Báo The Hill dẫn lời một phóng viên trong nhóm tháp tùng ông Trump dự hội nghị cấp cao APEC và cuộc gặp ba bên lịch sử ngày 19/11 cho biết: “Điện thoại của chúng tôi tạm thời bị thu giữ vì lý do an ninh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Middle East Images

Thông tin về việc điện thoại của các phóng viên bị thu giữ nhanh chóng lan truyền trên mạng, làm dấy lên nhiều suy đoán về lý do đằng sau biện pháp an ninh này.

Nhà Trắng không đưa ra lời giải thích cụ thể trước công chúng về lý do thu giữ điện thoại của các phóng viên. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi muốn cẩn trọng. Chúng tôi không muốn mọi người giữ điện thoại vào những thời điểm không nên có, vì vậy chúng tôi đã rất cẩn thận”.

Theo một ghi chú từ phóng viên truyền hình được cây bút Jennifer Jacobs của đài CBS chia sẻ trực tuyến, một trợ lý trên chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ đã thu gom các điện thoại dùng một lần của nhân viên Nhà Trắng, đồng thời yêu cầu các nhà báo đặt những chiếc điện thoại họ đã sử dụng tại Trung Quốc vào các túi chặn tín hiệu cho đến khi hạ cánh lại ở Mỹ.

Một quan chức Mỹ kể một số nhà báo đã chủ động đặt thiết bị của mình vào các túi này ngay cả trước khi hạ cánh xuống Trung Quốc.

Ghi chú nêu rõ: “Nhiều phóng viên và nhiếp ảnh gia (dù không phải tất cả) đã cất điện thoại công việc, điện thoại cá nhân, máy tính xách tay và đồng hồ thông minh vào các túi có lớp lót kim loại để ngăn chặn nguy cơ bị cài phần mềm gián điệp, bị theo dõi hoặc thu thập dữ liệu. Nhờ đó, họ vẫn có thể sử dụng các thiết bị này trên chuyến bay về Mỹ. Những người không chọn sử dụng điện thoại dùng một lần thì hoàn toàn không có điện thoại để dùng”.

Tổng thống Trump đã rời sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến vào tối 19/11 theo giờ địa phương tại Trung Quốc. Ông đã có chuyến công du châu Á để tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Philippines và Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc.

Trước đó trong ngày 19/11, nhà lãnh đạo Mỹ đã tham gia cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một cuộc gặp bên lề với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hội nghị thượng đỉnh được mong chờ với cả ông Tập và ông Putin.