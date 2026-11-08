Vì sao nhiều khu dân cư Bắc Hà ngập úng sau trận mưa lớn sáng 7/11?

Sáng 8/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân chính gây ngập úng trên địa bàn trong sáng 7/11 là do lượng mưa cục bộ rất lớn trong thời gian ngắn.

Chủ tịch UBND xã Bắc Hà Bùi Minh Hải trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi người dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lớn tại cơ sở.

Cụ thể, từ khoảng 4h - 6h30 ngày 7/11, lượng mưa ghi nhận khoảng 200mm chỉ trong 2,5 giờ. Mưa lớn trên diện rộng khiến nước từ các khe suối đổ về khu vực trung tâm xã với lưu lượng lớn.

Trong khi đó, hệ thống tiêu thoát nước ở khu vực hạ lưu chưa kịp đáp ứng lượng nước đổ về, dòng chảy bị chậm, khiến nước dâng cao và gây ngập úng tại nhiều khu dân cư.

Theo thống kê ban đầu đến 10h ngày 7/11, mưa lớn đã khiến 42 hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng; 3,7ha rau màu bị thiệt hại, 10 con lợn bị chết; một số tuyến giao thông bị ngập úng, sạt lở, hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 400 triệu đồng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến giao thông bị ngập, chia cắt tại khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn, chợ trâu và cầu Tà Chải.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức ứng cứu.

Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa bốn người dân bị cô lập trong vùng ngập, phải trú tránh trên mái nhà đến nơi an toàn.

Cùng với công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương căng dây cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường giao thông, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đề cập đến giải pháp hạn chế tình trạng ngập úng trong thời gian tới, ông Bùi Minh Hải cho biết, địa phương đang rà soát, tính toán và đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực hạ lưu.

Hiện xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, khảo sát phương án mở rộng lòng các tuyến kênh, lòng suối nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước.

Theo lãnh đạo UBND xã Bắc Hà, việc nghiên cứu, mở rộng các tuyến thoát nước hạ lưu sẽ góp phần giải quyết tình trạng nước dồn ứ, giảm nguy cơ ngập úng khu dân cư khi xảy ra mưa lớn kéo dài.