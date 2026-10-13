Từng tư vấn, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến hôn nhân và gia đình, luật sư Nguyễn Thị Yến (Công ty Luật TNHH MV) cho biết, không ít cặp vợ chồng tìm đến sự hỗ trợ pháp lý khi tuổi đời còn rất trẻ, thời gian chung sống mới chỉ vài năm nhưng mối quan hệ đã rơi vào bế tắc.

Đáng chú ý, trong số đó có những cặp đôi từng trải qua nhiều năm yêu nhau, tự nguyện kết hôn và không gặp phải sự phản đối từ gia đình. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc sống vợ chồng, những khác biệt về tính cách, thói quen và quan điểm sống mới dần bộc lộ.

“Khi yêu nhau, hai người có thể chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của nhau. Nhưng khi đã kết hôn, câu chuyện không còn chỉ là yêu hay không yêu, mà còn là tiền bạc, công việc, con cái, trách nhiệm với hai bên gia đình và cách mỗi người ứng xử khi có mâu thuẫn”, luật sư Yến chia sẻ.

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn? (Ảnh: Minh họa)

Theo nữ luật sư, một trong những nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân sớm rạn nứt là sự chênh lệch giữa kỳ vọng trước đám cưới và thực tế sau khi chung sống.

Không ít người bước vào hôn nhân với suy nghĩ chỉ cần có tình yêu thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Thế nhưng, đời sống gia đình lại được tạo nên từ vô số vấn đề thường nhật, từ cách quản lý tài chính, phân chia việc nhà đến chăm sóc con cái và ứng xử với cha mẹ hai bên.

Những khác biệt tưởng chừng nhỏ nhặt, nếu không được trao đổi và giải quyết, có thể tích tụ thành mâu thuẫn kéo dài, khiến cả hai dần cảm thấy mệt mỏi trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Luật sư Yến kể, trong quá trình tư vấn, bà từng gặp những cặp vợ chồng cho biết trước khi kết hôn gần như không xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi đáng kể sau khi họ có con.

Người vợ cảm thấy bản thân phải gánh vác phần lớn công việc gia đình, từ chăm sóc con nhỏ đến quán xuyến nhà cửa. Trong khi đó, người chồng lại cho rằng những áp lực về công việc, thu nhập và trách nhiệm kinh tế của mình không được vợ thấu hiểu.

“Cả hai đều thấy mình đang cố gắng nhưng lại không nhìn thấy sự cố gắng của người còn lại. Nếu tình trạng ấy kéo dài, sự hụt hẫng rất dễ chuyển thành trách móc, rồi từ trách móc trở thành khoảng cách”, luật sư Yến phân tích.

Theo bà, điều đáng lo ngại không hẳn nằm ở những lần tranh cãi mà ở việc vợ chồng dần mất đi khả năng lắng nghe. Khi mỗi người chỉ nhìn nhận sự việc từ góc độ của bản thân, những bất đồng rất dễ trở thành cuộc đối đầu, thay vì cơ hội để hai người hiểu nhau hơn.

Luật sư Nguyễn Thị Yến chia sẻ về vấn đề hôn nhân gia đình

Áp lực tiền bạc và những kỳ vọng từ mạng xã hội

Bên cạnh sự khác biệt trong lối sống, tài chính cũng là một trong những vấn đề thường xuyên xuất hiện trong các cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Theo luật sư Nguyễn Thị Yến, mâu thuẫn tiền bạc không chỉ xảy ra ở những gia đình có thu nhập thấp. Ngay cả các cặp vợ chồng có điều kiện kinh tế tương đối ổn định vẫn có thể bất đồng vì không thống nhất được cách sử dụng và quản lý tiền bạc.

Chẳng hạn, một người muốn tiết kiệm để mua nhà, trong khi người còn lại ưu tiên đầu tư cho công việc hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống. Có những cặp đôi thường xuyên tranh cãi về việc hỗ trợ tài chính cho cha mẹ hai bên, mức đóng góp vào chi tiêu chung hay trách nhiệm của mỗi người đối với kinh tế gia đình.

Khi những vấn đề này chưa từng được thảo luận rõ ràng trước khi kết hôn, các khác biệt về quan điểm rất dễ trở thành nguồn cơn của những cuộc tranh cãi.

Một yếu tố khác cũng tác động đến cách người trẻ nhìn nhận hôn nhân là sự phát triển của mạng xã hội.

Trên các nền tảng trực tuyến, hình ảnh về những cuộc hôn nhân hạnh phúc thường gắn với người chồng tâm lý, người vợ được yêu chiều, những món quà bất ngờ hay các chuyến du lịch lãng mạn. Trong khi đó, những áp lực cơm áo gạo tiền, những ngày cả hai cùng mệt mỏi hoặc những bất đồng trong đời sống gia đình lại ít khi được chia sẻ.

Việc thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh được lựa chọn và tô điểm trên mạng xã hội có thể khiến một số người hình thành kỳ vọng thiếu thực tế về đời sống vợ chồng.

