Vì sao nhiều gia đình không còn dùng bếp gas? Hoá ra vì 3 lý do này!

Những bất tiện khiến bếp gas dần mất ưu thế

Không thể phủ nhận bếp gas vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nấu nướng của nhiều gia đình. Dù vậy, sau thời gian dài sử dụng, một số hạn chế của thiết bị này khiến người nội trợ cân nhắc đến những lựa chọn khác.

Thứ nhất, việc vệ sinh tương đối mất thời gian.

Bếp gas thường có nhiều bộ phận như kiềng bếp, đầu đốt, mâm chia lửa và các khe nhỏ xung quanh. Trong quá trình nấu ăn, dầu mỡ, thức ăn thừa và bụi bẩn dễ bám vào những vị trí này.

Nếu không được làm sạch thường xuyên, các vết bẩn có thể tích tụ, gây mất thẩm mỹ và khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Người dùng thường phải tháo rời từng bộ phận để cọ rửa, trong khi những khu vực nhỏ và góc khuất không dễ làm sạch hoàn toàn.

Thứ hai, nhiệt lượng tỏa ra khiến căn bếp nóng hơn.

Bếp gas hoạt động bằng cách đốt cháy nhiên liệu để tạo ra ngọn lửa trực tiếp. Một phần nhiệt lượng không truyền hết vào đáy nồi mà tỏa ra môi trường xung quanh.

Điều này có thể khiến người đứng bếp cảm thấy nóng bức, đặc biệt vào những ngày hè hoặc khi phải nấu nhiều món liên tục. Với những căn bếp có diện tích nhỏ, ít cửa thông gió, cảm giác ngột ngạt càng dễ xuất hiện.

Thứ ba, bình gas chiếm diện tích và cần được kiểm tra định kỳ.

Thông thường, bình gas được bố trí trong khoang tủ phía dưới bếp hoặc một góc riêng trong nhà. Điều này khiến gia đình phải dành một phần không gian cố định để chứa bình, thay vì tận dụng cho các vật dụng nhà bếp khác.

Bên cạnh đó, người sử dụng cần theo dõi lượng gas còn lại, chủ động đổi bình khi gần hết và chú ý kiểm tra dây dẫn, van khóa để hạn chế nguy cơ rò rỉ.

Bếp từ có gì khiến nhiều gia đình lựa chọn?

Nếu bếp gas từng được ưa chuộng nhờ sự phổ biến và dễ sử dụng thì bếp từ lại ghi điểm bởi khả năng đáp ứng những tiêu chí của không gian sống hiện đại.

Mặt kính phẳng, lau chùi nhanh chóng

Đây là một trong những ưu điểm dễ nhận thấy nhất của bếp từ. Thiết bị thường được thiết kế với bề mặt kính phẳng, không có kiềng hay đầu đốt nhô lên.

Sau khi nấu ăn, người dùng chỉ cần đợi mặt bếp nguội rồi sử dụng khăn mềm để lau sạch dầu mỡ và thức ăn bám trên bề mặt. Những vết bẩn thông thường cũng dễ xử lý hơn so với các khe, góc nhỏ trên bếp gas.

Nhờ vậy, khu vực nấu nướng luôn có thể duy trì vẻ sạch sẽ, gọn gàng mà không cần quá nhiều công đoạn vệ sinh.

Tiết kiệm không gian, tăng tính thẩm mỹ

Các mẫu bếp từ hiện nay có nhiều kiểu dáng, đặc biệt là dòng bếp âm được lắp đặt trực tiếp trên mặt bàn bếp. Thiết kế này giúp tổng thể không gian trở nên liền mạch, hiện đại và tinh giản hơn.

Đáng chú ý, khi chuyển sang sử dụng bếp từ, gia đình không cần bố trí bình gas dưới gầm bếp. Khoảng trống này có thể được tận dụng để sắp xếp xoong nồi, dụng cụ nấu ăn hoặc các vật dụng cần thiết khác.

Đối với những căn hộ chung cư hoặc nhà phố có diện tích bếp hạn chế, đây là yếu tố đáng cân nhắc.

Điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt

Khác với việc điều chỉnh ngọn lửa bằng núm vặn trên bếp gas, bếp từ thường sử dụng bảng điều khiển cảm ứng với nhiều mức công suất khác nhau.

Người dùng có thể lựa chọn mức nhiệt phù hợp cho từng món ăn, từ đun nước, nấu canh đến chiên, xào hoặc hầm. Một số sản phẩm còn được trang bị chức năng hẹn giờ, khóa bảng điều khiển, nhận diện nồi và tự ngắt khi phát hiện tình trạng bất thường.

Những tiện ích này giúp quá trình nấu nướng thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát hoạt động của thiết bị.

Không tạo ngọn lửa trực tiếp

Bếp từ làm nóng đáy nồi thông qua nguyên lý cảm ứng điện từ, thay vì đốt cháy nhiên liệu như bếp gas. Vì không sử dụng ngọn lửa trực tiếp nên thiết bị hạn chế nguy cơ cháy do lửa bén vào các vật dụng xung quanh trong quá trình nấu.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bếp từ hoàn toàn không có rủi ro. Người dùng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn vận hành, sử dụng thiết bị đúng cách và kiểm tra hệ thống điện thường xuyên.