB, có cách tấn công âm thầm y hệt DarkSword, có khả năng xâm nhập các thiết bị chạy phiên bản phần mềm cũ, cụ thể là từ iOS 13 đến 17.2.1.

Hình minh họa của công ty an ninh mạng Malwarebytes về việc DarkSword (có thể hiểu nghĩa đen là "Thanh gươm bóng tối") có thể tấn công iPhone. Ảnh: Malwarebytes

Người dùng iPhone nên làm gì?

Người dùng nên kiểm tra xem iPhone của mình đang cài hệ điều hành nào. Nếu là iOS 18.7 trở xuống thì nên cập nhật ngay phiên bản mới nhất tương thích với máy.

Đồng thời, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không chia sẻ thông tin cá nhân, mật khẩu, OTP..., nếu nghi bị lộ thông tin thì cần liên hệ ngay với ngân hàng.