Khi đem cuộc hôn nhân của mình so sánh với những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống của người khác, cảm giác hụt hẫng, thất vọng rất dễ xuất hiện.

Luật sư Yến cũng nhận thấy một thay đổi đáng chú ý trong quan niệm về hôn nhân của người trẻ hiện nay. Đó là nhiều người không còn sẵn sàng duy trì một cuộc hôn nhân nếu bản thân cảm thấy không được tôn trọng hoặc không tìm thấy hạnh phúc.

“Một nguyên nhân khác mà tôi cho rằng ngày càng rõ là người trẻ hiện nay không còn dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân khiến mình cảm thấy không hạnh phúc. Tôi không nghĩ đây hoàn toàn là điều tiêu cực. Việc một người biết bảo vệ giá trị, sự tôn trọng và giới hạn của bản thân là cần thiết”, luật sư Yến nhận định.

Tuy nhiên, theo bà, việc đề cao hạnh phúc cá nhân cũng cần đi cùng với khả năng thích nghi, chia sẻ và giải quyết mâu thuẫn.

Hôn nhân là quá trình hai con người với những tính cách, thói quen và xuất phát điểm khác nhau học cách chung sống. Nếu mọi bất đồng đều bị xem là biểu hiện của sự không hòa hợp, các cặp đôi sẽ khó có thể cùng nhau vượt qua những giai đoạn thử thách.

Dẫu vậy, sự nhường nhịn và điều chỉnh trong hôn nhân phải xuất phát từ cả hai phía, không đồng nghĩa với việc một người phải liên tục chịu đựng, đánh đổi sự an toàn hay lòng tự trọng để duy trì mối quan hệ.

Muốn hôn nhân bền vững, cần chuẩn bị gì trước đám cưới?

Từ kinh nghiệm tư vấn các vụ việc hôn nhân gia đình, luật sư Nguyễn Thị Yến cho rằng, sự chuẩn bị cho cuộc sống sau kết hôn có ý nghĩa quan trọng không kém tình yêu.

Theo bà, trước khi quyết định về chung một nhà, các cặp đôi cần dành thời gian trao đổi thẳng thắn về những vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống lâu dài.

Đó không chỉ là kế hoạch tài chính, sinh con hay định hướng công việc mà còn là quan điểm về phân chia trách nhiệm gia đình, cách ứng xử với cha mẹ hai bên và phương pháp giải quyết bất đồng.

Đặc biệt, mỗi người cần hiểu rõ những điều bản thân có thể chấp nhận, những giới hạn cần được tôn trọng cũng như kỳ vọng của người bạn đời đối với cuộc hôn nhân.

“Có những câu chuyện nghe không lãng mạn, nhưng lại cần thiết hơn rất nhiều cho một cuộc hôn nhân lâu dài”, luật sư Yến nhấn mạnh.

Theo nữ luật sư, nhiều người dành không ít thời gian, công sức để chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo nhưng lại chưa thực sự chuẩn bị tâm thế cho cuộc sống hôn nhân với những trách nhiệm và áp lực đi kèm.

Trong khi đó, một đám cưới có thể chỉ diễn ra trong một ngày, còn hôn nhân là hành trình dài đòi hỏi sự đồng hành, thấu hiểu và nỗ lực từ cả hai phía.

Luật sư Nguyễn Thị Yến cho rằng, không có cuộc hôn nhân nào hoàn toàn tránh được mâu thuẫn. Ngay cả những cặp vợ chồng gắn bó lâu năm cũng có thể bất đồng về tiền bạc, con cái hoặc quan điểm sống. Điều tạo nên sự khác biệt chính là cách hai người đối diện và giải quyết những vấn đề ấy.

“Theo tôi, một cuộc hôn nhân bền vững không phải là cuộc hôn nhân không có mâu thuẫn. Quan trọng hơn là sau mỗi lần bất đồng, hai người còn muốn lắng nghe nhau hay không, còn sẵn sàng điều chỉnh vì nhau hay không và còn coi người bên cạnh là người mình muốn cùng giải quyết vấn đề, thay vì là người mình phải đối đầu”, luật sư Yến chia sẻ.

Thực tế, ly hôn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thất bại, nhất là khi cuộc hôn nhân không còn sự tôn trọng, bình đẳng hoặc tồn tại những hành vi gây tổn thương. Tuy nhiên, với những mâu thuẫn có thể tháo gỡ, sự đối thoại và nỗ lực từ cả hai phía vẫn là yếu tố quan trọng để gìn giữ mối quan hệ.

Bởi suy cho cùng, điều giúp hai người đi cùng nhau lâu dài không chỉ là tình yêu ở thời điểm bắt đầu, mà còn là khả năng thấu hiểu, chia sẻ trách nhiệm và lựa chọn đồng hành ngay cả khi cuộc sống không còn dễ dàng như những ngày đầu mới cưới.