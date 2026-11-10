Vì sao nhiều kiến nghị của người dân Tây Ninh vẫn chưa được giải quyết?

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tại phường Tân An. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Trong đó, 323 kiến nghị đã được trả lời, làm rõ và giải quyết dứt điểm, chiếm 66,87%; 160 kiến nghị đang tiếp tục được triển khai, có xác định thời gian hoàn thành. Không có kiến nghị nào chưa được xem xét, xử lý.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đài Thy, các sở, ngành và địa phương đã tập trung rà soát, phân loại, xem xét kiến nghị theo từng lĩnh vực, địa bàn và thẩm quyền. Những nội dung có đủ cơ sở được tập trung giải quyết; đối với vấn đề chưa thể xử lý ngay, cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, đồng thời xác định hướng giải quyết và lộ trình thực hiện. Việc theo dõi, giải quyết các kiến nghị từ những kỳ tiếp xúc cử tri, kỳ họp trước cũng được tỉnh tiếp tục quan tâm. Trong 31 kiến nghị theo dõi từ kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, có 12 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm, 19 kiến nghị đang triển khai. Đối với 279 kiến nghị được tổng hợp trước kỳ họp thường lệ giữa năm, tỉnh đã giải quyết 195 kiến nghị, 84 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện. Với 173 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm, có 116 kiến nghị đã giải quyết, 57 kiến nghị đang triển khai.

Quang cảnh hội nghị làm việc của Đoàn giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tại UBND xã Đông Thành. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan, đơn vị từng bước ổn định tổ chức, rà soát, phân định chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Việc tiếp nhận, kế thừa và xử lý các kiến nghị còn tồn đọng được duy trì, không để gián đoạn. Công tác phối hợp giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với UBND cấp xã từng bước được tăng cường; nhiều vấn đề được kiểm tra thực tế và giải quyết ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số tồn tại như: Một số cơ quan chưa chủ động rà soát, cung cấp thông tin, đề xuất phương án xử lý; nội dung trả lời có trường hợp còn chung chung, chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời gian thực hiện. Tình trạng chậm báo cáo, cập nhật tiến độ vẫn xảy ra, khiến một số kiến nghị tiếp tục được cử tri phản ánh qua nhiều kỳ tiếp xúc. Công tác phối hợp giữa một số sở, ngành và UBND cấp xã có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời.

Nhiều kiến nghị tập trung vào sửa chữa, nâng cấp, nạo vét các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật song nguồn lực ngân sách tỉnh còn hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư lớn, tỉnh ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, cấp bách và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai nên chưa thể đáp ứng ngay toàn bộ đề xuất của người dân.

Cử tri phường Tân An phát biểu ý kiến, kiến nghị trực tiếp tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tại buổi tiếp xúc. Ảnh Thanh Bình-TTXVN

Tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, một số kiến nghị liên quan đến nạo vét các tuyến sông giáp biên, xử lý ô nhiễm môi trường có yếu tố liên quan đến phía nước bạn, vượt quá thẩm quyền giải quyết riêng của địa phương; việc xử lý cần sự phối hợp, trao đổi và thống nhất giữa cơ quan chức năng hai nước. Ngoài ra, các vấn đề về quy hoạch, đất đai, bồi thường, tái định cư và những dự án có vướng mắc pháp lý cũng cần thời gian rà soát, giải quyết theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là 160 kiến nghị đang triển khai. Tỉnh yêu cầu rà soát, phân loại từng nội dung; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nguyên nhân, khó khăn, giải pháp xử lý và thời gian dự kiến hoàn thành. Những kiến nghị tồn đọng kéo dài, được phản ánh nhiều lần, liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân được ưu tiên giải quyết. Tỉnh cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành và UBND xã, phường; tăng cường kiểm tra thực tế, chủ động phối hợp xử lý những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực. Nội dung trả lời cử tri phải cụ thể, đúng trọng tâm, làm rõ kết quả đã thực hiện, những nội dung chưa giải quyết được, nguyên nhân và lộ trình xử lý. Đối với kiến nghị vượt thẩm quyền, các cơ quan chức năng chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời thông tin rõ tiến độ để cử tri theo dõi.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy đề nghị tăng cường giám sát những kiến nghị tồn đọng kéo dài, được cử tri phản ánh nhiều lần; xem xét đưa các vấn đề bức xúc vào nội dung giám sát chuyên đề, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị và thí điểm bộ chỉ số đánh giá hiệu quả, tập trung vào tỷ lệ giải quyết dứt điểm, đúng hạn, chất lượng xử lý thực tế và trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan, đơn vị.