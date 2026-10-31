Vì sao Nhật Bản không hài lòng việc Đức tham gia dự án tiêm kích thế hệ 6 GCAP?

Anh đang cố gắng lôi kéo Đức tham gia phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6 GCAP. Tuy nhiên đối tác Nhật Bản lo ngại về kế hoạch này khi cho rằng Anh sẽ phải từ bỏ phần đóng góp của mình.

Theo trang Asahi, trong một cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hai nước có thể hợp tác phát triển máy bay theo chương trình GCAP.

Một mặt, tuyên bố này được xem là cơ hội hợp tác với một trong những cường quốc hàng đầu châu Âu trong bối cảnh cạnh tranh không mấy tin cậy với Mỹ.

Mặt khác, đây cũng là cơ hội để Anh - quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính có thể chia sẻ chi phí phát triển với Đức, từ đó giảm bớt gánh nặng đối với dự án.

Tuy nhiên mặt khác, một câu hỏi hợp lý đã nảy sinh đó là liệu việc bổ sung thêm một thành viên nữa có dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình phát triển hay không?

Nhật Bản muốn đưa máy bay chiến đấu thế hệ 6 vào phục vụ trong năm 2035, và dự án này hiện đã bắt đầu bị lệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Do đó, người Nhật lo ngại viễn cảnh kết nạp thêm một thành viên nữa rất có thể sẽ dẫn đến việc sửa đổi sự phân công lao động theo chương trình.

Thậm chí còn có những ý kiến ​​cho rằng nếu Anh muốn gia nhập chương trình cùng Đức, thì hãy để họ tự phân bổ phần việc của mình.

Đồng thời cần lưu ý rằng nếu Đức tham gia với tư cách quan sát viên, điều này sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến Nhật Bản. Hiện tại Tokyo phải phối hợp với London và Rome về sự hợp tác giữa các quốc gia mà Thủ tướng Friedrich Merz đã đề cập.

Tờ Defense Express lưu ý rằng đây là một vấn đề khá dễ hiểu, vì liên doanh Edgewing đã được thành lập trong khuôn khổ GCAP hơn một năm và mẫu thử nghiệm FCAD đã được sản xuất, với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến ​​vào năm 2028.

Việc gia nhập chương trình cùng một thành viên chính thức khác theo dự báo sẽ rất khó khăn và có thể làm mất lòng một số thành viên hiện tại.

Có thể nói rằng mặc dù Đức có thể lựa chọn tham gia với tư cách quan sát viên, nhưng phương án này có thể không phù hợp với họ.

Mức độ tham gia đầy đủ là rất quan trọng đối với ngành công nghiệp Đức. Trên thực tế, đây chính là điều dẫn đến xung đột với Pháp trong chương trình FCAS, dẫn đến việc đình chỉ hợp tác.

Hơn nữa, Tập đoàn Airbus gần đây đã đặc biệt nhấn mạnh rằng các quyết định chính trị bắt buộc phải dựa trên cơ sở công nghiệp.

Ngoài ra về phía Đức, người ta có thể nghe thấy những suy nghĩ về sự hợp tác cụ thể với Thụy Điển, lưu ý rằng GCAP sẽ không hoạt động như một mối quan hệ đối tác bình đẳng, và số lượng máy bay dự kiến ​​vượt quá nhu cầu của Đức.

Như chúng ta thấy, cả hai phía đều hoài nghi về việc Đức tham gia phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu cùng với Anh, Nhật Bản và Ý

Phương án chuyển giao một phần việc của Anh cho Đức vẫn còn, nhưng chưa rõ liệu ngành công nghiệp Anh có đồng ý hay không, chứ chưa nói đến việc phía Đức có thể cung cấp những khả năng tương tự hay không.

Hiện tại, tất nhiên vẫn còn khả năng các bên sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác trên những điều khoản có thể chấp nhận được đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên câu chuyện này còn nhiều khía cạnh phức tạp, vì vậy chỉ có thể chờ đợi thông tin mới.